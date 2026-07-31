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Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor

Luděk Vokáč
Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator Nokia 9000 Communicator
Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však spoustu zvláštností, které o to víc vyniknou dnes, po třiceti letech od jeho uvedení.

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