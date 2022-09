Nokia se konečně vrací do vyšší střední třídy. A má i nový tablet

V případě smartphonů Nokia se HMD Global v posledních letech soustředila především na nižší cenové hladiny a pořádně vybavený kousek jsme od ní neviděli na poměry rychlosti vývoje ve světě smartphonů hezky dlouho. Však to bylo loni na začátku dubna, kdy Nokia představila novou filozofii modelových řad a s ní i model X20, který vlastně doposud hrál roli „vlajkového modelu“. S cenou necelých 10 tisíc korun to rozhodně nebyl levný kousek, ale výbava kdovíjak oslnivá také nebyla. Předtím byla špičkou Nokia 8.3 uvedená v září roku 2020.

A právě na tento model nová Nokia X30 tak trochu navazuje. Je to telefon, který míří řekněme do vyšší střední třídy a měl by umět uspokojit i poměrně náročné uživatele. Trochu jsme si v tomto případě vzpomněli na elegantní a velmi povedený model Nokia 7 Plus z roku 2018, který byl po docela dlouhou dobu jednou z nejlepších voleb střední třídy.

U typu X30 to asi tak jednoznačné nebude, ale zaujmout jistě dovede. Přístroj dostává procesor Qualcomm Snapdragon 695 s podporou 5G a prodávat se bude se 6 nebo 8 GB RAM a 128 nebo 256 GB vnitřní paměti. Je tu podpora dvou SIM a také eSIM, chybí slot na microSD karty. Displej přístroje má úhlopříčku 6,43 palce, je to AMOLED panel s obnovovací frekvencí 90 Hz, zabudovanou čtečkou otisků prstů a tradičním Full HD+ rozlišením. Čelní kamera (16 megapixelů) je v malém průstřelu displeje nahoře uprostřed.

Nokia X30

Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů a nese označení Pureview, čímž Nokia naznačuje, že by X30 měla fotit opravdu dobře. Foťáku nechybí optická stabilizace a světelnost je f/1.8. Tuto hlavní kameru doplňuje širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů (f/2.4). Zajímavostí sestavy fotoaparátu je, že má speciální režim na širokoúhlé focení. Telefon totiž může v dané chvíli pořídit snímky oběma foťáky, tedy jak hlavním, tak tím širokoúhlým. Ty pak zkombinuje do jednoho snímku, který ve středové oblasti, kterou pokrývá hlavní foťák, bude mít lepší detaily.

Baterie Nokie X30 má kapacitu 4 200 mAh nabíjí se výkonem maximálně 33 W. Výrobce slibuje prodlouženou životnost baterie, chlubí se 800 nabíjecími cykly. Celkově HMD Global klade u všech svých novinek důraz na udržitelnost, což u modelu X30 dokládá použití recyklovaného hliníku u rámu a rámečku fotoaparátů a také plastová záda vyrobená ze 64,5 % recyklovaného materiálu.

Obecně HMD Global cílí na to, aby její smartphony uživatelé používali co nejdéle, proto je tu i odolnost vůči vodě a prachu (IP67) a také nově rozšířená tříletá záruka. Výrobce také garantuje tři roky aktualizací systému i bezpečnostních aktualizací. V tomto ohledu je však trochu škoda, že Nokia X30 přichází na trh v době, kdy už je k dispozici Android 13, ale v telefonu běží ještě Android 12, jeden z těchto tří updatů tedy Nokia tak trochu vyplýtvá. Nadšení také nebudí cena, kterou se Nokia v poslední době tradičně nepodbízí. Ta je stanovena na 529 eur, v přepočtu tedy asi 13 tisíc korun.

Také levněji

Další novinky značky Nokia už patří do nižších kategorií, tedy do tříd G a C. Model Nokia G60 ovšem dostal stejný procesor Snapdragon 695 s podporou 5G, jako typ X30, displej je typu IPS, má kapkovitý výřez, úhlopříčku 6,58 palce, obnovovací frekvenci 120 Hz a Full HD+ rozlišení. I tady je hlavní foťák padesátimegapixelový a doplňují ho pětimegapixelový širokoúhlý snímač a také dvoumegapixelový fotoaparát pro data o hloubce ostrosti. Čelní kamera je osmimegapixelová. Čtečka otisků je ve vypínacím tlačítku na boku. Baterie má kapacitu 4 500 mAh, opět slibuje 800 nabíjecích cyklů a telefon se opět chlubí použitím recyklovaných materiálů, 60 % těla je vyrobeno z recyklovaného plastu.

Nokia C31

Telefon nabídne lehkou odolnost odpovídající IP52, což znamená, že by mu nemělo vadit telefonování v dešti, ale koupel pro něj nadále bude smrtící. Tato novinka má stát od 319 eur (necelých 8 tisíc korun). I u modelu G60 platí tříletá záruka na telefon a tři roky systémových i bezpečnostních aktualizací.

Nejlevnějším nově představeným smartphonem značky Nokia je typ C31. Její cena by měla začínat na 129 eurech, tedy asi 3 200 korunách, zákazník za to dostane přístroj s procesorem Unisoc 9863A1 a podporou 4G sítí, 3 nebo 4 GB RAM, vnitřní pamětí s kapacitou od 32 GB (k dispozici mají být ještě 64 a 128 GB), čtečkou otisků na zádech a slotem na microSD karty. Displej má HD+ rozlišení a obří úhlopříčku 6,7 palce, baterie má kapacitu 5 050 mAh a výrobce slibuje až tři dny výdrže na jedno nabití.

A ještě tablet a drobnosti

Poslední chytrou novinkou je tablet Nokia T21. Zdá se tedy, že se v HMD Global v tabletech docela zhlédli, je to třetí tablet značky v krátké době. S displejem o úhlopříčce 10,4 palce (rozlišení 2 000 × 1 200 pixelů) navazuje na předchozí typ T20. Novinkou je tu podpora dotykových per, pero si však musí uživatel zakoupit samostatně a Nokia ho jako příslušenství nedodává. Musí tedy sáhnout po nějakém od jiných dodavatelů s podporou standardů Wacom WGP a Wacom Active ES 2.0.

Nokia T21

Tablet má osmimegapixelový hlavní foťák a selfie kameru se stejným rozlišením, k dispozici bude jak ve verzi s podporou wi-fi, tak i LTE provedení. Pohání ho procesor Unisoc T612, baterie má kapacitu 8 200 mAh, nabíjení funguje výkonem maximálně 18 W. Opět tu výrobce slibuje 800 nabíjecích cyklů a část těla tabletu je opět vyrobena z recyklovaných materiálů. Tato novinka by měla stát 239 eur, tedy necelých 6 tisíc korun.

Pod značkou Nokia si budou moci zákazníci koupit i nové příslušenství. Vedle tabletu a smartphonů představila HMD Global také bezdrátový reproduktor Nokia Portable Wireless Speaker 2 a bezdrátová sluchátka Nokia Clarity Earbuds 2 Pro. Reproduktor zaujme odolností vůči vodě (IPX7) a výdrží až 22 hodin, sluchátka mají aktivní potlačování hluku a výdrž celkem až 28 hodin (při nabíjení z pouzdra, sama o sobě vydrží hrát 7 hodin).