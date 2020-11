Nokia chystá další dvě legendy včetně návratu kultovního modelu 8800

Nokia má nepopiratelnou výhodu. Ač už dnes mobily pod touto značkou vyrábí společnost MHD Global, tak může těžit z bohaté historie Nokie. Konkurovat ji v tomto směru mohou jen Alcatel a Samsung, ale ten tyto produkty prodává jen v Indii. Ostatní tlačítkové mobily mají původ v Číně u firem, které nemají takovou historii.

Nokia pod křídly HMD Global už v roce 2017 vrhla na trh moderní variantu legendární Nokie 3310 a byl to velký hit. Následoval banán, tedy Nokia 8110 odkazující na stejnojmenný model s ještě delší historií. A opět to byl úspěch. Třetí pokus následoval letos na jaře s reinkarnací Nokie 5310, ale to už taková trefa do černého nebyla.

Ovšem teď to vypadá, že retro vlna Nokie dostane dva opravdu těžké kalibry. Podle serveru Nokiapoweruser.com firma v nejbližší době představí hned dvě klasické novinky. Fotky pak zveřejnil server Winfuture.de.

Velmi populární klasika

Prvním by měla být reinkarnace Nokie 6300. Původní model byl jedním z nejpopulárnějších modelů značky a asi jeden z posledních masově prodávaných mobilů před nástupem moderních smartphonů. Na trh přišel v roce 2007 a dobře se prodával ještě několik let poté vedle nástupců. Tenkrát přeci jen nebyla životnost modelů tak krátká jako dnes.

Nokia 6300 už soupeřila s prvními moderními smartphony včetně iPhonu a dařilo se jí dobře. Ostatně, už v té době to byl jen obyčejný mobil na platformě S40 a Nokia řadu let chrlila jeden model s operačním systémem Symbian S60 za druhým.

Novodobý model by měl zachovat označení i design, který sice není nikterak výstřední a něčím výjimečný, ale byl maximálně funkční. Výbava telefonu by měla odpovídat zhruba tomu, co umí Nokia 8110 4G. To znamená 2,5palcový displej s malým rozlišením, podporu 4G, operační systém Kai OS, 512 MB operační a 4 GB uživatelské paměti. A k tomu vzadu 2Mpix fotoaparát.

Z výše uvedeného si dovolíme i odhadnout cenu. Nokia 8110 4G se prodává za necelých 1 500 korun, novinka by měla stát podobnou sumu. Oproti 8110 je konzervativnější a to by se mohlo zákazníkům tohoto segmentu líbit.

Vysouvací luxusní legenda

Druhá novinka bude mít výbavu v podstatě velmi podobnou, jen displej by podle Nokiapoweruser.com mohl být větší s úhlopříčkou 2,8 palce. Ale zacílení bude úplně jiné. Telefon by měl nést označení 8000 4G. Takový model Nokia nikdy neměla, takže vzorem je luxusní model 8800. Ve své třídě to byla taktéž legenda, která se dočkala několika speciálních edicí. Novodobá reinkarnace se však originálu nebude držet do posledního detailu, což je škoda.

Ty byly ještě dražší než základní model, který v roce 2005 startoval na částce 25 000 korun. Třeba verze Gold Arte se v roce 2010 prodávala za více jak 35 000 korun, což bylo opravdu hodně. Třeba tehdy aktuální iPhone 4 se prodával za 17 000 korun, za Gold Arte byste tak měli dva.

Nokia 8800 byl jeden z mála superluxusních mobilů. Měl špičkovou konstrukci s vysouváním krytu klávesnice. Tělo bylo kovové, skvěle zpracované a také to byl těžký mobil, hmotnost byla 150 gramů. Nokia 8800 si svůj výjimečný status udržuje i dnes, použité kusy se stále prodávají za tisícové částky, speciální edice mohou ve výborném stavu stát i přes 10 000 korun.

To novodobá reinkarnace asi nebude mít takovou úroveň zpracování a použitých materiálů. Telefon má mít hmotnost 110 gramů, tedy podstatně méně než originál. Místo oceli bude tělo pravděpodobně vyrobené z hliníku a plastů. Navíc podle všeho bude chybět vysouvací kryt klávesnice, což je rozhodně škoda. Cenu si v tomto případě neodvážíme odhadovat, je jasné, že si Nokia, tedy HMD Global, jistě k základu přirazí příplatek za luxus.