Dobře vybavené nokie se dočkáme nejdřív v létě. Zřejmě ji dostane Bond

Nokia letos restartovala celou modelovou řadu, a to včetně značení. Místo číselného označení řady a za tečkou určení modelu přešla na písmena. Nové modelové řady se tedy označují jako C,G a X. Ta poslední by měla být tou nejvyšší, ovšem zatím Nokia ukázala jen modely X10 a X20, což jsou telefony střední třídy.

Zaujmou především podporou 5G, ale procesor mají ten nejslabší možný od Qualcommu, který 5G podporuje, tedy Snapdragon 480. Ceny pro český trh zatím výrobce nezveřejnil, ty evropské naznačují cenovou hladinu osm až devět tisíc korun, což z novinek prodejní trháky neudělá.

Cenová politika je ostatně dlouhodobým problémem Nokie. Výrobce HMD (značku Nokia má licencovanou) zjevně hledí do minulosti, kdy Nokia opravdu byla prémiovou značkou, jenže ty časy jsou dávno pryč a čínská konkurence je cenově stále víc agresivní, navíc se na trhu (českém i evropském) objevují nové značky.

Novinka s označením X50 by měla vyřešit minimálně problém s tím, že v nové modelové řadě chybí opravdu dobře vybavený mobil. Nokia X50 by měla mít výbavu na úrovni vyšší střední třídy, s několika extra funkcemi.

Zajímavostí je především QHD+ displej s úhlopříčkou 6,5 palce, tedy s velmi vysokým rozlišením a navíc s obnovovací frekvencí 120 Hz. A to není obvyklá výbava ve střední třídě. Další parametry už však odpovídají telefonům běžné střední třídy, ač špatné rozhodně nejsou.

Bond musí měnit telefon

Hlavní snímač fotoaparátu by měl mít rozlišení 108 Mpix, tedy dostane některý z čipů Isocell od Samsungu. Nejlevnější takový stojí na trhu 8 tisíc korun. Nokia by mohla bodovat vyladěnou optikou od dvorního spolupracovníka Zeiss.

Dost by mělo být i výkonu, protože novinka dostane čip Snapdragon 775G. Ten ještě nebyl představený a je to nástupce (před)loňského 765G. Rozdíl ve výkonu však má být značný, protože Snapdragon 775G bude vyráběný 5nm technologií a výkonem by se mohl blížit čipu osmičkové řady Snapdragon 870.

Nokia X50 na trhu nahradí model 8.3 5G, a proto by mohl mít i jednu výsadu. Nokia 8.3 byla telefonem Jamese Bonda v jeho posledním filmu. Ten měl mít premiéru loni, ale s ohledem na pandemii koronaviru a zavřená kina byla premiéra odsunutá až na letošní podzim a některé scény bylo nutné přetočit. A to právě kvůli zastaralému mobilu. Je tedy možné, že Nokia X50 nahradí model 8.3 jako nový bondovský přístroj. Pak by zřejmě na premiéru přístroje došlo až na podzim.