První skutečně špičkové nokie se dočkáme možná ještě v lednu

Přestože je jasné, že nás od uvedení jednoho z nejočekávanějších smartphonů dělí nejvýše pár týdnů, tak přesný termín je zatím nejistý. Spekulace z konce prosince totiž reálné datum posadily na konec ledna, ovšem produkční ředitel společnosti Juho Sarvikas 12. ledna na Twitteru videem zavzpomínal na loňský barcelonský veletrh MWC s textem, že je letošní ročník již na dohled. Příspěvek ještě označil štítkem #coolnewstuff.

Takže v tomto ohledu zatím není nic jisté. Pro dřívější uvedení Nokie 9 hovoří použití Snapdragonu 845, tedy minulé generace procesoru, jehož následovníka Qualcomm představil začátkem prosince (více v článku: Výkonný a učenlivý superprocesor může porazit i konkurenta od Applu).

Zatímco na samotném MWC by mohla Nokia 9 tak trochu zůstat ve stínu řady jiných novinek s nejnovějším Snapdragonem 855 pod kapotou, do konce ledna nic takového nehrozí.

Jistě, typ 845 je více než dostatečně silným železem a náskok 855 půjde znát jen u opravdu náročných her, případně operací s videi ve vysokém rozlišení. Díky mnohem výkonnější AI jednotce budou u smartphonů s nejnovějším snapdragonem bohatší i možnosti fotografování.

Navíc výpočetní výkon není jediným měřítkem kvality a Nokia 9 má v těle spoustu dalších lákadel.

Zamíchá Nokia 9 žebříčkem DxOmark?

Tím hlavním bezpochyby zůstává fotoaparát s celkem pěti objektivy. Ty jsou spolu s bleskem a infračerveným senzorem řazeny v pravidelném šestiúhelníku. Tato fotografická soustava zabírá téměř celou horní třetinu zad a přestože neznáme její parametry, očekáváme, že Nokia 9 bude bojovat o titul nejlepšího fotomobilu.

Z dosavadních informací víme o kvalitní optice z dílen německého Zeissu a na nedávném videu výrobce mluví také o zachycení neuvěřitelných detailů a možnosti najednou zachytit pět snímků. Vyzdvihovány jsou i noční snímky, kdy bude fotomodul těžit z velkého množství světla dopadajícího na snímače.

Není tedy vyloučeno, že Nokia 9 má šanci z prvního místa žebříčku organizace DxOmark sesadit dvojici špičkových huaweiů, tedy modely P20 Pro a Mate 20 Pro. Oba přístroje získaly shodně 109 bodů.

Parádní displej i čistý Android

Špičkové budou i parametry displeje. Šestipalcovou úhlopříčku doprovodí jemné QHD+ rozlišení (1 440 × 2 960 pixelů), což znamená vysokou jemnost 550 bodů na palec.

A s displejem v rámci výrobce souvisí i jedno prvenství, vůbec poprvé se totiž u nokií snímač otisků prstů schová pod sklo displeje. Dosud uvedené modely měly konvenční kapacitní senzor na zádech, nebo pod displejem.

Android 9.0 v ryzí podobě („devítka“ totiž bude další Android One nokií) bude nainstalován na 128GB úložišti a k dispozici bude mít 6 GB operační paměti.

Vítanou informací je konstrukce vyhovující normě krytí IP68, takže telefon zvládne nejen lázeň v hloubce až 1,5 metru, ale problémem pro něj logicky nebude ani déšť nebo husté sněžení.

Baterie má mít kapacitu 4 150 mAh a kromě rychlého dobíjení pomocí klasické nabíječky ji půjde nabít i bezdrátově.

Cena telefonu má být okolo 775 eur, tedy asi 20 tisíc korun. Pokud bude oficiální cena skutečně nastavena takto, půjde o velmi atraktivní nabídku.

Ve druhé polovině roku bychom se pak měli dočkat vylepšené verze Nokie 9, možná s přídomkem Sirocco. Ten společnost HMD Global použila již loni, a to u nejvyšší verze „osmičky“. Vylepšená „devítka“ by měl být vybavena již nejnovějším Snapdragonem 855 a měla by podporovat sítě standardu 5G.