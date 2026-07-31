|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd
Ikonickou stavbu, která má právě teď narozeniny a která shlíží na nedaleký Liberec, zná snad každý. Ročně sem míří tisíce turistů, odměnou jim je výhled do širokého okolí. Bohužel i na nechvalně...
KVÍZ: Proboha, co to po mně ten iPhone zase chce? Co to svítí na displeji
iPhony mají řadu stavových ikon, kterými vám dávají najevo různé informace. Poznáte, která znamená konkrétní stav či funkci telefonu?
Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor
Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však...
Předpotopní chytré hodinky. To jsme opravdu nosili na ruce?
Ačkoliv jsou chytré hodinky relativně mladou kategorií elektroniky, od svého uvedení do portfolií známých výrobců ušly pořádný kus cesty. Pamatujete si, jak vypadaly v podání Applu, Samsungu,...
Budou se vám líbit? Nové chytré hodinky od Samsungu nejsou tuctovky
Dvojice nových modelů chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 9 a Watch 2 Ultra láká na nový čip, větší baterie a důraz na sledování zdraví uživatele. Jedny se hodí pro příznivce stylových modelů,...
Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor
Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však...
Nový graf ukazuje vývoj cen smartphonů. Na čem budou chtít výrobci ušetřit?
Pokud potřebujete nový smartphone, raději kupujte. Příště to může být mnohem dražší. Paměťová krize žene ceny nahoru a některé segmenty trhu mohou zmizet. Nebo výrobcům nezbude než začít výbavu...
Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd
Ikonickou stavbu, která má právě teď narozeniny a která shlíží na nedaleký Liberec, zná snad každý. Ročně sem míří tisíce turistů, odměnou jim je výhled do širokého okolí. Bohužel i na nechvalně...
Myslel si, že trikem s heslem přechytračí policii. Teď ho za to čeká soud
Neobvyklý případ incidentu při hraniční kontrole se řeší ve Spojených státech. Agenti pohraniční stráže zabavili muži mobil a požadovali heslo na odemčení. Jenže on jim sdělil heslo, které aktivovalo...
RECENZE: Český Scarlet Deer Inn je hezká, ale trochu repetitivní pohádka
Jedním z důležitých bodů v kalendáři pro příznivce české herní tvorby bylo červencové vydání hry Scarlet Deer Inn. Ručně vyšívaná pohádková hra s temnými podtóny se navenek povedla, ovšem během hraní...
S těmito mobily se stanete středem pozornosti. Budete mít boule na kalhotách
Do skinny džínsů často nepasují ani tenké iPhony, natož tyto přístroje. Udělají vám takovou bouli na kalhotách, že budete středem pozornosti. Ale když vymyslíte jiný způsob nošení, tak zjistíte, že...
KVÍZ: Proboha, co to po mně ten iPhone zase chce? Co to svítí na displeji
iPhony mají řadu stavových ikon, kterými vám dávají najevo různé informace. Poznáte, která znamená konkrétní stav či funkci telefonu?
Předpotopní chytré hodinky. To jsme opravdu nosili na ruce?
Ačkoliv jsou chytré hodinky relativně mladou kategorií elektroniky, od svého uvedení do portfolií známých výrobců ušly pořádný kus cesty. Pamatujete si, jak vypadaly v podání Applu, Samsungu,...
Ultra znamená nejlepší. Stejně se má jmenovat i první skládací iPhone
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Je opravdu tak dobrý, že jméno Ultra není jen marketingové vychloubání. Přesto si nový skládací Samsung ponese několik kontroverzních vlastností, ať už to doopravdy tak bylo či nikoliv. Což se stejně...
Mobilní závisláci ho nenávidí. Provokuje je, a baví tím internet
Hledají zásuvku, aby nabili mobil a mohli být neustále na příjmu. Jenže když už ji najdou, ukáže se, že si z nich jen někdo vystřelil. Tvůrce na Instagramu pomocí samolepek s falešnými zásuvkami...
Prodej rodinného domu 101 m2, Střelice
Trpín, Střelice, okres Brno-venkov
4 599 000 Kč
Mobil je pro mne jako droga v kapse, přiznává muž, který je na něm závislý
Pracuje jako osobní trenér a bojuje se závislostí. Závislostí na mobilu. Přiznává, že zíráním na jeho displej dokáže strávit i víc než 14 hodin denně. Onu nutkavou potřebu třímat telefon v rukách...
Natáčeli tady Arabelu a další pohádky. Podívejte se na perlu střední Moravy
Je jedním z nejromantičtějších českých hradů a třeba před čtyřmi roky byl pátou nejnavštěvovanější památkou ve správě Národního památkového ústavu. Podívejte se na hrad Bouzov z místa, odkud jej coby...