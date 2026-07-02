|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Kompaktní klasika má svá lákadla. Test Samsungu Galaxy S26
Samsung Galaxy S26 zůstává jedním z mála kompaktních a přitom výkonných smartphonů na trhu. Zároveň je to cenově nejdostupnější špičkový samsung. Jeho kvality tkví ovšem právě v rozměrech, a to...
Takový iPhone své doby. Před 30 lety Češi kupovali tento GSM telefon
Před 30 lety v Česku odstartoval provoz první GSM sítě. Zprovoznil ji tehdejší Eurotel (dnes O2) a do jeho nabídky tehdy zamířila řada nových mobilních telefonů. Byl mezi nimi i Dancall HP 2711,...
Tak to bude pořádné zdražení. Ceny nových iPhonů vystřelí na nevídanou úroveň
Jakmile šéf Applu Tim Cook připustil, že ani Apple není vůči současné paměťové krizi imunní a že bude muset zdražovat, hned se objevily propočty, o kolik by to mohlo být. A pro zákazníky to není...
Před 30 lety byla Nokia 2110 špičkový mobil. Teď nic neumí
Společně se startem GSM sítě operátora Eurotel (dnešní O2) se do nabídky tehdy zatím jediného českého mobilního operátora dostala řada mobilních telefonů. Mezi nimi i Nokia 2110, manažerský telefon,...
Odolá tomu, co jiným škodí. Tenká novinka řeší velký problém skládaček
Ještě před tím, než nový skládací telefon Honor Magic V6 dorazí na český trh, jsme měli šanci si ho prohlédnout. Jde o evoluci loňského modelu, která však přidala několik celkem užitečných vylepšení.
Tyto mobilní tarify vás nezruinují. Ale obětujete pocit svobody
Nejobvyklejší měsíční útrata za mobilní tarif se pohybuje od zhruba sedmi set korun měsíčně výše. Hlouběji do kapsy sahají ti zákazníci, kteří se nechtějí nechat nijak omezovat, tedy ani ve spotřebě...
Před 30 lety byla Nokia 2110 špičkový mobil. Teď nic neumí
Společně se startem GSM sítě operátora Eurotel (dnešní O2) se do nabídky tehdy zatím jediného českého mobilního operátora dostala řada mobilních telefonů. Mezi nimi i Nokia 2110, manažerský telefon,...
Před 30 lety přišla mobilní revoluce. Bez ní si už neumíme představit život
Mobil, dnes smartphone, je pro většinu populace vším. S jen velmi slabou nadsázkou se bez něj ani nevyprázdníme. Změna našich životů nastala přesně před třiceti lety. Do té doby jsme žili jinak....
Odolá tomu, co jiným škodí. Tenká novinka řeší velký problém skládaček
Ještě před tím, než nový skládací telefon Honor Magic V6 dorazí na český trh, jsme měli šanci si ho prohlédnout. Jde o evoluci loňského modelu, která však přidala několik celkem užitečných vylepšení.
T-Mobile spouští letní datovou nabídku. A zmrzlina? I ta bude
Svou nabídku pro letošní prázdninové měsíce představil i T-Mobile. Stejně jako jeho konkurenti obdaruje zákazníky slušnou porcí bezplatných mobilních dat. Mimo to, jak už je u tohoto operátora...
Pořád je co zlepšovat. Chystá se telefon s naprosto gigantickou baterií
V poslední době se ve velkém inovují baterie smartphonů běžné konstrukce, které díky novým materiálům dosahují daleko vyšší kapacity než doposud. Výrobci zatím pořád nenarazili na hranici svých...
Kompaktní klasika má svá lákadla. Test Samsungu Galaxy S26
Samsung Galaxy S26 zůstává jedním z mála kompaktních a přitom výkonných smartphonů na trhu. Zároveň je to cenově nejdostupnější špičkový samsung. Jeho kvality tkví ovšem právě v rozměrech, a to...
Dorazí mobilové „béčko“. Svérázná značka láká nové zákazníky
Po dvou letošních novinkách, které zamířily do segmentu vyšší střední třídy, chystá extravagantní značka smartphonů Nothing zřejmě vůbec nejdostupnější model. Bude se jmenovat Phone (4b) a výrobce ho...
Bez krytu a ve stínu. Extrémní teploty budou zkouškou i pro mobily
První prázdninový víkend bude v Česku tropický. Extrémně vysoké teploty představují zátěž nejen pro lidské tělo, trpět bude i elektronika, mobilní telefony nevyjímaje. Napadlo by vás třeba před...
Tak to bude pořádné zdražení. Ceny nových iPhonů vystřelí na nevídanou úroveň
Jakmile šéf Applu Tim Cook připustil, že ani Apple není vůči současné paměťové krizi imunní a že bude muset zdražovat, hned se objevily propočty, o kolik by to mohlo být. A pro zákazníky to není...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Takový iPhone své doby. Před 30 lety Češi kupovali tento GSM telefon
Před 30 lety v Česku odstartoval provoz první GSM sítě. Zprovoznil ji tehdejší Eurotel (dnes O2) a do jeho nabídky tehdy zamířila řada nových mobilních telefonů. Byl mezi nimi i Dancall HP 2711,...
Jaké je citlivé téma a proč pít paj-ťiou. Český obchodník popisuje byznys s Čínou
Jsou výjimky, ale většina příslušenství k mobilům či jiné elektronice pochází z Číny, odtamtud ostatně pochází i velká část samotných produktů. Pokud vás napadlo, že vozit toto zboží z Číny může být...