Levný smartphone chce zaujmout péčí o zákazníka. Test Nokie G20

V kategorii cenově dostupných smartphonů je skutečně nabito. Najdeme tu nepřeberné množství přístrojů, v té záplavě se snad ani nedá vyznat. Kromě tradičních značek sem míří mnozí agresivní čínští konkurenti i řekněme „neznačkové“ smartphony a k tomu se občas přidá i výprodej některého staršího telefonu. Kategorie smartphonů s cenou kolem čtyř tisíc korun, kam spadá i Nokia G20, je tak dost nepřehledná. A vybrat si ten pravý smartphone nemusí být lehké.

Výrobci to vědí a snaží se vždy zájemce zaujmout alespoň nějakým detailem. Pro Nokii v tomto případě hraje už samotná značka, která dovede na trhu plném jinak relativně mladých jmen, zaujmout. A pak je tu garantovaná rychlá dostupnost bezpečnostních aktualizací po dobu tří let a také to, že G20 má slíbený update na Android 12 – asi jako jeden z mála levných smartphonů. Nokia také láká na velkou výdrž baterie. Jaká je však praxe?

Pro koho vlastně je?

Nokia G20 je v podstatě klasický smartphone nižší střední třídy, který míří na uživatele, kteří nechtějí utrácet, ale chtějí velký displej, velkou výdrž baterie a celkově solidní funkční výbavu bez velkých kompromisů. V tomto ohledu dovede skutečně zaujmout: čistý Android a aktualizace mohou být určitým nadstandardem, který dodá uživatelům na jistotě a pocitu bezpečí, který konkurence jednoduše nenabídne. A výbava není nijak oholená, byť v podstatě odpovídá tomu, co je v dané cenové kategorii běžné.

Nokia G20 tak například nabídne vcelku příjemný 6,52" displej s rozlišením 720 x 1 600 pixelů. Ano, konkurence umí nabídnout i Full HD+ rozlišení, ale za něj je většinou potřeba si připlatit (byť jen asi 500 korun). Ale třeba AMOLED panel s integrovanou čtečkou je v této kategorii zatím naprostou výjimkou, takže se nedivíme, že nic takového nokia nemá. Displej G20 je navíc skutečně solidní, nižší rozlišení se sice dá pocítit, ale není to takové drama, jak bychom čekali. Příjemné je i barevné podání a také čitelnost na přímém slunci je solidní. Kapkovitý výřez nebo velké zaoblení v rozích jsou opět v této kategorii standardem.

Líbí se nám dobře fungující čtečka otisků prstů v bočním rámu, naopak malinko proklínáme tlačítko asistenta Google na protilehlém boku – v menu se dá sice tlačítko deaktivovat, ale celkově je zbytečné, nedá se na něj namapovat třeba jiná funkce. Nokia G20 má USB-C konektor (opět již i v této třídě standard), nechybí 3,5mm jack či slot na microSD. Hardware v podobě procesoru MediaTek G35 a 4 GB RAM opět odpovídá kategorii, zázraky z hlediska výkonu čekat nemůžeme, ale telefon působí celkově plynulým dojmem. Uživatelská paměť má kapacitu 64 GB, opět tu není žádný důvod ke stížnostem.

Líbí se vám?

Po stránce konstrukce a designu opět uživatel dostane to, co si zaplatí. Tělo je plastové, ale dobře zpracované, design elegantní a spíše konzervativní, byť vertikální vroubkování zad přece jen vzhled příjemně ozvláštňuje. Ale jen malinko, na tmavém povrchu totiž moc nevynikne – to byl však nejspíš záměr. V této kategorii tedy také nevidíme důvod ke kritice, Nokia G20 je vcelku elegantní a příjemný telefon. Jen celoplastové tělo s již docela výraznými rozměry (164,9 x 76 x 9,2 mm) trochu klouže v ruce.

Má nějaké zásadní nedostatky či klady?

V rámci dané kategorie tu nic dramatického na jednu ani druhou stranu nevidíme. Snad kromě zmíněných aktualizací, Nokia také udává, že je telefon odolný proti pocákání vodou. Není tu tedy žádný IP rating, ale jen drobné ujištění, že snad třeba mokré ruce mu neublíží. Displej telefonu má na sobě z výroby měkkou ochrannou fólii, která se rychle poškrábe, takže ji asi vyměníte za jinou: na druhou stranu, příslušenství nebude asi nejsnadnější shánět.

Jak fotí?

Výkon foťáku opět odpovídá dané cenové kategorii. Nokia si snad mohla odpustit marketingové lákadlo v podobě čtyř čoček, z nichž dvě jsou zbytečné (dvoumegapixelové makro a senzor pro hloubku ostrosti). Širokoúhlý foťák také rozlišením 5 Mpix nenadchne, ale za dobrého světla je docela dobře použitelný. To hlavní foťák se 48Mpix rozlišením (běžně fotí na 12 Mpix, ale plné rozlišení lze zapnout) je na tom s kvalitou v dobrém světle skutečně solidně. Je vidět, že telefon nemá dost výpočetního výkonu třeba na extrémní HDR kouzla v protisvětle a obecně ostrém světle, ale výsledky jsou překvapivě dobré.

S ubývajícím světlem však rychle nastupuje šum a při focení bližších předmětů a portrétů doporučíme použít blesk. Ten by sice mohl scénu zalévat světlem trochu rovnoměrněji (důraz je tu na střed), ale funguje docela dobře. Noční snímky jsou hodně bledé a zašuměné, i když telefon disponuje nočním režimem, moc praktický není, protože vyžaduje skutečně pevné držení přístroje nebo stativ – sebemenší pohyb způsobí neostrosti snímku.

A co ta výdrž baterie?

Nokia udává, že díky baterii s kapacitou 5 000 mAh by měla G20 vydržet v pohodě tři dny v provozu. A vzhledem ke skromnému hardwaru se to skutečně může uživatelům podařit, byť dva dny budou poněkud obvyklejším výsledkem. Výdrž nicméně hodnotíme jako dobrou, na druhou stranu bychom z ní nedělali takovou konkurenční výhodu: na velkou baterii totiž v této cenové hladině vsadilo mnoho konkurentů.

Mám si ji pořídit?

Nokia G20 je solidní smartphone nižší třídy. Uživatel tu dostane to, zač zaplatí a konkurence sice místy umí nabídnout něco navíc, ale to nokia vlastně také. Takže pokud vám padla do oka, není tu žádný zásadní důvod, proč se jí vyhýbat. Konkurenční Samsung Galaxy A12 nabídne za stejnou cenu v podstatě totožnou výbavu, totéž platí třeba o Motorole G30. Za telefony s vyšším rozlišením displeje (třeba Xiaomi Redmi 9T, Realme 8 a podobně) je potřeba připlatit asi 500 (někdy i tisíc) korun, pak však uživatel dostane navíc i další drobnosti (u xiaomi lepší hardware a ještě větší baterii, u realme AMOLED panel a čtečku otisků v něm).

Ale můžete chtít i ušetřit. Podobnou výbavu jako Nokia G20 nabídne za 3 100 korun starší Motorola Moto E7 Power, 3 500 korun pak stojí OnePlus Nord N100 s opět velmi podobnou výbavou. Další levnou volbou může být TCL 20SE s cenou 3 300 korun. Na první pohled lákavý Samsung Galaxy A03s za stejnou částku už dělá podle nás příliš kompromisů. Nokia si tak celkově nevede ve srovnání s konkurencí špatně a její koupí určitě neprohloupíte.