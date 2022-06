Nokia má nový levný smartphone. Důležité novinky přijdou později

Smartphony Nokia G11 a G21, které jsme vám nedávno představili v redakčním testu, jsou si svou výbavou velmi blízké a liší se jen drobnostmi. Dokonce takovými, že jsme prohlásili, že levnější G11 je z této dvojice lepší volbou. I přes blízkost modelů se však HMD Global, firmě, která smartphony se značkou Nokia prodává, podařilo mezi ně vměstnat další model.

Jmenuje se G11 Plus a v zásadě přináší jednu důležitou inovaci, o kterou bohužel čeští uživatelé přijdou. Telefon je totiž standardně vybaven operačním systémem Android 12, zatímco na začátku roku představené levné modely mají Android 11. Ano, Nokia sice u všech těchto modelů slibuje dva roky updatů systému a tři roky pravidelných bezpečnostních aktualizací (každý měsíc jedna), takže i původní typy Android 12 dostanou. Jenže novinka G11 Plus se v budoucnu může těšit i na Android 14, zatímco sourozenci dostanou jen Android 13.

Nový operační systém je ovšem jinak sám o sobě prazvláštním důvodem k existenci nového modelu, to snad mohli vývojáři HMD Global posunout „životnost“ již představených kousků. A tak se u nového modelu G11 Plus setkáváme i s trochu pozměněným designem. Trochu nečekanou změnou je přesun čtečky otisků prstů z bočního vypínacího tlačítka na záda telefonu, což bereme trochu jako ústupek z hlediska univerzálnosti čtečky.

Jinak však výbava modelu G11 Plus odpovídá spíš lepšímu z dvojice předchozích typů, tedy G21. Telefon má stejný 6,5palcový IPS displej s 90Hz obnovovací frekvencí jako předchůdci, jsou tu 4 GB RAM a 64 GB uživatelské paměti, plus slot na microSD karty. Foťáky pak novinka přebírá právě od G21, čelní je osmimegapixelový, hlavní zadní má rozlišení 50 megapixelů. Vedle něj je už jen čočka dvoumegapixelového snímače pro bokeh efekt, třetí dvoumegapixelový foťák pro makro tentokrát Nokia vynechala a je to podle nás dobře.

Relativně zajímavý, cenově dostupný smartphone by se měl na vybraných trzích prodávat za cenu zhruba 150 až 160 eur, v přepočtu tedy asi za 3 700 až 3 950 korun. To je kdesi uprostřed ceny modelů G11 (3 500 korun) a G21 (4 500 korun), což je také důvod, proč se k nám novinka nejspíš nepodívá. I když není v dané třídě Nokia G11 Plus úplně „marný“ smartphone, čeští zákazníci zas tak o moc nepřijdou.

Důležitější novinky představí finská značka až později v průběhu letošního roku. Jedna várka by měla dorazit již brzy, druhá pak blíže k závěru roku. Spekulace přitom naznačují, že by se Nokia mohla některou z chystaných novinek vrátit i do třídy špičkově vybavených smartphonů, kde naposledy neuspěla s modelem Nokia 9 PureView. Ten byl představen v roce 2019 a od té doby žádný další špičkový smartphone pod taktovkou HMD Global nevznikl.