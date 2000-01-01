náhledy
Značka Nothing uvedla na trh nový model Phone (3a) Lite, který se vymyká její běžné nabídce. Je to nejlevnější model, jaký zatím předvedla, ale zároveň je až příliš podobný produktu, který již firma vydala pod označením CMF Phone 2 Pro. Jeho místo na trhu i v rámci nabídky této značky je tak poměrně nejasné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Smartphony značky Nothing už dávno nejsou jen modely vyšší střední třídy, výrobce se snaží pokrýt i nabídku levnějších zařízení. To je i myšlenka modelu Phone (3a) Lite: zajímavá výbava za méně peněz.
Zároveň má však Nothing na „low-cost“ zařízení samostatnou značku CMF, pod kterou nedávno vydal model CMF Phone 2 Pro (na fotografii). A co víc, tato dvě zařízení sdílí v podstatě většinu parametrů. Liší se pouze v tom, že novinka značky Nothing nemá ve výbavě zadních fotoaparátů telefoto objektiv a zároveň je dražší než sourozenec od CMF.
Co tedy od Nothing Phone (3a) Lite očekávat? Model je osazený 6,77palcovým AMOLED panelem s Full HD rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí.
Nechybí ani čtečka otisků prstů zabudovaná pod displejem nebo průstřel pro čelní kamerku, která má rozlišení 16 Mpix.
Telefon pohání procesor MediaTek Dimensity 7300 Pro, což je na poměry střední třídy obstojný čip. Doplňuje jej 8 GB operační paměti a 128GB úložiště pro data.
Mezi ovládacími prvky nechybí ani speciální tlačítko (na druhé straně telefonu), které spustí funkci Essential Space, což je pomyslné virtuální centrum, kam si ukládáte nápady, poznámky a komentáře.
Telefon je odolný proti vniknutí prachu a pocákání vodou s certifikací IP54.
Konektorová výbava zahrnuje pouze USB-C konektor. Co se bezdrátové konektivity týče, nechybí podpora 5G či NFC pro mobilní platby.
Do telefonu se vejdou dvě SIM, nebo jedna spolu s paměťovou kartou microSD.
Nothing Phone (3a) Lite pohání operační systém Android 15 s grafickou nadstavbou NothingOS 3.5. Výrobce čelil ihned při uvedení telefonu na trh kritice, že v systému jsou služby třetích stran, které z mobilu nejdou odinstalovat, s novou aktualizací však už tyto aplikace ze systému lze odebrat.
Jak už jsme zmínili, na zádech telefonu jsou tři fotoaparáty, jejich konfigurace je však (ve většině ohledů) horší než u CMF Phone 2 Pro. Jedinou výjimkou je nová přítomnost optické stabilizace u hlavního 50Mpix foťáku, ta u modelu od CMF chybí.
Hlavní fotoaparát pak doplňuje už jen 8Mpix širokoúhlý senzor. Navíc je tu doplňková 2Mpix makrokamerka, která příliš nadšení nevzbudí.
Absence telefoto senzoru při vyšší pořizovací ceně oproti modelu CMF Phone 2 Pro je těžko pochopitelný krok ze strany Nothingu, byť to naštěstí alespoň trochu vyvažuje ona optická stabilizace, jejíž absenci jsme naopak vyčítali sourozenci od CMF.
V balení s telefonem najdete pouze kabel a čirý kryt, nabíjecí adaptér si budete muset dokoupit.
Kapacita baterie u nového nothingu je veskrze standardní: 5 000 mAh. Nabíjení kabelem dosahuje výkonu maximálně 33 W.
Zatímco sourozenec od CMF přidává třeba možnost dokoupitelného příslušenství se speciálním šroubkem na záda telefonu, tak Nothing Phone (3a) Lite nic takového nenabízí, což je tak další znevýhodnění jeho pozice.
Nothing alespoň přidal ikonické LED světlo na záda telefonu. Má nahrazovat notifikační diodu, je to však jen ve formě jednoho bodu slabý odvar toho, co dříve u modelů této značky pokrývalo záda telefonu.
Telefon vstoupil do prodeje za cenu 6 399 korun v 8/128GB verzi, což je o 100 korun více, než je základní cena modelu CMF Phone 2 Pro. Ten je ovšem aktuálně u vybraných prodejců i ve slevě, a dá se tak pořídit dokonce za 5 799 korun. I to potenciál novinky od Nothingu dále snižuje.
