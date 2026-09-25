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Některé Pixely čeká poslední aktualizace. Ověřte si, jak je na tom váš

Pavla Žáková
  3:00

Google Pixel 6 Pro uvedl výrobce na trh před 5 lety. Letos v říjnu mu končí podpora. | foto: Luděk Vokáč, iDNES.cz

Majitelé telefonů Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro mají před sebou poslední měsíce plné softwarové podpory. Google v říjnu 2026 vydá poslední garantované aktualizace pro oba modely, které uvedl na trh v roce 2021. Telefon kvůli tomu nepřestane fungovat, postupně ale začne ztrácet bezpečnostní výhodu pravidelných oprav.

Pixel 6 a 6 Pro dostávají v říjnu poslední záplaty

Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro patří mezi telefony, u kterých je konec podpory známý dlouho dopředu. Oba modely dorazily na trh v říjnu 2021 a Google už při jejich uvedení stanovil délku softwarové podpory.

Poslední garantované aktualizace mají oba telefony získat v říjnu 2026. Jde o bezpečnostní aktualizace i systémové opravy, které Google pro zařízení poskytuje v rámci slíbené podpory.

Datum ukončení podpory Google v letošním roce znovu potvrdil také v poznámkách k testovací verzi systému Android 17 QPR2 Beta 1. Ta upozornila, že Pixel 6 a Pixel 6 Pro už tuto aktualizaci nedostanou.

Pro majitele telefonů to znamená především jedno: říjnová aktualizace bude poslední oficiální aktualizace telefonu.

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Android 17 QPR1 jako poslední velká aktualizace

Pixel 6 a Pixel 6 Pro začínaly s operačním systémem Android 12. Během života dostaly několik velkých aktualizací systému:

  • Android 13 (srpen 2022),
  • Android 14 (říjen 2023),
  • Android 15 (září 2024),
  • Android 16 (červen 2025),
  • Android 17 (červen 2026).

Poslední velkou aktualizací má být Android 17 QPR1. Označení QPR znamená „Quarterly Platform Release“, tedy čtvrtletní aktualizaci systému, kterou Google vydává mezi hlavními verzemi Androidu. Nejde jen o opravy chyb, ale také o menší funkční změny. Další vydání, Android 17 QPR2, už Google pro mobily Google Pixel 6 a 6 Pro už nepřipraví.

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Dva roky navíc: jak Google podporu v roce 2024 prodloužil

Konec podpory Pixelu 6 původně měl přijít dříve. Google u první generace telefonů s vlastním čipem Tensor původně garantoval tři roky aktualizací systému Android a pět let bezpečnostních aktualizací.

Google Pixel 6a

  • Tento typ telefonu uvedl Google na trh později, konec podpory v říjnu 2026 se ho proto netýká.
  • Firma ho představila v květnu 2022, na trh ho uvedla 28. července stejného roku.
  • Aktualizace pro něj bude tedy výrobce vydávat do července 2027.

V roce 2024 ale Google u Pixelu 6, Pixelu 6 Pro a Pixelu 6a změnil podmínky a prodloužil podporu systémových aktualizací. Původně tedy měla být životnost telefonu kratší, nakonec Google poskytl této generaci delší softwarovou podporu. Pixel 6 tak získal přibližně pět let aktualizací od uvedení na trh.

Rok vynechaných záplat: co se dělo s aktualizacemi od léta 2025

Přestože Google oficiálně garantuje bezpečnostní podporu až do října 2026, majitelé Pixelů 6 si během posledního roku všimli nepravidelnosti aktualizací. Bezpečnostní záplaty, které u Pixelů obvykle přicházely každý měsíc, začaly být méně pravidelné. Některé měsíce Google aktualizaci neposlal nebo ji vydal později.

Neznamená to, že by se telefon stával okamžitě nebezpečný. Bezpečnostní opravy se často týkají konkrétních chyb a riziko závisí na tom, zda se chyba týká právě používaného zařízení.

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Kdo je další: Pixel 6a v červenci 2027, Pixel 7 v říjnu 2027

Pixel 6 není posledním telefonem Google, který čeká konec podpory.

Kterým modelům Google Pixel bude končit podpora
ModelKonec podpory
Google Pixel 6říjen 2026
Google Pixel 6 Proříjen 2026
Google Pixel 6ačervenec 2027
Google Pixel 7říjen 2027
Google Pixel 7 Proříjen 2027
Google Pixel 8říjen 2030
Google Pixel 8 Proříjen 2030

U většiny stávajících modelů Google sliboval podporu maximálně 5 let. S řadou Pixel 6 přišla změna, výrobce poprvé slíbil sedm let aktualizací. Podpora Pixelu 8 a Pixelu 8 Pro tedy bude trvat do října 2030.

Fotografie pořízená smartphonem Google Pixel 6 Pro

Nejsou dokonalé, ale jsou perfektní. Test Google Pixel 6 a 6 Pro

Konec podpory neznamená konec telefonu: co přestane fungovat a kdy

Konec podpory neznamená, že po poslední aktualizaci nebude možné Pixel 6 používat nebo že se ze dne na den stane nebezpečný. Majitelé budou moci dál telefonovat, používat fotoaparát, připojit se k internetu, instalovat aplikace a používat většinu běžných funkcí.

Jak zjistit, jakou verzi Androidu má váš Pixel

  1. Otevřete Nastavení.
  2. Klepněte na Systém.
  3. Vyberte Aktualizace softwaru.

Telefon zobrazí:

  • používanou verzi Androidu,
  • datum poslední aktualizace zabezpečení.

Problém přijde postupně, protože na nově objevené bezpečnostní chyby nebudou pro daný typ telefonu vydávané opravy. Uživatel to nezjistí z žádného upozornění. Nejlepším vodítkem, jak zjistit, zda je telefon stále bezpečné používat pro citlivá data, je sledovat nové aktualizace a to, jaké záplaty obsahují.

Nejvyšší riziko při práci s telefonem s neaktuálním softwarem hrozí při používání mobilního bankovnictví, platebních aplikací, správce hesel a aplikací s přístupem k firemním datům. Právě zde může dojít k úniku dat. Banky navíc mohou po nějakém čase vyžadovat novější verzi systému, takže do účtu se z mobilu nepůjde přihlásit vůbec.

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Některé Pixely čeká poslední aktualizace. Ověřte si, jak je na tom váš

Google Pixel 6 Pro uvedl výrobce na trh před 5 lety. Letos v říjnu mu končí podpora.

Majitelé telefonů Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro mají před sebou poslední měsíce plné softwarové podpory. Google v říjnu 2026 vydá poslední garantované aktualizace pro oba modely, které uvedl na trh v...

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