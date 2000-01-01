náhledy
Jak vypadá cenová špička na českém trhu? Najdete zde mobily hned několika značek, společným jmenovatelem jsou pak různé moderní technologie, které ještě nejdou levně vyrobit, v kombinaci s nadstandardně velkými úložišti pro data. Snesla by vaše peněženka nákup nějakého takového kousku?
Tím vůbec nejdražším, co je v Česku k sehnání, je špičkový Samsung Galaxy Z Fold 7. Ano, jde o ohebný smartphone, který navíc výrobce rekordně ztenčil, aby vám v ruce připadal jako běžný smartphone.
Přitom jej ovšem stále můžete rozložit a objeví se velká osmipalcová obrazovka. Společně s prémiovou hardwarovou i softwarovou výbavou a v nejvyšší paměťové konfiguraci, tedy 16GB/1TB za mobil zaplatíte v základu astronomických 63 490 korun, pokud tedy zrovna nebude probíhat jedna z poměrně častých slevových akcí. I tak bude ovšem cena opravdu vysoká.
Ohebný displej sice nemá, ale je to absolutní špička toho, co vám aktuálně umí značka Apple nabídnout. Řeč je o modelu iPhone 17 Pro Max, který má dosud nejdelší výdrž baterie, nejvyšší výkon a také nejkvalitnější sestavu zadních fotoaparátů.
U Applu se tradičně opravdu hodně připlácí za vyšší paměťové konfigurace. Zatímco základní 256GB verze vyjde na „jen“ 35 tisíc korun, na 2TB model už si budete muset připravit celých 59 tisíc korun. Slevy se přitom moc často nedočkáte.
Svého astronomicky drahého zástupce má v žebříčku i značka Huawei, jde o naprostou novinku na českém trhu, model Huawei Mate X7. Telefon má stejně jako konkurent od samsungu ohebnou konstrukci se skládacím osmipalcovým displejem.
Vedle toho výbava zahrnuje také propracovaný systém čtyřech zadních fotoaparátů a na poměry ohebných telefonů celkem rychlé 66W nabíjení. Bohužel v systému v základu nenajdete služby Googlu a paměťová konfigurace 16/512GB vzhledem k ceně 53 tisíc korun vlastně také moc neoslní.
A ještě jeden ohebný model, tentokrát od značky Honor. Model Magic V5 oproti konkurentovi od Huaweie už má plnohodnotný Android spolu s výkonným hardwarem a vnitřním osmipalcovým displejem.
Telefon je navíc opravdu tenký a má jednu z největších baterií mezi ohebnými modely: kapacita je 5 820 mAh. V konfiguraci 16/512GB i oproti konkurentovi od Huaweie ušetříte, Honor Magic V5 stojí 45 tisíc korun.
A máme tu další iPhone, jak se říká „v plné palbě“. Tentokrát je to menší model iPhone 17 Pro, který oproti sourozenci Pro Max má menší displej a baterii, jinak je výbava prakticky shodná.
Rozdíl, díky kterému není iPhone 17 Pro tak drahý jako větší sourozenec, spočívá hlavně v absenci 2TB varianty. Maximem pro iPhone 17 Pro je 1TB verze, která pořád vyjde na vysokých 45 tisíc korun.
Huawei si drží přítomnost i v kategorii klasických smartphonů a po Applu má tak druhý nejdražší mobil bez ohebného displeje. Jde o model Pura 80 Ultra s opravdu působivou optikou zadních fotoaparátů, která je schopna až 9,4× optického zoomu obrazu.
Telefon má nicméně stejné nedostatky jako jeho dražší ohebný sourozenec, a sice Android bez služeb Googlu v základu. V 16/512GB konfiguraci si jej můžete pořídit za 42 tisíc, zde už je přeci jen silnější argument skvělých fotek, které mobil umí pořizovat.
Ačkoliv se modelu Galaxy S25 Ultra chýlí pozice špičky nabídky v portfoliu Samsungu ke konci (brzy nás čeká odhalení modelu S26 Ultra), v tuto chvíli ještě drží přední místo mezi nejdražšími smartphony.
Telefon je skvěle vybavený, včetně bonusů jako jsou zabudovaný stylus, umělá inteligence Galaxy AI nebo propracovaný zadní fotoaparát. Když zrovna není ve slevě, tak je jeho cena za 12GB/1TB verzi 42 tisíc korun.
Své zástupce mezi nejdražšími modely má také Google, konkrétně jde o dvojici modelů Pixel 10 Pro a 10 Pro XL. Ty jsou jednak díky skvělé softwarové optimalizaci považované za výborné fotomobily, ale také nabídnou nejčistší formu systému Android s nejrychlejšími aktualizacemi.
Oba telefony jde koupit v 1TB variantě, na kterou budete potřebovat buď 40,5 tisíce korun v případě menšího Pixelu 10 Pro, potažmo 43 tisíc korun u Pixelu 10 Pro XL.
Ještě za jeden iPhone dáte opravdu hodně peněz, i když se ovšem Applu údajně moc dobře neprodává. Jde o experimentální novinku s přívlastkem Air, která sází na tenkou konstrukci.
Kvůli ní však trpí výdrž baterie a ani se sem nevejde pokročilejší sestava fotoaparátů, což lidem opravdu vadí. Pokud vás i tak nepřešla chuť, může být váš za 38 tisíc korun v případě koupě 1TB varianty.
Žebříček nejdražších mobilů pak uzavřeme modelem Galaxy S25 Edge, který stejně jako iPhone Air sází na tenký profil těla. Model od Samsungu tu byl dokonce dřív než ten od Applu, ale ani to v prodejích moc nepomohlo, zařízení totiž sdílí prakticky ty stejné nešvary.
I tak s cenou 35 tisíc korun za 512GB variantu patří mezi ty nejdražší zařízení.
