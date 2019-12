Nokia za 2 800 korun má velkou baterii a odemykání pouze obličejem

Nová Nokia 2.3 by měla stát okolo 2 800 korun. Má moderní design s minimálními rámečky okolo displeje a velkou baterii s kapacitou 4 000 mAh. To by pro nenáročný smartphone mělo slibovat slušnou vydrž. Výrobce uvádí dva dny při plnohodnotném používání.



Výbava vzhledem k ceně nijak neohromí. Přesto má novinka moderní design s minimálními rámečky okolo 6,2palcového displeje s HD+ rozlišením. Přední kamera s rozlišením pět megapixelů je umístěna v malé „kapce“ v horní části displeje.

Přední kamera slouží pro odemykání obličejem. Zajímavostí je, že senzor otisků prstů novinka vůbec nemá. Vzadu má telefon dva hlavní fotoaparáty. 13megapixelový s clonou f/2.2 doplňuje dvoumegapixelový pro hrátky s hloubkou ostrosti.

Výrobce Foxconn, který za značkou HMD stojí, použil procesor MediaTek Helio A22 a k němu přidal operační paměť se skromnou velikostí 2 GB. Ovšem Nokia 2.3 patří do programu Android One, a tak má systém od Googlu čistý bez nadstavby. Zatím má Android 9, ale připraven je upgrade na Android 10 s podporou nových verzích po dva roky.

Vestavěné úložiště má kapacitu 32 GB. Nechybí podpora paměťových karet. Existovat bude jedno i dvousimková verze nového smartphonu. Vždy s podporou LTE Cat 4. Bluetooth je verzi 5.0, wi-fi splňuje specifikaci 802.11 b/g/n. Podpora technologie NFC chybí.

Na rozdíl od dražších smartphonů je zde audio konektor 3,5 milimetru a k dispozici je i FM rádio, které už ze smartphonů pomalu vymizelo. Ovšem výrobce neuvádí, že by sluchátka měla být součástí výbavy. Konektor je jinak staršího typu Micro USB 2.0.