Nokia jede na retro vlně. Jenže místo kovu použila jen polykarbonát

První dva retro návraty značky Nokia docela zabraly: vzbudily velkou pozornost a získaly si i vcelku dobrou přízeň zákazníků. Návrat Nokie 3310 před pár lety vzbudil velký poprask, typ 8110 4G pak přinesl na pole běžných mobilních telefonů i velkou dávku originality, která těmto přístrojům doposud chybí.

Není tak divu, že Nokia to s retro modely zkouší dál. Ovšem hudební retro návrat 5310 se tak trochu minul účinkem, Nokia asi známost modelu, respektive popularitu někdejší řady XpressMusic trochu nadhodnotila. A tak se teď HMD Global vydává zase směrem k přístrojům, které vlastně zná každý, kdo tehdy nějaký mobilní telefon měl.

První je taková sázka na jistotu. Nokia 6300 byla totiž v roce 2007 jedním z nejpopulárnějších mobilních telefonů vůbec a celkem se jí prodalo přes 35 milionů kusů, což je číslo, na které například iPhone, který tehdy přicházel na trh, dosáhl až ve své třetí generaci nazvané 3GS. Popularitu tomuto přístroji tehdy přineslo několik věcí: především to byl celkově elegantní design, který Nokia tehdy zkombinovala s tělem vytvořeným převážně z kovu. Uživatelům tedy imponovala bytelnost modelu. Nokia 6300 také nebyla úplně levným přístrojem, na druhou stranu poměrně rychle se stala cenově dostupným kouskem a v prodeji pak vydržela několik let.

Novinka nazvaná 6300 4G na to jde ale trochu jinak. Po slavné předchůdkyni zdědila elegantní design s kontrastem mezi černým orámováním displeje a ovládacích tlačítek a zbytkem těla v jiné barvě (původní model byl stříbrný). Jenže kov je ten tam, v rámci cenové dostupnosti ho nahradil polykarbonát. I tak by ale mohla být 6300 vcelku bytelným kouskem. To vše zhruba za cenou 1 800 korun – to je předběžná hodnota, která se ještě může změnit, ale ne dramaticky.

Uživatel kromě onoho retro vzhledu dostane smartphone s operačním systémem KaiOS, 4 GB uživatelské paměti, podporou 4G sítí a možností vytvořit wi-fi hotspot. Nechybí aplikace jako Facebook, WhatsApp, Mapy Google a YouTube, tedy sestava, kterou přinesla už originální 8110 4G. Trochu nepochopitelným prvkem výbavy je VGA fotoaparát – moc nechápeme, proč něco takového HMD Global vůbec do mobilního telefonu dává. Přitom obyčejný mobil se solidním foťákem by mohl určitou skupinu zákazníků zaujmout, na trhu nic takového totiž není.

Ten, pro koho je Nokia 6300 kvůli absenci kovu v konstrukci a mizernému fotoaparátu zklamáním, bude ale ještě více zklamán u druhé novinky. Jmenuje se Nokia 8000 4G a jde vlastně o jakousi velmi volnou inspiraci někdejšími luxusními modely řady 8xxx, především slavnými variacemi typů 8800. I ty se proslavily právě svou úžasnou a vpravdě luxusní kovovou konstrukcí, díky které mohla za tyto nepříliš dobře vybavené modely Nokia žádat horentní sumy v řádu desítek tisíc korun.

Jenže nic takového se tady nekoná, což naznačí už opět předběžná (a tudíž přibližná) cena 2 300 korun. I přes ni má být Nokia 8000 v kategorii obyčejných telefonů lepším zbožím, ale do luxusu se nežene. Tělo telefonu je opět polykarbonátové, ovšem tentokrát s výrazně lesklou povrchovou úpravou, která má asi evokovat blyštivá provedení slavných „osmičkových“ modelů. Oproti typům řady 8800 chybí novince i výsuvný flip, který byl jejich charakteristickým prvkem. Je tu ale tělo s hezky zaoblenými hranami, přístroj by měl padnout hezky do ruky.

Výbava je v podstatě shodná s modelem 6300 4G a tudíž i řadou dalších KaiOS modelů Nokia: jen foťák má tentokrát rozlišení 2 megapixely, což je mimochodem stejná hodnota, jakou disponovala v roce 2006 Nokia 8800 Sirocco vyvedená v černém klavírním lesku. Displej novinky má úhlopříčku 2,8 palce, zatímco typ 6300 4G disponuje 2,4palcovým zobrazovačem.

Obě nové Nokie inspirované historickými modely budou k dispozici v několika barvách. Typ 6300 4G v šedé, bílé a tyrkysové, model 8000 4G pak v bílé, černé, zlaté a modré (ta bude mít černou přední část). Zatím není jasné, kdy a v jakých barvách se novinky začnou prodávat. Nicméně by to nejspíš nemělo trvat dlouho.