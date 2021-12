Když Ježíšek vybírá s rozumem. Nejlepší mobily v poměru ceny a výkonu

Od mobilů zpravidla čekáme, že budou našimi společníky po dobu několika následujících let, a chtěli bychom, aby v době jejich pořízení šlo o dobrou investici i do budoucnosti. To často znamená, že se chceme vyhnout nějakým očividně levným rychlokvaškám, které budou zastaralé už za půl roku. Zároveň je ovšem třeba počítat s tím, že zajímavý mobil se super výbavou nemusí být nutně ten nejdražší, který daný výrobce aktuálně nabízí.

Najít nějaký rozumný kompromis ovšem nemusí být lehký úkol. Výrobci se snaží nám trochu komplikovat život tím, že mají leckdy trochu nepřehlednou nabídku, a když to dělá více výrobců současně, je snadné se v tom všem úplně ztratit. My vás v tom ovšem nenecháme a připravili jsme redakční tipy, jak poznat ten správný telefon.

V první řadě je třeba se připravit na to, že to správné zařízení v poměru cena výkon většinou nebude úplně levné: abyste mohli dostat alespoň nějak zajímavou výbavu, je zkrátka nutné si trochu připlatit. Některé telefony v této kategorii mohou mít cenu i okolo 10 tisíc korun, byť se snažíme upozorňovat i na levnější. Na někoho je to možná hodně, nicméně stále je třeba brát v potaz, že mobil s takovou cenou může být dvakrát až třikrát levnější než jeho prémiový sourozenec.

Na druhou stranu je však na co se těšit: mnoho modelů v této kategorii už umí i věci, co jejich daleko dražší příbuzní. Kompromisy přitom v mnoha případech už nebývají tak zdrcující jako například v klasické střední třídě. A pokud najdete opravdu dobrou nabídku na dražší mobil, pořád z toho můžete vyjít lépe, než kdybyste měli v tom samém časovém období kupovat dva levnější.

Vybrali jsme pro tuto kategorii celkem pět variant. Zajímavé a rozumné koupě budeme hledat mezi mobily, co mají dobře fotit, dobře zvládat i moderní hry, dobře vypadat, hodně vydržet na jedno nabití, být připravené na 5G budoucnost.