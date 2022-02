Levný 5G smartphone s obrovským displejem a velkou baterií. Test Nokie G50

Smartphony Nokia s Androidem vyráběné pod taktovkou společnosti HMD Global se staly již určitou stálicí na trhu. Prvotní růst je ten tam a Nokia se už asi k někdejší slávě nevrátí, ale HMD Global přece jen dovede ze známosti značky těžit. Naštěstí však firma slavné jméno jen „neždíme“, i když některé její výtvory na to přinejmenším dost vypadají. Mnohé smartphony značky jsou ovšem docela svébytné a daří se jim na trhu najít určitou skulinu.

K takovým patří například i Nokia G50, jeden z nejlevnějších smartphonů s podporou 5G sítí na našem trhu. Nokia boduje nejen podporou 5G, ale také obřím displejem, vcelku elegantním designem, čistým Androidem s garantovanými aktualizacemi a docela velkou baterií. Ovšem i když patří k nejlevnějším, neznamená to, že by měla situaci na trhu kdovíjak lehkou: konkurence každým dnem přibývá a Nokia G50 má některé vlastnosti, které mohou zájemce odradit. Pro Nokii máme jednu radu: pomůže ještě zlevnění, tak, aby se G50 odpoutala od soupeřů, za které stačí připlatit asi 500 korun a zákazník získá něco navíc.

Takže si mám raději připlatit za konkurenci?

Tyto soudy většinou necháváme na závěr recenze, ale u Nokie G50 je to až do očí bijící. Smartphone aktuálně v oficiální distribuci seženete asi za 5 590 korun, což rozhodně není špatná cena (a je mnohem lepší než původní suma 6 499 korun). Jenže Nokia G50 za tyto peníze nabídne sice obří displej s úhlopříčkou 6,82 palce, ale s rozlišením pouze 1 560 × 720 pixelů. Prakticky všichni konkurenti s podporou 5G v cenovém rozpětí 5 300 až 6 500 korun přitom nabídnou displeje s Full HD+ rozlišením, tedy asi 2 400 × 1 080 pixelů.

A upřímně, u takto velké úhlopříčky bychom vyšší rozlišení volili rozhodně raději. Mít ho můžete i od Nokie – sama značka má v portfoliu i model X10 5G, který má velmi podobnou výbavu, jen s o trochu menším displejem (6,67 palce – to zas není nijak extrémní zmenšení) a vyšším rozlišením. Ten stojí šest tisíc korun. Netvrdíme, že by měl tento fakt Nokii G50 z vašeho výběru diskvalifikovat. Ale vyšší rozlišení podle nás za těch několik stokorun stojí.

Má ten displej i nějakou přednost?

G50 nad svou sestrou X10 vede vedle velikosti úhlopříčky třeba také velikostí baterie, která má kapacitu 5 000 mAh a telefonu dodává právě i díky nižšímu rozlišení displeje velmi dobrou výdrž baterie. Otázkou je, jak moc to uživatel ocení v praxi. Velkou úhlopříčku displeje si žádají především ti uživatelé, kteří displej hodně využívají, ať už ke čtení textu, nebo třeba sledování videa. Nebo ti s horším zrakem.

Plusy a minusy Proč koupit? velký displej

elegantní design

výborná výdrž baterie

solidní foťák

dobrá podpora Proč nekoupit? nízké rozlišení displeje

nižší výkon Kdy? V prodeji Za kolik? 5 590 Kč

Jenže tady je protiváhou ono nižší rozlišení – pro ty, kteří chtějí na displeji konzumovat hodně obsahu, může být trochu nepříjemné. Ne, není to nic strašného, ale že je pixelů na displeji méně, než je obvyklé, tu prostě znát je. Písmo textu na webových stránkách není úplně ostré, při streamování videa je trochu zbytečné shánět se po Full HD rozlišení. Alespoň to ušetří nějaká ta přenesená data, což ovšem na druhou stranu znamená, že jeden z mála důvodů pro využití 5G sítí také mizí. Nokia G50 je prostě trochu paradoxní smartphone.

Ale zpět k výdrži baterie – pro méně náročné uživatele by nemělo být problémem dosáhnout tří dnů výdrže na jedno nabití, ale při intenzivním využívání se samozřejmě výdrž zkrátí. Běžně budou obvyklé dva dny, ale telefon samozřejmě není problém intenzivním hraním her nebo sledováním videa vybít za den. Už to chce ale opravdu velký „zápřah“.

Líbí se vám na ní něco?

Celkově je Nokia G50 překvapivě dobře zpracovaný smartphone. Má elegantní design a byť je tělo plastové, zpracování je velmi dobré a telefon působí bytelným dojmem. Nokia G50 je velká, ale nepůsobí jako zbytečně přerostlý kousek, rámečky jsou na danou cenovou kategorii vcelku umírněné a telefon v rámci možností (rozměry 173,8 × 77,7 × 8,9 mm a hmotnost 220 gramů) docela dobře padne do ruky. Pomáhá tomu i směrem k bokům lehce zaoblená linie zad. Ta mimochodem mají zajímavý barevný přechod s barvy měnícím efektem. Nejde o nic výrazného a křiklavého, ale z telefonu to vizuálně dělá mnohem dražší kousek, než kolik ve skutečnosti stojí.

Oceňujeme i některé detaily ve výbavě – třeba čtečku otisků prstů v bočním vypínacím tlačítku, což je takové univerzální umístění. Baterie se nabíjí přes USB-C konektor, a to výkonem až 18 W, což je v dané třídě takový solidní standard. Telefon má v testované konfiguraci 128 GB vnitřní paměti, to je opět v dané kategorii solidní porce.

A ani hardware samotný za konkurencí nijak nezaostává. Nokia vsadila na procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G v kombinaci se 4 GB RAM, soupeři mají většinou MediaTek Dimensity 700. To je sice malinko výkonnější čipset (asi o 10 %), ale v praxi je to neznatelný rozdíl a ve prospěch Nokie v tomto případě hovoří čistý Android. Jeho výhodou jsou rychlé aktualizace a Nokia G50 je toho živoucím důkazem: telefon totiž již dostal aktualizaci na Android 12, což je v dané cenové kategorii bezprecedentní. Docela solidní je i fotoaparát.

Fotí dobře?

Na danou cenovou kategorii ano. Platí to tedy především pro hlavní fotoaparát, který má rozlišení 48 megapixelů (snímky vytváří dvanáctimegapixelové) a optiku se světelnosti f/1.8, což jsou hodnoty před několika lety vyhrazené pouze špičkovým smartphonům. Jenže na kvalitě snímků se dnes nepodílí pouze optika, hodně dělá software a výkon použitý ke zpracování snímků a toho samozřejmě Nokia G50 tolik jako špičkové smartphony nemá. Ovšem snímky z hlavního fotoaparátu jsou docela solidní, a to za širokého rozsahu světla.

Horní řada: běžný a noční režim, širokoúhlý snímek. Spodní řada: umělé světlo (běžný a širokoúhlý), scéna s bleskem

Telefon má i docela funkční noční režim, ale nečekejte, že se s ním bude dát fotit v úplné tmě: na to ani noční režim nestačí. Když je však ve scéně alespoň trochu světla, budou snímky sice zašuměné, ale použitelné. Moc dobře si nevede blesk, jeho výkon je relativně slabý a opět slouží spíš pro dokreslení scény než osvětlení v úplné tmě. Celkově však zaslouží hlavní fotoaparát v dané cenové třídě pochvalu.

Telefon má i širokoúhlý snímač, tentokrát s rozlišením 5 megapixelů – ten už na výkony hlavního foťáku nestačí a je spíš nouzovou záležitostí, jakmile začne ubývat světlo ve scéně, je v podstatě nepoužitelný. Ale v hezkém světle asi slušný snímek udělat dovede. Třetí čip do party je tu dvoumegapixelový pro data o hloubce ostrosti a ten je vyloženě do počtu.

Mám si ji pořídit?

Nokia G50 je docela specifický smartphone. Vadí nám u něj nízké rozlišení displeje, které se na velké úhlopříčce už docela projevuje. Na druhou stranu přispívá dobré výdrži baterie, v té dovede být Nokia G50 skvělá. Podpora 5G je podle nás zatím v této třídě zbytečná, ale u Nokie možná ze všech soupeřů dává největší smysl – jednoduše proto, že díky aktualizacím softwaru nebude telefon za pár let, až budou 5G daleko významnější, tak zastaralý jako jeho konkurenti. Takže pokud vám jde o (morální) životnost telefonu, je Nokia G50 na poli cenově dostupných 5G smartphonů zajímavou volbou. Na druhou stranu, totéž platí jen o malinko dražší sestře X10, která má vyšší rozlišení displeje (ale také menší úhlopříčku a kapacitu baterie).

Co se konkurentů týče, můžete kouknout třeba po Reamle 8 G5, které za 5 500 korun nabídne lepší 6,5palcový displej, ale také poloviční porci uživatelské paměti (64 GB). Tento model lze mít i se 128 GB paměti a 6 GB RAM, jenže příplatek je pak dalších tisíc korun. Za 6 500 korun můžete pořídit také Vivo Y72 5G, elegantní a hodně všestranný smartphone, nebo velmi podobně vybavené OnePlus Nord N10 5G, které boduje silnějším procesorem Snapdragon 690 (výkon vyšší asi o 20 %). Vivo nabídne i dostupnější model Y52 5G s cenou 6 tisíc korun. Xiaomi láká na Redmi Note 5G za 5 300 korun (i tady má displej vyšší rozlišení), stejnou částku dáte za TCL 20R s opět vcelku identickou výbavou. Poco M4 s výkonnějším procesorem Dimensity 810 a 33W nabíjením stojí 6 tisíc korun, okolo této částky se pohybují i ceny Samsungu Galaxy A22.