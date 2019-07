Pozoruhodný fotomobil pro trpělivé. Test Nokia 9 PureView

Po rychlém rozjezdu v roce 2017 to trochu vypadá, že obnovená značka Nokia mírně ztratila na tempu. Ukazuje se to i na modelu 9 PureView, který měl vlastně původně na trh přijít v závěru roku 2018, ale nakonec byl představen až v prvním čtvrtletí letošního roku. Už to jej trochu diskvalifikuje z výběru mnoha uživatelů. Navíc je 9 PureView opravdu neobvyklým smartphonem, který jednoduše nezapadá do běžných škatulek.

A tak je jasné, že masový úspěch mít nemůže. Ostatně, důkazem toho je, že tento model zdaleka nemají ve své nabídce všichni velcí čeští prodejci, kteří jinak smartphony značky Nokia nabízejí velmi ochotně. Přesto, právě díky určitému puncu individuality, může Nokia 9 PureView některé zákazníky zaujmout.

Čím může zaujmout?

Těch věcí je několik. Někdo může u modelu 9 PureView kritizovat třeba jeho design, ale upřímně, právě ten činí telefon zajímavým. Bez výstřelků, s klasickým pojetím čelní strany, žádné výřezy, průstřely, či zahnutí. Stejně jako může někomu to, že 9 PureView není tak módní telefon, vadit, může to někomu jinému naopak imponovat. Navíc celkově je design svůj: samozřejmě se na tom podílí sestava fotoaparátů na zadní straně, ale podepisuje se na tom také elegantní modrá barva a kombinace kovu a skla. Navíc kovový rám má broušené hrany, což je takový elegantní detail.

PureView není prvoplánovitě hezká, ale čím déle jsme telefon používali, tím více nám právě design přirostl k srdci. Je to otázka osobního vkusu, ale vlastně tak nějak doufáme, že tento trochu „oldschool“ design u smartphonů nevymizí, i když se pak takové přístroje mohou líbit jen omezenější skupině uživatelů. Má to prostě něco do sebe.

Plusy a mínusy Proč koupit? elegantní design

výborné zpracování

fotoaparát s potenciálem

čistý Android

Proč nekoupit? složité fotografování

omezená paměť Kdy? V prodeji Za kolik? 15 990 Kč

Věc, která nás na Nokii 9 PureView baví, je čistý operační systém Android. PureView je vlastně trochu paradoxně stále nejvýkonnější smartphone s čistým Androidem, používá totiž starší Snapdragon 845, ale to dosavadní modely Google Pixel 3 také. A na nedostatek výkonu si opravdu nemůžeme stěžovat, takže řešit, že má PureView „zastaralý“ procesor, je vlastně malicherné. Pravda, systém bylo třeba z počátku trochu vyladit, ale v posledních aktualizacích se to již docela podařilo, takže si můžeme naplno užívat čistého Androidu.

A samozřejmě, další věcí, která tu zaujme, je sestava fotoaparátu. I když foťák funguje poměrně specificky a pro mnohé uživatele to bude ten zásadní prvek, u kterého se budou rozhodovat, zda si PureView pořídit či ne.

Jak tedy fotí?

Inu, důležité je říci, že složitě. Nokia se vydala vlastně zcela jinou cestou než všichni ostatní výrobci a u fotoaparátu to zkouší trochu jinak. Namísto rozsáhlého zapojení umělé inteligence a spousty čoček s různou ohniskovou vzdáleností vytváří Nokia 9 PureView obraz z dat získaných z pěti čipů schovaných za shodnou optikou se shodnou ohniskovou vzdáleností. Chytré algoritmy jen vybírají ta nejrelevantnější data.

Trochu se tu ukazuje, že si Nokia v případě takového řešení ukousla trochu velké sousto. A to právě proto, že ono vytváření obrazu z tolika zdrojů je poměrně náročné na výpočetní výkon. Jestli ten někde 9 PureView chybí, tak je to právě tady. Telefon spoléhá v daném případě jen na sílu procesoru, zatímco třeba Google Pixel má svůj speciální čip Pixel VisualCore a zpracovává méně dat. Takže focení je někdy docela pomalé a na vygenerování snímků si uživatel musí počkat. Navíc tu nezbývá prostor pro pokročilé využití různých AI algoritmů, což se projevuje při fotografování v horších světelných podmínkách, kde PureView za soupeři zaostává.

Tedy, ona zaostávat nemusí, jenže to musí telefon vzít do rukou vlastně profesionální fotograf. Jednou z vlastností 9 PureView je totiž schopnost fotit do RAW formátu, který je výjimečný tím, že obsahuje veškerá data ze všech pěti čipů (jsou dvanáctimegapixelové, tři černobílé, dva RGB) a 3D TOF kamery. A profík si s takovým zdrojem dokáže skvěle pohrát a „vytáhnout“ z něj až neskutečné věci. Jenže to opravdu musí mít v ruce telefon někdo, kdo dobře ví, co dělá.

Telefon pak v takových případech ukládá jak RAW data, tak z nich vygenerovanou fotku, která je trochu kvalitnější, než když je nastavené jen focení do JPEG formátu. I to je pro běžného uživatele trochu otrava – RAW fotky překáží v galerii (ty naopak na první pohled vypadají hůře), a v paměti telefonu (ta je omezena na 128 GB a nejde rozšířit) zabírají ohromné místo (jeden kus kolem 30 megabajtů), takže je potřeba je pak ručně promazávat. Nokia 9 PureView je tak fotomobilem pro znalé a trpělivé uživatele.

Ti dovedou snímky upravovat i přímo na telefonu, je potřeba si k tomu pořídit software Adobe Lightroom v mobilní verzi. Lepší možnosti nicméně dávají samozřejmě úpravy na počítači. Nokii 9 PureView máme v plánu svěřit do rukou profesionálního fotografa, abychom možnosti telefonu vyzkoušeli, zde zatím prezentujeme JPEG obrázky vygenerované telefonem automaticky z RAW snímků.

Na co si ještě mám dát pozor?

Nokia 9 PureView má i pár dalších detailů, které se nemusí uživateli líbit. Chybí jí třeba 3,5mm jack, čtečka otisků prstů integrovaná v displeji je umístěna výše než u většiny konkurentů a i její citlivost může někomu připadat nižší. Ale upřímně, se čtečkami v displeji nejsme při dlouhodobém používání spokojeni nikde, takže kritizovat tu u PureView nějak zvlášť nemá význam. Sžít se s ní dá a po aktualizacích systém funguje řekněme obvykle.

Trochu nám vadí, že se telefon nedá probudit zvednutím, což komplikuje případné odemykání obličejem – telefon je třeba vzbudit poklepáním na displej nebo bočním tlačítkem. I AMOLED displej tohoto modelu za konkurencí mírně zaostává, na druhou stranu někomu mohou jeho barvy připadat přirozenější, nejsou tak zářivé, jak to umí konkurence, a to se může líbit. Noční režim a možnosti přizpůsobení zobrazení nechybí.



Jaká je výdrž baterie?

Tady hodně záleží na tom, jak moc budete s 9 PureView fotit. Ono fotografování je totiž hodně náročné na výkon a telefon se při něm i dost zahřívá, pak ukazatel stavu baterie letí strmě dolů a není problém při intenzivním focení telefon vybít za pár hodin.

Naopak v běžném používání se 9 PureView jeví jako dobře optimalizovaný přístroj, takže i když nemá nijak rekordní kapacitu baterie (ta činí 3 320 mAh), tak je výdrž solidní. Jeden perný den by měl být bez problémů, dva nejsou úplnou utopií. Kvůli fotografování však doporučujeme mít v záloze powerbanku. Telefon se dobíjí přes USB-C konektor, podporováno je rychlejší dobíjení QuickCharge 3.0 a nechybí tu bezdrátové dobíjení, a to dokonce obou standardů (Qi a PMA).

Mám si ji pořídit?

Nokia 9 PureView je hodně specifický telefon, který určitě není pro každého. Někoho však zaujmout může, nicméně chápeme, že běžný zákazník se jí vyhne. S cenou 15 990 korun není zdaleka tak drahá jako vlajkové lodi konkurence, na druhou stranu loňské výprodejové modely s obdobným hardwarem se jí dovedou přiblížit a i některé aktuální novinky především čínských agresivních značek umí být atraktivnější. Takže v tomto světle nedává koupě 9 PureView moc smysl. Pokud ovšem toužíte po nezvyklém telefonu s trochu jiným stylem a chcete si třeba hrát s výstupy z fotoaparátu, může to být trefa do černého.