Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však spoustu zvláštností, které o to víc vyniknou dnes, po třiceti letech od jeho uvedení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pro mnohé byla Nokia 9000 Communicator skutečně první chytrý telefon, se kterým se seznámili. Přístroj uvedený v roce 1996 byl však zařízením pro bohaté, v Česku stál přes 30 tisíc korun, což bylo v té době opravdu hodně. Balení s telefonem bylo vcelku štědré, kromě přístroje obsahovalo baterii a poměrně specifickou nabíječku i datový kabel a další potřebné příslušenství.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nabíječka je jednou z velkých zvláštností Nokie 9000 Communicator. Telefon samotný totiž nemá vlastní nabíjecí konektor. Nabíječka, kabel a speciální nabíjecí adaptér tak tvoří nezvyklý celek, který se připojuje ke spodnímu „datovému“ konektoru telefonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nabíjecí kabel se do nabíjecího adaptéru připojuje pomocí standardizovaného konektoru RJ10, i to je vcelku netypické řešení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ve spodní části telefonu nabíjecí konektor chybí, přesto slouží piny v jeho datovém konektoru k nabíjení přístroje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jen je k tomu potřeba speciální adaptér, do kterého se pak zapojuje klasický nabíjecí konektor nabíječky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Adaptér je potřeba na spodní stranu telefonu nacvaknout, na jedné straně ho drží výstupek, na druhé je tlačítko pro uvolnění adaptéru.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Mnozí uživatelé tak měli adaptér k telefonu připojený neustále, ale to hrozilo jeho poškození nebo ztráta. Navíc se tak zvětšovaly rozměry již tak rozměrného přístroje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I na svou dobu byla Nokia 9000 Communicator pořádný kus techniky. Především hmotnost 397 gramů bez onoho adaptéru pro nabíjení je dnes téměř nepředstavitelná.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Rozměry telefonu jsou 173 × 64 × 39 milimetrů, a to bez výrazné ohebné antény, která byla pro první Communicator nutností. Uspořádání přístroje bylo na svou dobu na první pohled vcelku tradiční, zavřený Communicator připomínal běžné mobily Nokia té doby.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tloušťka 39 mm však prozrazovala, že tady nejde o jen tak ledajaký obyčejný mobil. Nokia 9000 Communicator totiž měla speciální hardware, přístroj poháněl klasický procesor Intel 386, ketrý známe ze stolních počítačů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Uvnitř masivního přístroje pak běžel operační systém GEOS, což byla vlastně taková odlehčená podoba MS DOSu. Nokia tento systém použila i v druhé generaci svého komunikátoru. Model 9110 uvedený v roce 1999 měl vylepšenou verzi a procesor AMD 486. Teprve u třetí generace, typu 9210, přešla Nokia u modelů Communicator na „svůj“ Symbian.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jedním z výrazných prvků mohutné konstrukce přístroje byl kloub, který zajišťoval otevírání telefonu. Ten byl zároveň jednou z nejnáchylnějších částí, jeho panty při neopatrném používání dovedly praskat a dnes je k nalezení jen málo kousků, které mají kloub v bezvadném stavu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Způsob používání Nokie 9000 Communicator patří k dalším zvláštnostem přístroje. Z přední strany to byl opravdu vcelku běžný mobil se čtyřřádkovým displejem a celkem standardním uživatelským prostředím tehdejších telefonů Nokia.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I klávesnice měla klasické rozvržení s kontextovými klávesami, navigační klávesou, tlačítky pro ovládání hovoru a alfanumerická tlačítka. Klávesnice je gumová a vlastně docela pohodlná.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Po otevření přístroje však získal uživatel přístup k pokročilejšímu prostředí a plnohodnotné qwerty klávesnici. Prostředí „uvnitř“ telefonu fungovalo nezávisle na vnějším displeji, některé funkce šly ovládat jen z vnějšku, jiné zase jen zevnitř.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Klávesnici tehdy Nokia vždy přizpůsobovala trhu, na kterém se daný přístroj prodával. Tento kousek tak má klávesnici pro německý trh, včetně popisků v němčině.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vedle 4,5palcového černobílého hlavního displeje s rozlišením 640 × 200 pixelů se nacházejí další ovládací tlačítka.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vlevo jsou tlačítka pro posun stránkou, která usnadňovala ovládání telefonu při držení oběma rukama.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kromě různých jazykových verzí existovala Nokia 9000 Communicator i v dalších variantách. Standardní provedení totiž podporovalo pouze sítě GSM 900 MHz. Pro sítě na frekvenci 1 800 MHz existovala verze 9000i, zde například v provedení pro britského operátora Orange.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Britská verze měla samozřejmě patřičně upravenou klávesnici. Mimochodem, co se datového připojení týče, podporovala Nokia 9000 ve všech svých verzích pouze vytáčené připojení CSD, podpora GPRS byla teprve hudbou budoucnosti.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Specifickou verzí byla Nokia 9000il Communicator určená pro americký trh. Tato varianta podporovala tamní GSM sítě na frekvenci 1 900 MHz a od standardních verzí se mimo jiné lišila designem přední části. Celý čelní panel byl upraven, ale základní princip ovládání se nelišil.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Přepracování čelního panelu se u 9000il projevilo i v zámku rozevíracího mechanismu, i ten má vizuálně trochu odlišnou podobu od ostatních provedení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tři variace modelu 9000 Comunicator od sebe lze rozeznat i podle jednoho detailu: varianta pro GSM sítě na 900 MHz má o trochu kratší anténu, verze pro 1 800 a 1 900 MHz mají anténu delší a vizuálně štíhlejší.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ve své době byla Nokia 9000 Communicator velmi pokročilým „manažerským“ přístrojem, který umožňoval nahradit pro základní pracovní činnosti notebook.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K telefonu bylo k dispozici i elegantní kožené pouzdro, které ho chránilo před poškozením. Možná i díky němu kloub našeho kousku přežil bez větší úhony.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pouzdro telefonu sedlo jako ulité a mělo na svou dobu vcelku obvyklou konstrukci s průhledovým panelem, přes který šlo vidět displej a ovládat klávesnici.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zavírání pouzdra funguje na zip, takže v zavřeném stavu pouzdro telefon pevně drží. Ale pro otevření přístroje je potřeba nejprve zip rozepnout, což je na poli mobilních telefonů něco opět velmi neobvyklého.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia 9000 Communicator byla ve své době jedinečná a před třiceti lety odstartovala éru komunikátorů značky Nokia. Postupně vznikly typy 9110, 9210, 9300 a 9500 a E90. Nokia to s modely s qwerty klávesnicí zkoušela i po něm, ale postupně převládly dotykové telefony, které vlastně „zlikvidovaly“ i někdejší finskou mobilní jedničku.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz