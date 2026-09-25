Pixel 6 a 6 Pro dostávají v říjnu poslední záplaty
Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro patří mezi telefony, u kterých je konec podpory známý dlouho dopředu. Oba modely dorazily na trh v říjnu 2021 a Google už při jejich uvedení stanovil délku softwarové podpory.
Poslední garantované aktualizace mají oba telefony získat v říjnu 2026. Jde o bezpečnostní aktualizace i systémové opravy, které Google pro zařízení poskytuje v rámci slíbené podpory.
Datum ukončení podpory Google v letošním roce znovu potvrdil také v poznámkách k testovací verzi systému Android 17 QPR2 Beta 1. Ta upozornila, že Pixel 6 a Pixel 6 Pro už tuto aktualizaci nedostanou.
Pro majitele telefonů to znamená především jedno: říjnová aktualizace bude poslední oficiální aktualizace telefonu.
|
Je váš iPhone bezpečný? Přinášíme seznam těch, kterým končí podpora
Android 17 QPR1 jako poslední velká aktualizace
Pixel 6 a Pixel 6 Pro začínaly s operačním systémem Android 12. Během života dostaly několik velkých aktualizací systému:
- Android 13 (srpen 2022),
- Android 14 (říjen 2023),
- Android 15 (září 2024),
- Android 16 (červen 2025),
- Android 17 (červen 2026).
Poslední velkou aktualizací má být Android 17 QPR1. Označení QPR znamená „Quarterly Platform Release“, tedy čtvrtletní aktualizaci systému, kterou Google vydává mezi hlavními verzemi Androidu. Nejde jen o opravy chyb, ale také o menší funkční změny. Další vydání, Android 17 QPR2, už Google pro mobily Google Pixel 6 a 6 Pro už nepřipraví.
Dva roky navíc: jak Google podporu v roce 2024 prodloužil
Konec podpory Pixelu 6 původně měl přijít dříve. Google u první generace telefonů s vlastním čipem Tensor původně garantoval tři roky aktualizací systému Android a pět let bezpečnostních aktualizací.
Google Pixel 6a
V roce 2024 ale Google u Pixelu 6, Pixelu 6 Pro a Pixelu 6a změnil podmínky a prodloužil podporu systémových aktualizací. Původně tedy měla být životnost telefonu kratší, nakonec Google poskytl této generaci delší softwarovou podporu. Pixel 6 tak získal přibližně pět let aktualizací od uvedení na trh.
Rok vynechaných záplat: co se dělo s aktualizacemi od léta 2025
Přestože Google oficiálně garantuje bezpečnostní podporu až do října 2026, majitelé Pixelů 6 si během posledního roku všimli nepravidelnosti aktualizací. Bezpečnostní záplaty, které u Pixelů obvykle přicházely každý měsíc, začaly být méně pravidelné. Některé měsíce Google aktualizaci neposlal nebo ji vydal později.
Neznamená to, že by se telefon stával okamžitě nebezpečný. Bezpečnostní opravy se často týkají konkrétních chyb a riziko závisí na tom, zda se chyba týká právě používaného zařízení.
|
Na první pohled šok, ceny jsou děsivé. Ale ve skutečnosti jsou novinky výhodné
Kdo je další: Pixel 6a v červenci 2027, Pixel 7 v říjnu 2027
Pixel 6 není posledním telefonem Google, který čeká konec podpory.
|Model
|Konec podpory
|Google Pixel 6
|říjen 2026
|Google Pixel 6 Pro
|říjen 2026
|Google Pixel 6a
|červenec 2027
|Google Pixel 7
|říjen 2027
|Google Pixel 7 Pro
|říjen 2027
|Google Pixel 8
|říjen 2030
|Google Pixel 8 Pro
|říjen 2030
U většiny stávajících modelů Google sliboval podporu maximálně 5 let. S řadou Pixel 6 přišla změna, výrobce poprvé slíbil sedm let aktualizací. Podpora Pixelu 8 a Pixelu 8 Pro tedy bude trvat do října 2030.
|
Nejsou dokonalé, ale jsou perfektní. Test Google Pixel 6 a 6 Pro
Konec podpory neznamená konec telefonu: co přestane fungovat a kdy
Konec podpory neznamená, že po poslední aktualizaci nebude možné Pixel 6 používat nebo že se ze dne na den stane nebezpečný. Majitelé budou moci dál telefonovat, používat fotoaparát, připojit se k internetu, instalovat aplikace a používat většinu běžných funkcí.
Jak zjistit, jakou verzi Androidu má váš Pixel
Telefon zobrazí:
Problém přijde postupně, protože na nově objevené bezpečnostní chyby nebudou pro daný typ telefonu vydávané opravy. Uživatel to nezjistí z žádného upozornění. Nejlepším vodítkem, jak zjistit, zda je telefon stále bezpečné používat pro citlivá data, je sledovat nové aktualizace a to, jaké záplaty obsahují.
Nejvyšší riziko při práci s telefonem s neaktuálním softwarem hrozí při používání mobilního bankovnictví, platebních aplikací, správce hesel a aplikací s přístupem k firemním datům. Právě zde může dojít k úniku dat. Banky navíc mohou po nějakém čase vyžadovat novější verzi systému, takže do účtu se z mobilu nepůjde přihlásit vůbec.