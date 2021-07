Nokia ždímá další mobilní legendu, tentokrát manažerskou 6310

V následujících dnech a týdnech nás čeká vlna mobilních novinek pro druhou polovinu letošního roku. Jednou z prvních velkých značek, která se do představení svých nových želízek v ohni určených i pro předvánoční trh pustila, je Nokia. Značka, jejíž původně velkolepý návrat do světa chytrých telefonů, vedla přes k tomu speciálně založenou společnost HMD Global, ale v poslední době nenachází pevnou půdu pod nohama.

A i aktuální novinky působí trochu rozpačitým dojmem a nezdá se, že by měly z telefonů Nokia udělat takový hit, jaký se při návratu značky očekával. Ano, novinka Nokia XR20, tedy telefon nejvyšší modelové řady X této značky, je nezvyklý a svým způsobem poměrně originální kousek, ale rozhodně míří na poměrně specifickou skupinu zákazníků. Nokia XR20 je totiž v podstatě již dříve představená Nokia X20, jen s odolnou konstrukcí a určitými změnami ve výbavě.

Z hlediska hardwaru jde o telefon spíše nižší střední třídy, žádný špičkový model už několik let Nokia nepředstavila. Telefon ovšem podle zástupců HMD Global vychází z požadavků zákazníků, kteří si nepřejí obměňovat svůj smartphone příliš často. „Provedli jsem rozsáhlý průzkum o globálních trendech a na jeho základě jsme zjistili, že celých 73 % spotřebitelů si chce svůj telefon nechat po delší dobu a zároveň požadují, aby jejich zařízení bylo dlouhodobě podporováno,“ říká Florian Seiche, generální ředitel HMD Global. Onu delší dobu však firma nespecifikuje, nicméně z dostupných parametrů a údajů je jasné, že by to mělo být určitě déle, než dva roky.

Nokia XR20 proto, stejně jako další typy řady X, slibuje tři roky aktualizací systému Android na novou verzi a k tomu celkem čtyři roky pravidelných bezpečnostních aktualizací. Ruku v ruce s tím, že by neměla novinka morálně zastarávat po softwarové stránce, jde i její odolná konstrukce, díky které by měl telefon vydržet i hrubší zacházení a měl by tedy uživateli vydržet po delší dobu i po stránce mechanické. Nokia slibuje odolnost podle standardů MIL-810STD a IP68, telefon by tedy měl vydržet i hrubší nárazy a pády z výšky až 1,8 metru.

Displej telefonu s úhlopříčkou 6,67 palce kryje sklo Gorilla Glass Victus, které přispívá k celkové odolnosti. HMD Global ji demonstruje mimo jiné i reklamním klipem, ve kterém telefon trápí fotbalová legenda Roberto Carlos a mistryně světa ve freestyle kopané Lisa Zimouche.

Co se hardwaru týče, kombinuje Nokia XR20 prvky typické pro telefony střední třídy s několika drobnostmi navíc, které v této třídě úplně obvyklé nejsou. Procesor Snapdragon 480 podporuje sítě páté generace, porce 4 nebo 6 GB RAM a 64 nebo 128 GB vnitřní paměti nijak nepřekvapí. Fotoaparát je duální, hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů, širokoúhlý pak 13 megapixelů, čelní foťák v malém průstřelu je osmimegapixelový. Baterie telefonu má kapacitu 4 630 mAh a překvapením v této třídě je podpora bezdrátového dobíjení Qi s výkonem až 15 W. Kabelem (USB-C) se telefon dobíjí výkonem maximálně 18 W. Podle všeho bude v evropském balení s telefonem nabíječka chybět, stejně tak nenajdeme v balení žádný obal na telefon nebo fólii na displej – což by ale možná trochu podkopávalo onu odolnou náturu telefonu.

Nokia XR20

Designem i rozměry Nokia XR20 svou odolnou konstrukci docela maskuje. Míry jsou 171,64 × 81,5 × 10,64 mm, klasicky pojatá Nokia X20 má přitom míry 168,9 × 79,7 × 9,1 mm. Nokia XR20 je těžký smartphone, hmotnost je 248 gramů. Otázkou zůstává, kolik si Nokia nechá za svou odolnou sestavu zaplatit, rozhodně to však nebude málo. Oficiální cena typu X20 se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti je totiž nemalých 9 700 korun, běžně se X20 prodává asi za devět tisíc. Za odolnou konstrukci si jistě nechá Nokia připlatit, kolik, to však firma nesdělila.

Ždímání legendy

Další představenou novinkou je opět jeden retro model. V HMD Global se tentokrát rozhodli si „vzít na paškál“ legendární manažerskou Nokii 6310 (dobová recenze zde) a přesně tak se nový obyčejný telefon jmenuje. Jenže s někdejší legendou nemá opravdu nic společného, design odkazuje na tvary původního modelu jen velmi vzdáleně a co se týče sady funkcí a výbavy, míří novinka pochopitelně do úplně jiného segmentu. Novodobá Nokia 6310 je totiž další ze záplavy obyčejných mobilních telefonů, které jsou určeny jen pro velmi nenáročného uživatele, který v podstatě nic jiného, než telefonování, nepotřebuje.

Výrobce se sice chlubí, že novinka má odolné polykarbonátové tělo a že by tedy novodobá 6310 mohla být celkově takový „držák“, jako původní legenda, nicméně na první pohled na snímcích telefon působí laciným dojmem. Zatímco z dnešního hlediska má historická Nokia 6310 samozřejmě velmi chabou výbavu, novinka nic převratného z hlediska obyčejných telefonů nenabídne: je tu jen podpora GSM sítí, fotoaparát má rozlišení 0,3 megapixelu, vrcholem výbavy je FM rádio a slot na paměťové karty s kapacitou až 32 GB. Výrobce alespoň slibuje dlouhou výdrž baterie, přes tři týdny v pohotovostním režimu a necelých 20 hodin hovoru.

Nokia 6310

Celkově se ovšem nemůžeme zbavit pocitu, že HMD Global tak nějak došla invence: reinkarnované modely servíruje jak na běžícím páse, ztratily svůj punc a určitou originalitu: oživení legendární 3310 vzbudilo před lety pozornost, novodobá Nokia 8110 4G zaujala designem, ale od té doby je to z hlediska využití potenciálu někdejších legend u HMD Global dost plytké. Slavná jména tu tisknou na telefony, které nic z toho, co ony legendy znamenaly, nepřináší.

Obří baterie

HMD Global pak v rámci této várky představila ještě jednu novinku, která na první pohled mezi předchozími zapadne, na druhou stranu má nejméně jednu zásadní přednost: Nokia C30, jak se další chytrý telefon základní modelové řady jmenuje, totiž láká na baterii s kapacitou 6 000 mAh. Zatím nejvybavenější model levné modelové řady Nokie má 6,82palcový displej s rozlišením 1 600 × 720 pixelů, třináctimegapixelový fotoaparát s dvoumegapixelovou čočkou pro hloubku ostrosti nebo levný čipset Unisoc kombinovaný se 2 nebo 3 GB RAM. Otázkou je, zda si tento model najde na náš trh cestu, menší a dříve představené modely C10 a C20 se u nás zatím neprodávají.