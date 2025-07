Značka Nothing (česky „Nic“) se už od svých počátků snaží trh se smartphony alespoň trochu oživit zařízeními, která mají vždy alespoň trochu odlišný design a pár drobností ve výbavě, které jinde nenajdete. Dlouho byl například známý mobily s takzvaným „glyfem“, což byla série LED světelných pásků, které na zádech tvořily poznatelný tvar, a ještě mohly sloužit například na přisvětlování videa.

S tím je nyní konec, tedy alespoň na první pohled. Nothing se proměnil a dospěl, LED pásky jsou u novinky s označením Phone (3) pryč. Autoři si totiž zřejmě řekli, že když nechají fanoušky čekat dva roky na nový dobře vybavený mobil, tak ať to není jen evoluce dosavadního konceptu, ale něco úplně nového.

Novinka tedy po designové stránce vypadá odlišně a hodně svérázně – zda dobře, nebo špatně, to už bude spíše otázka osobního vkusu. Nothing si obecně libuje v asymetrických designových prvcích, což je patrné například na rozmístění tří zadních fotoaparátů. Dominantou zad telefonu však nemají být fotoaparáty a ani opět částečně průhledný design, nýbrž malý displej tvořený Micro-LED panelem umístěný v pravém horním rohu.

Nothing mu říká „Glyph Matrix“ a jde o kruhovou plochu, která má velký potenciál zastoupit celou řadu notifikačních sdělení. Nothing se chlubí, že pokud telefon otočíte displejem dolu, stále budete mít díky tomuto malému displeji přehled o tom, kdo vám volá, kolik je hodin, jak je telefon nabitý a podobně.

Najdete zde třeba i praktické funkce, jako jsou vodováha či stopky, nebo prvky čistě na zábavu, například hru kámen nůžky papír, věšteckou kouli nebo roztočení flašky dokola. Seznam funkcí, které lze na zadním displeji využít, se bude dále rozšiřovat, jelikož Nothing uvolní vývojářské nástroje, aby si mohl svou oblíbenou funkci naprogramovat v podstatě kdokoliv.

Hlavní displej telefonu má pak úhlopříčku 6,67 palce a jde o AMOLED panel s rozlišením 1,5K, dynamickou obnovovací frekvencí v rozpětí 30 – 120 Hz a tenkými rámečky okolo. Docela očekávané zlepšení je pak po stránce maximálního jasu, dosahuje hodnoty až 4 500 nitů.

Ačkoliv technicky jde o top model, už před představením telefonu vyšlo najevo, že Nothing Phone (3) nebude pohánět nejmodernější čip od Qualcommu (Snapdragon 8 Elite), nýbrž odlehčená varianta Snapdragon 8s Gen 4. Pravdou je, že rozpoznat rozdíl ve výkonu u většiny běžných činností v podstatě nepůjde. Nicméně za podobné peníze (nebo ještě levněji) nyní můžete pohodlně sehnat hned několik zařízení právě s variantou Elite a dostat tak opravdu to nejlepší. Ale abychom Nothingu nekřivdili, některé modely s procesorem Elite mají v některých případech sklony k přehřívání, čemuž se možná výrobce chtěl vyhnout.

Nothing nabízí dvě docela odlišné paměťové verze, a to jak po stránce operační paměti, tak úložiště pro data. Levnější je v konfiguraci 12/256 GB, u té lepší pak dostanete rovnou 16/512 GB. Telefon má samozřejmě podporu 5G sítí, konektor USB-C či NFC pro placení v obchodě.

S telefonem se k zákazníkům dostane i nový systém Nothing OS 3.5 založený na Androidu 15. Výrobce sám přiznává, že volí trochu jiný přístup než konkurenti s jejich honbou za co nejrozsáhlejším spektrem AI funkcí, namísto toho se soustředí na vlastní vychytávky. Jednou z nich je například již uvedený Essential Space, kam si můžete ukládat přehledně své textové i mluvené poznámky, které vám případně AI i přepíše. Je tu také univerzální vyhledávací gesto a nástroj pro zaznamenávání pracovních schůzek a rozhovorů.

Softwarová podpora tohoto telefonu bude docela dlouhá, Nothing slibuje pět let softwarových aktualizací a sedm let bezpečnostních záplat. A rovnou platí i slib, že ještě do konce roku se majitelé dočkají Androidu 16 a uživatelského rozhraní Nothing OS 4.0.

Jak už jsme zmínili, na zádech telefonu najdete tři fotoaparáty. Všechny mají rozlišení 50 Mpix, liší se však ohniskovou vzdáleností. Hlavní senzor má světelnost f/1,68 a je opticky stabilizovaný. Telefoto snímač je rovněž stabilizovaný a nabídne trojnásobný zoom nebo až šedesátinásobný digitální s doostřením pomocí umělé inteligence. Trojici uzavírá širokoúhlý snímač s úhlem záběru 114 stupňů. Pro focení selfie fotek je tu rovněž čelní 50Mpix kamerka v průstřelu displeje.

Nothing Headphone (1) Společně s mobilem Phone (3) také výrobce odhalil nová sluchátka přes hlavu s názvem Headphone (1). Výrobce doposud nabízel pouze bezdrátová sluchátka špuntového typu a také jeden „otevřený“ model Ear (open). Headphone (1) je tedy úplnou novinkou v portfoliu výrobce a vedle neobvyklého designu připomínajícího magnetofonové kazety je novinkou především spolupráce s britskou audio značkou KEF. Sluchátka nabídnou prémiovou konstrukci s využitím hliníku a odolnost proti drobným částečkám a pocákání vodou (certifikace IP52). Model dále nabídne 40mm měniče, aktivní potlačení okolního hluku s využitím umělé inteligence, duální připojení nebo třeba možnost využít režim prostorového audia. Sluchátka mají i několik ovládacích tlačítek a jedno programovatelné, v základu nastavené na aktivaci asistenta umělé inteligence. Nothing Headphone (1) jde do prodeje ve stejný den jako model Phone (3), tedy 15. července a předobjednávky začínají 4. července. Cena sluchátek je 7 699 korun.

Baterie telefonu má kapacitu 5 150 mAh, což je hezká hodnota, nicméně aktuálně už zuří bitva mezi výrobci z Číny, kteří díky novým typům akumulátorů prolamují i hranici 7 000 mAh. Nothng přidává rychlé nabíjení (65 W) a také bezdrátovou technologii (15 W). Nabíjecí adaptér je třeba pořídit vlastní, v balení je pouze kabel. Telefonu jinak také nevadí voda ani prach, nese certifikaci IP68.

Jelikož se Nothing v podstatě od svého vzniku prezentoval jako výrobce snažící se nabídnout prémiově působící mobil za méně peněz, tak s modelem Phone (3) jde tento koncept šmahem ven z okna. Základní varianta tohoto telefonu s 12/256GB konfigurací vyjde na 21 599 korun, vyšší 16/512GB varianta pak stojí dokonce 23 999 korun. Předobjednávky na telefon začínají 4. července na oficiálních stránkách výrobce (má i evropskou verzi) a u vybraných obchodních partnerů. Telefon zamíří do prodeje 15. července.