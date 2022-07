Nokia ukázala retro model, véčko a telefon se schovanými sluchátky

Firma HMD Global měla s telefony značky Nokia velké plány, které se však v uplynulých letech podařilo realizovat jen částečně. A možná je to dobře. S aktuální várkou novinek totiž mimo jiné zástupci firmy potvrdili, že se v loňském roce HMD Global dařilo a firma byla po letech červených čísel konečně v zisku. To znamená, že budoucnost mobilních telefonů se značkou Nokia je teď o něco jistější, než v dobách, kdy se HMD Global snažila rychle prosadit.

Právě snaha o překotný a rychlý růst ovšem nejspíš firmu připravila o potřebné síly, které teď tedy sbírá o něco pomaleji. Proto se u HMD Global začali v uplynulých letech soustředit především na segmenty trhu, kde jim to funguje: hlavně tedy na cenově dostupné smartphony a také na obyčejné telefony bez chytrých funkcí. Aktuální várka novinek obsahuje hned tři takové přístroje, z nichž každý je něčím nezvyklý a jedinečný.

Véčka jsou prý v módě

Obyčejné telefony Nokia například těží z jednoho aktuálního technologického trendu. Smartphony s ohebnými displeji jsou technickou špičkou, podle zástupců společnosti ovšem zároveň zvedly zájem veřejnosti o klasická „véčka“. A tak HMD Global přichází s novinkou Nokia 2660 Flip, která uživatelům přináší především dvě přednosti véček: velký displej (v tomto případě s úhlopříčkou 2,8 palce a QVGA rozlišením) a k tomu velkorysou a komfortní klávesnici.

Telefon oblých tvarů by měl padnout skvěle do ruky a výrobce slibuje dlouhou výdrž baterie, která je jedním z lákadel obyčejných telefonů. Její kapacita je 1 450 mAh. Ve výbavě najdeme i VGA fotoaparát a telefon podporuje 4G sítě, takže může fungovat i tam, kde už vypínají GSM. A disponuje třeba i aplikacemi jako WhatsApp.

„Naše véčkové telefony byly vždy velmi oblíbené u seniorů, ovšem v poslední době pozorujeme, že oblast obyčejných telefonů si oblíbilo díky jednoduché použitelnosti, odolnosti a výdrži baterie i mladší publikum,“ říká k předpokládané pozici novinky na trhu Adam Ferguson z HMD Global.

Bezdrátová sluchátka v těle

Druhou novinkou je Nokia 5710 XpressAudio. Telefon svým vzhledem v kombinaci bílé a červené barvy (k dispozici bude i černo-červená verze) navazuje na někdejší řadu XpressMusic a o hudbu tu jde především. Vedle vcelku obvyklé výbavy se systémem Series30+ a stejným hardwarem, jako u 2660 Flip (VGA foťák, podpora 4G, baterie s kapacitou 1 450 mAh) telefon ukrývá i jednu specialitu. A to doslova.

Za posuvným krytem na zádech přístroje se totiž ukrývají bezdrátová sluchátka, díky kterým slouží telefon jako skutečně pohotový a všestranný přehrávač hudby. Poslouchat lze FM rádio, ale také vlastní MP3 skladby – ty je ovšem nutné uložit na paměťovou kartu (vnitřní paměť má kapacitu jen 128 GB), kterou si musí uživatel pořídit zvlášť. Telefon podporuje karty o kapacitě až 32 GB.

Sluchátka vydrží na jedno nabití až 4 hodiny přehrávání hudby, nebo 2,5 hodiny telefonního hovoru. Pak je nutné je vložit do jejich „úkrytu“ v těle telefonu, kde se automaticky dobijí.

Další retro

Poslední klasickou novinkou je Nokia 8210 4G. Pokud vám název telefonu něco říká, jistě vám design napoví: Novinka si totiž bere inspiraci v dalším historickém telefonu značky Nokia, tentokrát u modelu 8210 z konce minulého tisíciletí. Inspirace je to ovšem jen velmi volná, přístroj totiž rozhodně nejde po kvalitách někdejší 8210: to byl na svou dobu hodně dobře vybavený telefon, který se zároveň snažil být stylový a to vše halil do co nejmenšího kabátu.

Nová Nokia 8210 4G rozhodně není ani špičkově vybavená, ani luxusní, jako byl její předobraz. Je to klasický mobilní telefon s elegantním designem, který může vyvolávat nostalgické vzpomínky, ale zároveň působí dostatečně moderně. Osloví tedy publikum, které si někdejší model pamatuje a dnes by chtělo obyčejný levný mobil, především však uspěje u širší veřejnosti, které historii značky připomene, ale naplní aktuální potřeby nepříliš náročných uživatelů.

Výbava je opět prakticky stejná jako u výše zmíněné dvojice: displej je 2,8palcový jako u véčka 2660 Flip (hudební Nokia 5710 má 2,4palcový displej), je tu podpora 4G, baterie o shodné kapacitě 1 450 mAh a řada dalších detailů.

Další tablet

Poslední představenou novinkou je další tablet, tentokrát označený Nokia T10. Je to kompaktnější alternativa k modelu T20, který se již nějakou dobu prodává. Nový model tedy dostal osmipalcový displej, baterii s kapacitou 5 100 mAh, pohání ho procesor Unisoc T606 a uvnitř nově běží Android 12. Tablet má, stejně jako všechny ostatní novinky, zaujmout cenou: ta má začínat na částce 169 eur za verzi s 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti.

Obyčejné véčko Nokia 2660 Flip a retro model 8210 4G mají stát shodně 79 eur, hudební model 5710 XpressAudio pak 89 eur. České ceny zveřejní místní zastoupení HMD Global až později, ale v zásadě lze říci, že obyčejné modely by měly stát něco přes 2 000 korun, hudební telefon se sluchátky se nejspíš vejde pod 2 500 korun a tablet by měl být zhruba za čtyři tisíce.

To rozhodně není špatná nabídka. Obzvlášť obyčejný telefon se sluchátky v těle je podle nás překvapivě dobrý nápad, který se může ujmout. Hudba je vedle fotografování jednou z často využívaných funkcí smartphonů a díky nezvyklé novince Nokie se možná řada uživatelů bez smartphonu obejde. Naopak retro Nokia 8210 4G nás nechává chladnými, byť telefon má něco do sebe. Mohli jsme si ho již před premiérou krátce osahat (ale ne nafotit) a je to příjemné zařízení, které ale cílí určitě na jinou skupinu, než pamětníky, kteří mají původní model někde doma v šuplíku.