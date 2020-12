Nokia má cenově dostupnou novinku, která poněkud mate názvem

Podle zástupců HMD Global, firmy která mobilní telefony se značkou Nokia vyrábí, je nová Nokia 5.4 smartphonem pro ty, kdo hledají pokročilé funkce a pravidelné aktualizace za příjemnou cenu. „S telefonem Nokia 5.4 jsme chtěli nabídnout výkonný telefon za dostupnou cenu, abychom uspokojili všechny, kteří se v současné době snaží mít své výdaje pod kontrolou,“ říká k novince viceprezident HMD Global Juho Sarvikas.

Od počátku je tedy jasné, že u modelu 5.4 se Nokia snažila najít určitý kompromis v tom, co by měl telefon střední třídy nabízet a co lze bez větších praktických ústupků vynechat. Možná i proto není Nokia 5.4 vlastně přímým nástupcem typu 5.3, který byl představen letos na jaře. Tedy, alespoň v našich očích. Nokia 5.4 je spíš dalším modelem střední třídy se solidní výbavou, který může oslovit trochu jiné zákazníky než Nokia 5.3.

Od staršího typu se novinka liší především důrazem na fotoaparát: opět tu jsou čtyři čočky, tři se shodují se sestavou u typu 5.3. Ovšem hlavní snímač se dočkal výrazného vylepšení. Namísto třináctimegapixelového modulu je tu nově foťák s rozlišením 48 megapixelů a Nokia slibuje velmi dobrou kvalitu snímků. Širokoúhlý foťák s rozlišením 5 megapixelů, dvoumegapixelový makro objektiv a dvoumegapixelový snímač pro data o hloubce ostrosti jsou ale vedle něj jen „papírovými“ doplňky, což je trochu škoda – Nokia onen důraz na fotoaparát ve střední třídě zatím k dokonalosti nedovedla.

V dalších oblastech najdeme i další ústupky. Typ 5.4 dostal displej s úhlopříčkou 6,39 palce a malým průstřelem (je v něm 13megapixelový foťák) v levém horním rohu, což je o trochu menší panel než u typu 5.3 (6,55). Možná je to reakce na kritiku, že u tak velkého displeje už je poměrně znát nižší rozlišení: to si totiž Nokia 5.4 zachovává, její displej konkrétně disponuje 1 560 x 720 obrazovými body, poměr stran je 19,5 : 1. Displej je standardního IPS typu a nenabídne poměrně pochopitelně třeba ani vyšší obnovovací frekvenci. Dodejme, že mnohá konkurence umí v této kategorii nabídnout FullHD+ rozlišení.

Jinak jsou ovšem ústupky ve výbavě vcelku solidní a modelu Nokia 5.4 nechybí nic důležitého: jen je to taková klasika nižší střední třídy: čtečka otisků je na zádech, NFC nechybí, výrobce telefon nabídne i jako dvousimkový, příjemná je přítomnost moderního USB-C konektoru. Tělo je plastové, ale má poměrně zajímavý design ve dvou barvách: tmavě modré a fialové. Nokia novinku vybavila procesorem Snapdragon 662 (typ 5.3 má 665) a k dosání bude se 4 GB RAM a buď 64, nebo 128 GB vnitřní paměti, či se 6 GB RAM a 64 GB paměti (to ukazuje tlak na dostupnost).

Na některých trzích by se mohla Nokia 5.4 začít prodávat ještě do konce letošního roku, ale počítejme spíše s uvedením v roce příštím. To bude platit i pro český trh, ceny a dostupnost místní pobočka ještě nezveřejnila. Na druhou stranu to znamená, že Nokia uvede v roce 2021 na trh telefon s Androidem 10 namísto Androidu 11: aktualizace by se měli uživatelé dočkat ještě v prvním čtvrtletí, ale je to trochu škoda.

Co se globální ceny týče, ta startuje na částce 189 eur, v Německu se pak bude s tamní DPH Nokia 5.4 prodávat za 219 eur. To je v přepočtu 5 800 korun, u nás můžeme nejspíš očekávat o něco nižší startovní částku – ostatně velmi podobně vybavená Nokia 5.3 začínala letos na ceně 5 400 korun a teď ji lze bezpečně koupit za částku pod pět tisíc korun.