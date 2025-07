Část 1/6

Na novou generaci nejlépe vybaveného modelu od značky Nothing se trochu netradičně čekalo celé dva roky. Výrobce mezi tím sice i tak sekal jeden nový mobil za druhým, ovšem šlo o modely „áčkové“ série, tedy ty o něco levnější. Všem bylo rovněž jasné, že s novým modelem musí přijít nějaká zásadní změna, která by sérii produktů zase posunula kousek kupředu.

Oznámení novinky provázela spousta tajemství a nakonec vyplynulo, že Nothing Phone (3) udělá opravdu dost věcí jinak. A to jak po stránce výbavy a designu, tak celkového směřování. Nejde totiž už o model vyšší střední třídy, nýbrž o prémiový typ. Jenže s tím se i stupňují nároky a očekávání ze strany zákazníků. Phone (3) tedy čelí úplně nové výzvě, se kterou se poprat není vůbec jednoduché. A jak dopadl? To zjistíme v dnešní recenzi.

Co je na designu nového?

Pryč jsou LED pásky, které dělaly doteď hlavní designový prvek telefonů značky Nothing. Byl to trochu zvláštní krok, když zařízení s „LED glyfem“ v podstatě vstoupila do povědomí zákazníků částečně i díky němu, ale na druhou stranu chápeme, že i to k radikální změně designu může patřit. Světelné pásky nově nahradil „Glyph Matrix“, což je v podstatě malý černobílý displej.

Nothing se chlubí, že pokud telefon otočíte displejem dolu, stále budete mít díky tomuto malému displeji přehled o tom, kdo vám volá, kolik je hodin, jak je telefon nabitý a podobně. Reálně je to ale hodně o zavedení návyku tuto funkci používat, jinak možná rychle zapomenete, že ji v telefonu vůbec máte.

Na malém displeji můžete aktivovat i další funkce, jako je například vodováha (to je bezva funkce) nebo zrcátko, s pomocí kterého můžete i fotit selfie fotky. Dále tu jsou prvky čistě na zábavu, například hra kámen nůžky papír, věštecká koule nebo roztočení flašky dokola. To je přesně ta věc, kterou asi většina z vás párkrát vyzkouší, a pak to rychle omrzí. Ale výrobce slíbil, že funkce budou přibývat, takže reálná použitelnost Glyph Matrixu závisí také na dlouhodobé softwarové podpoře.

Co zůstalo, jsou průhledná záda a asymetrický design prvků pod nimi. Máme dojem, že se světly byl design telefonu o něco extravagantnější, nicméně ani tak bychom se nebáli, že si tento model někdo splete s jiným. Vedle onoho malého displeje je docela poznatelná třeba konfigurace fotoaparátů, která je rovněž dost asymetrická s telefoto objektivem nezvykle blízko boku telefonu.

Nothing Phone (3) chválíme za využité materiály, na bocích je kov a záda i displej jsou chráněna tvrzeným sklem: na zádech je typ Gorilla Glass Victus, na displeji pak Gorilla Glass 7i. Rozměry telefonu jsou 160,6 × 75,6 × 9 mm a nechybí ani utěsnění proti prachu a vniknutí vody (certifikace IP68).