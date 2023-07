Je větší, výkonnější a světly bliká ještě divočeji. Test Nothing Phonu (2)

Londýnská společnost Nothing si svou smartphonovou premiéru odbyla teprve loni. Díky neotřelému marketingu a osobnosti bývalého šéfa firmy OnePlus, Carla Peie, se však docela rychle dovedla zařadit mezi známé značky. Nothing je i přes poměrně zvláštní jméno (v češtině „nic“) odhodlán dodat na trh s mobily podobně svěží vítr, jako to kdysi udělal právě OnePlus.

Nothing Phone (1) (viz naše loňská recenze) byl zkouškou, ve které výrobce evidentně obstál. Nešlo sice o převratný model, ale z davu vyčníval natolik, že si zájemce našel. Jeho aktuální nástupce, Phone (2), dále navazuje na designový styl předchůdce, rozšiřuje jeho funkce a vylepšuje výkon. To všechno za ne úplně malý příplatek, a mobil tak má v podstatě už jednou nohou nakročeno do prémiové třídy. Pojďme si jej prohlédnout podrobně a nastínit si, pro koho je vlastně vhodný.

Jak se změnil design?

Pokud si budete telefon jen prohlížet na obrázku, nejspíše si budete myslet, že se nezměnilo skoro nic. Světelné pásky na zádech jsou teď rozděleny na víc částí (místo pěti je jich deset) a z černé varianty se stala šedá, ale co dál? Zdání však klame a reálně je toho trochu víc.

V první řadě je mobil druhé generace větší. Jeho rozměry jsou 162,1 × 76,4 × 8,6 mm, což znamená, že meziročně se protáhl na výšku o tři milimetry a na šířku o asi jeden. Hmotnost telefonu je pak 201 gram. Stále se však dá říci, že Nothing Phone (2) je v podstatě, co se rozměrů a hmotnosti týče, takový průměrný smartphone, tedy žádná přerostlá plácačka, ale ani úplný drobeček.

První model řešil design ostrými hranami a plochými zády, novinka však sklo na zádech zaoblila, aby se telefon lépe držel v ruce. Boky jsou jinak stále kovové a ploché, na těle najdete pořád jen USB-C konektor a fotoaparáty jsou pořád ve stejné konfiguraci (dva nad sebou, bez vyčnívajícího modulu). Telefon je také utěsněný proti vniknutí prachu a pocákání vodou (certifikace IP54).

Design s transparentními zády je pořád docela neokoukaný a byť Nothing není zdaleka prvním výrobcem, který něco takového zkouší, jde mu to asi nejlépe. Pod zadním krycím tvrzeným sklem vidíte třeba cívku bezdrátového nabíjení a také samozřejmě všechny diody navíc. A když už je o nich řeč...

Mají světla na zádech nové funkce?

Světla na zádech, neboli „glyf“, jak je Nothing označuje, jsou sice pořád primárně na efekt, ale naučily se také pár praktických funkcí. Tou první je náhrada ukazatele odpočítávání, který můžete využít třeba při nastavení časovače. Do budoucna budou tuto funkci podporovat i některé služby třetích stran. Aktuálně již podporuje „glyfový ukazatel“ služba Uber, která na zádech telefonu zobrazuje (pomocí postupně nabývající čárky) odpočítávání času příjezdu vozu.

Diody nově také podporují zastoupení notifikačního světla pro specificky zvolené služby, abyste dokázali jen podle pohledu na záda telefonu identifikovat, jaký typ zprávy vám právě dorazil. A také je tu novinka v podobě aplikace vytváření vyzváněcích tónů, které rovněž rozblikají i diody na zádech.

Další funkce už známe z první generace telefonu. Zůstala například funkce přisvětlovacího „video světla“, stejně tak pořád vizuálně doplňuje třeba tón vyzvánění nebo ukazuje stav nabití telefonu připojeného k nabíječce. Když aktivujete bezdrátové sdílení energie a přiložíte sluchátka či hodinky, telefon zabliká.

Je to všechno k něčemu užitečné? Vlastně pořád moc ne, jde spíše o designovou záležitost, která je však nepřehlédnutelná. Nothing teď musí primárně doufat, že se mu povede přesvědčit co možná nejvíce služeb, aby do svých aplikací zařadily podporu či využití světel na zádech telefonu do nějaké praktické funkce.

Co displej?

Obrazovka novinky je sice větší než loni (6,7 palce oproti 6,55 palce), ovšem většina dalších specifikací už zůstala při starém. Stále jde o OLED panel s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz s dynamickým rozsahem až po 1 Hz v závislosti na tom, co zrovna displej zobrazuje. Výrobce alespoň zvýšil maximální jas na 1 600 nitů.

Displej je jinak stále plochý a je v něm zabudovaná čtečka otisků prstů. Ta je sice rychlá, ale možná by mohla být ještě o kousek výše, výrobce ji umístil poměrně nízko, je až u spodního okraje displeje. Selfie kamerka se pak v průstřelu posunula od levého rohu do středové části.

Jaká je výbava?

Nothing se tentokrát nespokojil s procesorem střední třídy a zamířil pro nový čip do prémiového segmentu. Nesehnal sice to úplně nejlepší, ovšem i pro náročné uživatele bude „druhý nejlepší čip od Qualcommu“ více než dostačující. Jde samozřejmě o loňský model Snapdragon 8+ Gen 1, který poskytne opravdu dostatek výkonu i pro náročné hry a aplikace.

Telefon seženete ve třech paměťových konfiguracích, základní je s 8 GB operační paměti a 128 GB prostoru pro data, další dvě verze už operační paměť vylepší na 12 GB a dají vám na výběr mezi štědřejšími 256 nebo 512 GB datového prostoru. My testujeme prostřední verzi, tedy tu v konfiguraci 12/256 GB a zdá se nám jako poměrně rozumná volba, navíc s ne tak drastickým příplatkem oproti základní verzi (viz závěr).

Co se další výbavy týče, výčet zahrnuje vše, co byste dnes od takto dobře vybaveného smartphonu čekali: podporu 5G sítí, placení mobilem přes NFC i stereo reproduktory. Chybí naopak podpora paměťových karet a ani sluchátkový jack zde nenajdete. Místo toho vám Nothing rád prodá nějaká bezdrátová sluchátka, v nabídce má hned troje.

Loni se zdálo, že Nothing půjde po stránce operačního systému cestou nejmenšího odporu a nabídne v podstatě co nejbližší formu čistého Androidu. To se na jednu stranu nemění, ovšem když chcete, můžete si aktivovat pozměněný vzhled ikonek a widgetů (Nothing OS 2), který už telefonu dodá trochu více vlastní identity. Nothing si však loni třeba hodně liboval i ve vlastním „tečkovaném“ fontu, který však v prostředí telefonu skoro vymizel.

Když si však odmyslíte onu vlastní podobu ikonek, tak je Nothing OS 2 pořád dost podobný čistému Androidu. Jsou tu takové drobnůstky, jako třeba že položení telefonu na displej automaticky aktivuje tichý režim a zapne indikaci pomocí diod, nebo skládání widgetů na zamknutou obrazovku, jinak pořád chybí nějaké zásadnější změny.

Aplikační balast naštěstí zde řešit nemusíme, telefon vám dorazí pouze se základní výbavou od Googlu a pár nástroji od Nothingu (skladatel hudby, správce připojených sluchátek), takže je zde hezky čisto.

Co výdrž baterie?

I kapacitu baterie Nothing u novinky vylepšil, ale ne o moc. Nově je tu 4 700mAh baterie (loni 4 500 mAh), což znamená, že pořád můžete počítat se zhruba dnem nebo dnem a půl výdrže při běžném používání. Během doby, kdy jsme mobil testovali, se nám nestalo, abychom museli hledat nabíječku ještě tentýž den, byť věříme, že to třeba při intenzivním hraní her nebo natáčení videa možné je.

Telefon dále trochu zrychlil nabíjení, jelikož podporuje až 45W technologii s pomocí kabelu. S tou máte nabito za necelou hodinu. Nabíjecí adaptér si však musíte sehnat vlastní, nebo rovnou koupit společně s telefonem, v balení jej totiž nenajdete. Nothing Phone (2) dále disponuje také 15W bezdrátovým nabíjením a 5W reverzním bezdrátovým nabíjením.

Jak telefon fotí?

Ačkoliv ve zbytku výbavy udělal Nothing vždy alespoň trochu znatelné změny, u fotoaparátů to tak úplně neplatí. Ne že by zde byla zcela identická výbava, ale v praxi v podstatě stejná je. Jedinou změnou je totiž nový typ snímače u hlavního fotoaparátu (Sony IMX890), všechny ostatní parametry (velikost čipu a jednotlivých bodů) jsou beze změny.

Stále tu tedy je dvojice 50Mpix senzorů. Ten hlavní nabídne optickou stabilizaci a světelnost f/1,9. Širokoúhlý fotoaparát umí pořizovat snímky s úhlem záběru 114 stupňů (světelnost f/2,2) a zastoupí také makrofotoaparát s ostřením na vzdálenost 4 cm.

Drtivá většina uživatelů si každopádně výměny hlavního snímače, který přispívá primárně k lepší práci s HDR škálou barev nebo třeba umělou inteligencí na rozpoznávání objektů, nevšimne. Musíme tedy v podstatě zopakovat naše loňské dojmy z fotek, které jsou stále dostačující. Dobrá ostrost, i konzistentní podání barev na obou snímačích, slušná práce i v případě zhoršených světelných podmínek.

Ovšem faktorem je zde nyní i zvýšená cena zařízení a Nothing Phone (2) se už nebezpečně přibližuje kategorii mobilů, které už za podobné peníze jsou schopné nabídnout i třetí fotoaparát s optickým zoomem. Ten tu tedy už docela citelně chybí.

Mám si Nothing Phone (2) koupit?

Telefon dorazí na český trh 21. července, předobjednat si jej budete moci o čtyři dny dříve. V nabídce bude ve dvou barevných variantách, bílé a šedé. 8/128GB verze bude stát 15 490 korun, 12/256GB pak 17 290 korun a nakonec 12/512Gb varianta 19 990 korun.

Oproti předchozímu modelu, který v 8/128GB konfiguraci začínal s cenou na 11 990 korunách, je to už docela citelné zdražení. Ano, je tu výrazně lepší procesor, o něco lepší baterie a nabíjení a také zadní diody toho umějí zase o trochu víc. Jinak jde však spíše jen o evoluci loňského modelu. Nothing však už na nás působí dojmem, že jde spíš po srdci než rozumu.

Jinak řečeno, značka se aktuálně snaží získat popularitu především svým neokoukaným designem a samozřejmě svérázným marketingem. Pokud chcete maximalizovat poměr ceny a výbavy, najdou se lepší adepti. Za cenu okolo 15,5 tisíc už dnes seženete třeba loňské top modely (OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy S22). Pokud chcete stejný výkon v levnějším balení, poohlédněte se spíše po modelech OnePlus 10T, Poco F5 Pro nebo Motorola Edge 30 Ultra. Ve všech případech dostanete nejenom stejný výkon, ale i rozšířené funkce fotoaparátu, rychlejší nabíjení a podobně.

Volba Nothing Phonu (2) je spíše o tom, že zkrátka chcete něco unikátního, značce fandíte a byli byste rádi, kdyby se do budoucna mohla dále zlepšovat. Nebo prostě jen chcete ta „hezká světélka“. Rozhodně za vaše peníze nedostanete špatný mobil a nejspíše si jej i opravdu oblíbíte, ale budete zároveň vědět, že šlo spíše o emoce než rozum.