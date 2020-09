Nokia má dvě levné novinky. Lákají na velký displej a elegantní barvy

Čistý Android, nízká cena a relativně solidní výbava, to jsou vlastnosti nových levných modelů Nokia 2.4 a 3.4. Levnější z novinek by se měla začít prodávat ještě v průběhu září, a to za cenu od 119 eur, v přepočtu tedy asi 3 200 korun. Druhá novinka doputuje na pulty obchodů v říjnu a cena je stanovena na 159 eur, tedy asi 4 300 korun.

Oficiální české ceny zatím zastoupení HMD Global nesdělilo, ale neměly by se od uváděných přepočtů dramaticky lišit – tedy za předpokladu, že Nokia nabídne základní provedení, jelikož bude každá z novinek vyráběna v několika paměťových variantách.

V levnějším modelu Nokia 2.4 získají zákazníci smartphone se 6,5“ HD+ displejem, čtečkou otisků prstů na zádech, 13Mpix hlavním foťákem s druhým čipem pro hloubku ostrosti a čelním 5Mpix foťákem. Fotoaparát chce zaujmout tím, že nabídne noční režim, který není v dané cenové kategorii obvyklý.

Procesorem tu je MediaTek Helio P22, který bude spřažen se 2 nebo 3 GB RAM a 32 nebo 64 GB uživatelské paměti. Nechybí samostatný slot na paměťovou kartu microSD, duální slot pro SIM či 3,5mm jack. Naopak ve specifikacích chybí zmínka o NFC, takže Nokia 2.4 nejspíš nepůjde využít pro mobilní platby. Baterie má kapacitu 4 500 mAh a nabíjí se prostřednictvím staršího microUSB konektoru.

To o trochu dražší Nokia 3.4 má přeci jen modernější výbavu. Dostane třeba USB-C konektor a rychlejší nabíjení, čelní fotoaparát bude moci sloužit i k odemykání obličejem, jinak čtečka otisků na zádech zůstává zachována. O pohon telefonu se postará procesor Qualcomm Snapdragon 460 a HMD Global slibuje, že stroj nabídne oproti předchůdci (tím je asi myšlen typ 3.2) o 70 % vyšší výkon. RAM má kapacitu 3 nebo 4 GB, uživatelská paměť pak 32 nebo 64 GB podle provedení. Nokia 3.4 bude existovat ve verzi s NFC i bez něj, v Česku by měla být v prodeji varianta s podporou této technologie využívané pro platby mobilem.

Displej přístroje má úhlopříčku 6,39 palce, rozlišení je 720 x 1 560 pixelů. Baterie má kapacitu 4 000 mAh. Opět je tu i 3,5mm jack. Foťák, který opět bude mít i noční režim, má hlavní snímač s rozlišením 13 Mpix, dále je tu dvoumegapixelový senzor pro hloubku ostrosti a pětimegapixelový širokoúhlý snímač. Čelní foťák v průstřelu má 8Mpix rozlišení.

Obě novinky se chlubí dedikovaným tlačítkem pro Google Assistant a zajímavou tlumenou paletou barev. Nokie 2.4 a 3.4 budou v prodeji v modré (Fjord), šedé (Charcoal) a fialové (Dusk) barvě. Tělo telefonů je plastové, ovšem Nokia 3.4 má kovový rám. Ačkoli mají barvy u obou novinek shodné názvy, zdá se, že se budou mezi modely odstíny mírně lišit. Telefony dostanou Android 10, ale v budoucnu přijde update na Android 11 a později i na Android 12. Bezpečnostní aktualizace garantuje HMD Global po dobu tří let.

Kromě těchto dvou mobilních novinek představila HMD Global pod značkou Nokia i příslušenství: nová bezdrátová sluchátka Power Earbuds Lite se chlubí odolností vůči vodě (vydrží 30 minut asi metr pod vodou) a díky nabíjecímu pouzdru nabídnou 35 hodin přehrávání na jedno nabití. Další novinkou je bezdrátový reproduktor Nokia Wireless Speaker a pro mobilní novinky přichystala Nokia i pouzdra: klasické průhledné silikonové najdou zákazníci na některých trzích v balení, v nabídce bude i flipové pouzdro pro dražší typ 3.4.