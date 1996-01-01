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Společně se startem GSM sítě operátora Eurotel (dnešní O2) se do nabídky tehdy zatím jediného českého mobilního operátora dostala řada mobilních telefonů. Mezi nimi i Nokia 2110, manažerský telefon, který byl i jakýmsi „šémem“ pro tehdejšího předchůdce smartphonů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V červenci roku 1996 sice už byl model 2110 malinko za zenitem, ale pořád to byl vlastně špičkový mobil. Nokia ho uvedla už v roce 1994, ovšem nástupce přišel až v roce 1997.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Takže rok i v Česku hrála Nokia 2110 roli vrcholného manažerského telefonu pro GSM sítě. Její náhradou se pak v roce 1997 stala Nokia 6110.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia 2110 tak odstartovala řadu oblíbených manažerských telefonů, do které pak patřily neméně legendární modely jako 6210 a 6310, která přivedly Nokii do nového milénia. Model 2110 je tedy oprávněně legendou.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V době svého uvedení byla trochu zjevením a svou výhodu si přinesla i do roku 1996, kdy se začala prodávat v Česku. Byl to totiž nečekaně kompaktní mobilní telefon.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tloušťka pouhých 25 mm, výška 148 mm a šířka 56 mm byly na svou dobu vlastně komfortními kapesními rozměry. Hmotnost 236 gramů pak není dramaticky jiná než u dnešních špičkových smartphonů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jen vystouplá (a také vytahovací) anténa tu stále byla, té se ani špičkové modely Nokie jen tak nezbavily. Mimochodem, Nokia 2110 uměla fungovat pouze v GSM sítích na frekvenci 900 MHz, později zaváděnou frekvenci 1 800 MHz telefon nepodporoval.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tělo bylo vyrobeno z tehdy obvyklého černého tvrzeného plastu a dodnes působí vcelku odolným a trvanlivým dojmem. V horní části zad telefonu bylo vyobrazeno logo Nokia, celkový vzhled telefonu byl velmi konzervativní.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V přední části telefonu bylo v horním rohu dominantní vypínací tlačítko, které tehdy měla spousta mobilů odděleně od dalších funkčních kláves.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Displej Nokie 2110 měl celkem čtyři řádky, každý uměl zobrazit 13 znaků. Uživatelské prostředí už bylo tehdy velmi moderní, právě Nokia 2110 přinesla řešení s dvojicí kontextových kláves a navigační klávesou Navi Key mezi nimi. Ovládání tak bylo velmi intuitivní.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Gumová klávesnice telefonu je dodnes překvapivě pohodlná, klávesy mají precizní stisk. Jen jejich povrch už časem docela degraduje, nicméně na 30 let věku je tento kousek v krásném stavu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na levém boku byla tlačítka pro regulaci hlasitosti při hovoru, což je další důkaz toho, jak ergonomicky dobře bylo ovládání Nokie 2110 vyřešeno.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ve spodní části byl nejdůležitější nabíjecí konektor: klasický kulatý, tehdy ještě „velkého“ formátu. Uprostřed pak najdeme konektor datový, který Nokia 2110 uměla využít i velmi zajímavým způsobem. O tom ovšem až za chvíli.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Baterie byla pochopitelně výměnná, šlo o NiMH akumulátor s kapacitou 550 mAh, který telefonu dodával výdrž v pohotovostním režimu asi 28 hodin a asi 90 minut při hovoru.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Teprve po vyjmutí baterie šlo odsunout krytku slotu pro SIM, do něj se vkládala klasická „malá“ SIM. Pozdější start GSM sítí v Česku znamená, že plnou velkou SIM si čeští uživatelé moc neužili.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pod krytem byl ještě slot s pojistkou, takže SIM seděla na svém místě velmi pevně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Teprve po odsunutí pojistky šel slot otevřít a SIM šlo vložit nebo vyjmout. Ukazuje to, jak bylo vše u Nokie 2110 vymyšleno bytelně a trvanlivě.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K telefonu šlo dokoupit i velkou baterii s kapacitou 1 500 mAh, která výrazně prodloužila výdrž telefonu. Místo jednoho dne provozu se rázem dalo v pohodě dostat i na dva a více dní.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
S baterií ovšem výrazně narostla tloušťka přístroje a už rozhodně nešlo o kapesní záležitost.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Navíc s ní se nedala Nokia 2110 vložit do přístroje HP Omnigo 700 LX, což byl předchůdce později uvedených komunikátorů a všemožných smartphonů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia zajišťovala pro Omnigo 700 LX datovou konektivitu. Zapomeňte nicméně alespoň na GPRS data, tehdy šlo jednoduše o vytáčení připojení v GSM síti.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ceny Nokie 2110 se lišlily podle doby koupě a aktuální příležitosti. Náš dobový archiv říká, že v roce 1996 stála Nokia 2110 15 740 korun, ale dobová recenze z roku 1997 pak mluví o částkách 13 000 korun bez daně se SIM od operátora a 14 300 korun bez daně bez ní, což znamená koncové ceny 15 860 nebo 17 446 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Komunikátor HP Omnigo pak byl na tehdejší dobu astronomicky drahý. Vyšel na 35 990 korun, takže stál jako dnešní top smartphony. Jenže se započtením inflace by to dnes znamenalo cenu 107 000 korun. Samotná Nokia 2110 by v přepočtu na dnešní hodnotu vyšla na téměř 47 000 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz