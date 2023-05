Nový mobil za tisícovku. Vybrat si ho můžete s foťákem nebo bez

Nokia 110 4G a Nokia 105 4G jsou úplně obyčejné „hloupé“ mobily, které se vyznačují klasickou tlačítkovou konstrukcí a systémem S30+, který HMD Global používá u těch nejobyčejnějších přístrojů. Výbava obou kousků je skutečně základní, najdeme v ní 1,77palcový IPS displej, jak název napovídá, telefony podporují 4G sítě a baterie přístrojů má kapacitu 1 450 mAh. To má vystačit na 8 hodin hovoru nebo 12 dní v pohotovostním režimu.

Ve výbavě dále najdeme MP3 přehrávač, několik her, včetně legendárního Hada, prohlížeč Opera Mini, FM rádio, Bluetooth, LED svítilnu a slot na paměťové karty. Nokia 105 4G je telefon bez fotoaparátu, zatímco 110 4G foťák dostala. Oficiální materiály ovšem nezmiňují jeho rozlišení, což víceméně znamená, že bude dobré se v praxi obejít bez něj.

Oba přístroje navazují na starší modely se stejnými jmény, které se dají zakoupit i na našem trhu. V zásadě nepřináší kdovíjaké novinky, snad jen baterie je oproti starším modelům větší, což může být pro řadu zájemců důležitý pokrok. Starší Nokia 110 4G se v běžné distribuční síti prodává asi za 900 korun, ale našli jsme ji i za něco málo přes 700 korun. Model 105 4G ve starší verzi jsme paradoxně našli v jednom e-shopu výrazně dráž. Na trhu najdeme i ještě starší model Nokia 105 z roku 2019, ten nemá podporu 4G a stojí asi 600 korun.

Kolik budou stát novinky a kdy se dostanou do prodeje, to zatím místní zastoupení značky neprozradilo, ale ceny by měly zůstat někde na úrovni stávajících modelů, maximálně se budou pohybovat někde kolem tisícikorunové hranice.

Pro zákazníky bude, alespoň z počátku, trochu matoucí, že se u prodejců mohou setkat s více telefony se stejným jménem. Obě novinky mají elegantní hranatý design, od starších provedení se odlišují detailem, kdy se klávesnice v horní části pod displejem oproti spodní částí mírně rozšiřuje. Víc je to podle obrázků znát u modelu 110 4G s klávesnicí s velkými propojenými tlačítky, u typu 105 4G se samostatnými tlačítky je to vidět méně.