Slušný android, kterého výrobce udusil vysokou cenou. Recenze Nokie 8.1

Poslední námi loni testovaný model této značky, Nokia 7.1, byla co se dojmů týče pořádná horská dráha. S telefonem jsme se sžili, po designové stránce to byl velmi povedený model a prosadil se i kvalitou fotografií. Jenže se nejprve prodával pouze v paměťové variantě 3/32 GB s jednou SIM, což u modelu vyšší střední třídy nešlo moc pochopit. Pak se do Česka konečně dostala i dual SIM verze s 4/64 GB, čímž si výrobce trochu napravil reputaci, ovšem cena zůstala i tak trochu výše, než by mnozí čekali.

Nokia 8.1, ačkoli tomu modelové označení moc nenapovídá, je v podstatě nástupcem modelu 7.1. My bychom ocenili spíše označení 7.1 Plus, čímž přesně tento model je: větší a lépe vybavenou verzí Nokie 7.1 s prakticky totožným designem. Tentokrát už se naštěstí neopakují chyby s neobvykle podprůměrnou výbavou a telefon si zachoval to, co se nám na designu předchůdce líbilo. Je tu ovšem jeden a ten samý palčivý problém: vysoká cena. Při současném stavu na trhu, kde zuří divoký konkurenční boj, to má Nokia 8.1 zkrátka hodně těžké.

Zalíbí se mi Nokia 8.1 po stránce designu a displeje?

Nokii 8.1 bychom nazvali jako pořádný kus telefonu. Nemá sice zdaleka největší úhlopříčku displeje mezi současnými telefony, ale celkově působí poměrně robustním dojmem. Sendvičová konstrukce se sklem na obou stranách a kovem uprostřed je podle nás precizně zpracovaná. Někomu by se možná nemusel líbit výrazněji vystouplý fotoaparát na zádech, ale s tím už se potýkalo i mnoho jiných modelů v minulosti i současnosti.

Skleněná záda jsou samozřejmě lapačem otisků prstů, ovšem ukažte nám jeden telefon se skleněným povrchem, kde to neplatí. Rámečky okolo displeje jsou tenké, brada pod displejem je však stále znatelná. Výrobce poněkud zvláštně vyřešil výřez displeje, který zde sice fyzicky je, ovšem uživatel nemá možnost vypnout jeho softwarové zakrytí, tedy černé pruhy po jeho stranách. Telefon se tak v podstatě chová jako model s klasickým rámečkem i nad displejem, kam se ovšem vejdou i notifikace, hodiny a podobně.

Samotný displej má úhlopříčku 6,18 palce, disponuje zobrazovací technologií IPS a rozlišením Full HD+ (1 080 x 2 280 pixelů). Obrazovka je dobře čitelná i na slunci, i když stále nedosahuje takových kvalit jako moderní AMOLED panely. Samozřejmostí je moderní poměr stran 19:9. Ve střední a vyšší střední třídě jsou zkrátka takové parametry naprosto běžnou záležitostí. Bonusem pak je podpora HDR 10, což oceníte při sledování filmů nebo prohlížení fotografií.

Jak je na tom Nokia 8.1 s výkonem a výbavou?

Výrobce tentokrát nenechal nic náhodě a model vybavil prakticky tím nejlepším, co lze v rámci hardwaru střední třídy sehnat. Pohání jej moderní procesor Snapdragon 710, který doplňují 4 GB operační paměti. Vnitřní úložiště má kapacitu 64 GB a je rozšiřitelné o paměťovou kartu. Musíte si ovšem kvůli hybridnímu slotu vybrat, zda budete mít víc paměti, nebo používat dvě SIM.



Ve výkonnostním testu AnTuTu jsme naměřili slušných 171 tisíc bodů. Telefon se tak nezalekne ani hraní náročnějších her nebo přehrávání videa ve vysokém rozlišení. V této cenové kategorii se však stále najde celá řada modelů, která výkonem Nokii 8.1 výrazně předčí (viz níže).

Co do konektorové výbavy nechybí ani USB-C, ani sluchátkový jack. V bezdrátové konektivitě najdete jak NFC, tak novější Bluetooth 5.0. Čtečka otisků prstů se nachází na zádech telefonu a je v zásadě rychlá a přesná. Notifikační dioda bohužel chybí.



Pro ty, kteří hledají telefon s čistým Androidem (verze 9 Pie), je Nokia 8.1 jako dělaná. Už dlouhodobě jsou smartphony této značky zařazeny do programu Android One a pyšní se jak moderním softwarem, tak rychlými aktualizacemi. V telefonu se navíc nenachází prakticky žádný aplikační balast, vyjma jednoduchého nástroje s informacemi o telefonu nebo správce tapet. Vzhledem k tomu, že u nás Google oficiálně neprodává svoje pixely, jsou nokie řešením, které se softwarovému zážitku Googlu blíží asi nejvíce.

Co se výdrže baterie týče, telefon bude stačit při střídmějším používání nabíjet obden, v případě vyšší zátěže se však na dva dny provozu dostat nemusíte. Potěší přítomnost rychlonabíjení, se kterým 3 500mAh akumulátor nabijete za méně než hodinu a půl.

Jak Nokia 8.1 fotí?

Pokud jsme už model 7.1 chválili za to, že se fotoaparát vyrobený ve spolupráci s firmou Zeiss povedl, pak to u jeho nástupce platí dvojnásob. Fotoaparát tohoto telefonu je tím primárním prvkem výbavy, díky kterému se Nokia 8.1 může směle zařadit do vyšší střední třídy.

Nokia 8.1 má duální zadní fotoaparát složený z 12MPix hlavního snímače se světelností f/1,8 a optickou stabilizací, sekundární pomocný snímač má rozlišení 13 MPix. Selfie kamerka má dokonce ještě vyšší rozlišení, jde o 20MPix snímač se světelností f/2,0.

Fotografie pořízené tímto telefonem hodnotíme jako povedené, nechybí jim ostrost ani dobré podání barev, ztráta detailů nastává až při výraznějším ořezu snímku. Zhoršené světelné podmínky dávají sice fotoaparátu už trochu zabrat, ale pořád je hodnotíme jako nadprůměrné. Nokia tak opět potvrzuje trend, že v oblasti fotomobilů je sice nenápadnějším, ale stále velmi dobrým hráčem.

Mám si Nokii 8.1 pořídit?

Nokia 8.1 je v zásadě telefon, který nemá po stránce výbavy čím zklamat. Trochu nám vadila nemožnost si odkrýt výřez displeje (už jen zkrátka pro možnost volby) a vždy trochu neradi vidíme hybridní slot pro SIM, jinak je však ve výbavě telefonu skutečně vše v pořádku s velkým bonusem v podobě kvalitního fotoaparátu.

Jenže ani v takovém případě tomu neodpovídá cena 11,5 tisíce korun, které výrobce za Nokii 8.1 požaduje. V cenové kategorii nad 10 se už totiž pohybuje celá řada výrazně vybavenějších konkurentů, oproti kterým lze vysokou cenu modelu 8.1 jen hodně těžko obhajovat.

Příznivcům vysokého výkonu bychom doporučili zejména Pocophone F1, případně loňský top model Mi 8 od Xiaomi. Oba pohání výkonný procesor Snapdragon 845 a nabídnou i větší paměť. Jsou přitom o více než tisícikorunu levnější. Ve výkonu i výbavě si polepšíte i v případě levnějších modelů LG G7 ThinQ nebo u Honoru 10. Po stránce fotoaparátu je v současnosti hodně zajímavou volbou třeba Samsung Galaxy A50, který disponuje hned třemi fotoaparáty s režimem širokoúhlého záběru. Ten je hned o 2,5 tisíce korun levnější.

Nokii 8.1 tak jde ve výsledku doporučit zejména těm, kteří vyžadují čistý Android, případně příznivcům značky Nokia jako takové. V ostatních případech moc nevidíme v příplatku v řádech tisíců korun oproti jiným, mnohdy lépe vybaveným telefonům smysl.