Z cen těchto telefonů se vám protočí panenky. I ojeté auto může být levnější
KVÍZ: Těmto pověrám věří spousta lidí. Jste chytřejší, než oni?
Vysuší se mokrý mobil nejlépe v misce s rýží? Spadne letadlo, když nevypnete mobil? Otestuje se ve znalosti různých pověr a mýtů. A možná zjistíte, že jste se doteď nechali lecčím nachytat.
Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma
Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste...
Maděrová a Jílek mají selfíčko z olympijského smartphonu. Koupit nejde
Jedině z druhé ruky si může běžný zákazník pořídit olympijský smartphone. Ten dodává tradiční partner Samsung a tentokrát padla volba na véčko. S telefonem mají pódiová selfíčka i oba čeští...
Prodělané miliardy a práce nazmar. Mezi největšími propadáky je i Apple
Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i...
Víte, jaké telefony mají nejlepší výdrž baterie? Applisté budou jásat
Server CNET provedl text výdrže baterií několika desítek nejpopulárnějších smartphonů na trhu. Výsledek překvapil tím, že se na prvních příčkách objevily modely, které mají spíš nižší kapacity...
Apple přidal do iPhonů novou funkci, ale opravdu nechce, abyste ji použili
Majitelé iPhonů aktuálně mohou stahovat novou aktualizaci systému iOS 26.3. Obsahuje hlavně opravy chyb, ale také jednu novou funkci, kterou Apple musel přidat, i když by to nejradši nedělal. Nově...
Už známe datum. Samsung oficiálně pozval na premiéru řady Galaxy S26
Letos si dal Samsung s novou řadou Galaxy S26 načas. Loni a předloni ukázal novou řadu S rekordně brzy – ještě v lednu. Letos premiéru Samsung posunul až na konec února. Odehraje se v USA, přímý...
Jak vypadá cenová špička na českém trhu? Najdete zde mobily hned několika značek, společným jmenovatelem jsou pak různé moderní technologie, které ještě nejdou levně vyrobit, v kombinaci s...
Tu cenu snad musí dotovat. Novinka šokuje výbavou za extra málo peněz
Že jsou v Číně smartphony výrazně levnější než v Evropě, není žádná novinka. Pokud se ten samý model prodává i v Evropě, bývá o 30 až 70 procent dražší. Ale tak nízká cena, jakou Realme nasadilo na...
Operátor stlačil cenu tarifu. Spořivá mládež může nyní ušetřit
Po více než čtvrt roce od uvedení nových tarifů obměnil Vodafone i tarifní nabídku pro mladé. Tedy nejen tu pro zákazníky do 26 let, ale i pro děti od 6 do 15 let. Spořiví jedinci díky tomu mohou...
Známe 10 nejprodávanějších smartphonů 2025. Pořídili jste si některý z nich?
Žebříček deseti globálně nejprodávanějších smartphonů za rok 2025 může být pro mnohé překvapením. Nejsou v něm totiž až na jednu výjimku žádné levné telefony, u kterých by se dalo očekávat, že...
Sedm důvodů, proč si připlatit za prémiové smartphony. Nakupujte s rozmyslem
Někomu přijde drahý už telefon za pět tisíc, jiným nevadí za přístroj utratit desítky tisíc. Je to logické, každý má jiné potřeby. Ale je opravdu nutné kupovat drahé telefony? Jsou o tolik lepší než...
Šmíráci už nic neuvidí. Chystané mobily se pochlubí speciálním displejem
Na veřejnosti vám leckdo může sledovat obrazovku telefonu, aniž byste o tom věděli. Stačí jen stát na nesprávném místě. V chystaných modelech Galaxy S26 však Samsung chce s takovými šmíráky zatočit a...
