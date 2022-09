Nokie budou za předplatné a přinesou odměny za dlouhé vlastnictví

HMD Global se profiluje jako výrobce smartphonů s nejvyšší mírou trvalé udržitelnosti. Firma se už teď chlubí, že získala nejvyšší hodnocení organizace Ecovadis, stupeň Platinum, který znamená, že HMD Global patří mezi 1 % nejekologičtějších firem na světě. Firma chce však nadále snižovat své emise a také dopad jí vyráběných zařízení na životní prostředí. Nejnovější telefony Nokia tak využívají ve své konstrukci výrazný podíl recyklovaných materiálů, mají „trvanlivé“ baterie a díky aktualizacím systému by neměly morálně tak rychle zastarávat.

HMD Global chce ovšem uživatele také podpořit v tom, aby jim jejich smartphone Nokia vydržel co nejdéle. A za tímto účelem přichází se službou Circular. Je to v podstatě jednoduché měsíční předplatné, kdy za částku od 12 eur, tedy asi 300 korun, měsíčně získají do pronájmu vybraný smartphone. Zákazník si k tomu bude moci rovnou vybrat i data pro připojení po celém světě ze služby HMD Connect.

Detaily o službě zatím nejsou úplně známé, HMD jen oznámila, že nabídka bude zatím dostupná jen ve Velké Británii a v Německu a teprve časem by se měla rozšířit i do dalších zemí. Firma chce uživatele přimět k tomu, aby smartphone v rámci služby využívali co nejdéle. Využije k tomu i program Seeds of Tomorrow, který se věnuje podpoře ekologických projektů po celém světě.

Čím déle budou uživatelé telefon mít, tím více bodů v Seeds of Tomorrow získají a budou je získávat tím rychleji. Získané body pak budou moci věnovat coby finanční příspěvek na vybrané projekty, jako je třeba podpora výsadby stromů, investice do redukcí emisí CO 2 , recyklaci nebo třeba poskytování konektivity potřebným.

Své předplatné budou uživatelé moci spravovat v aplikaci MyDevice, podobu předplatného si v ní budou moci libovolně měnit. HMD Global mimo jiné slibuje, že se v případě poškození, ztráty nebo krádeže bezplatně postará o rychlou výměnu nebo náhradu zařízení. Detaily služby zatím neznáme, ale představitelé HMD Global slibovali zpočátku pět dostupných zařízení. Z aktuálně zveřejněných dat vyplývá, že mají být v rámci služby k dispozici telefony Nokia G60, Nokia X30 a Nokia XR20a také tablet Nokia T10 LTE, ten pátý zatím firma nezveřejnila.

Podle doposud zveřejněných britských cen má Nokia G60 přijít na 12 liber a 50 pencí, tedy asi 350 korun měsíčně. Nokia X30 bude stát dvojnásobek. Cena typu XR20 by měla být 20 liber měsíčně (něco přes 550 korun) a tablet T10 LTE má stát polovinu této částky. Počítat je nutné také s úvodním poplatkem 30 liber. Hrubým zaokrouhlením to znamená, že cenu zařízení uživatel v rámci předplatného splatí za méně než dva roky, při delším držení přístroje pak Nokia na tomto modelu může vydělávat. Totéž platí při výměně zařízení, ke které může uživatel přistoupit, kdykoli se mu zlíbí (po minimálně 90 dnech držení zařízení): za původní přístroj nedostane nic, u nového bude platit jemu odpovídající paušál.

Přístroje, které uživatelé vrátí (ať už si vyberou ukončení služby, nebo si po nějaké době vezmou nový telefon), bude HMD Global buď opravovat a poskytovat je například neziskovým organizacím a k dalším charitativním účelům, nebo je kompletně zrecykluje.