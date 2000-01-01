náhledy
Další z podzimních novinek čínských značek. Tato by se do Česka dostat měla a vypadá hodně zajímavě. Mohl by to být jeden z cenově nejvýhodnějších špičkových fotomobilů a navíc se může pochlubit designovou funkcí, která je sice blbůstkou, ale vlastně je to vtipný nápad.
Realme GT8 Pro je novým top modelem značky. Jak je pro Realme v Číně tradicí, je to cenově velmi dostupný přístroj, přestože parametry jej řadí na úplnou špičku. A k tomu přidává velmi originální designový prvek.
Navíc je to první model, na kterém Realme spolupracovalo s japonskou společností Ricoh. Což je ve foťácích docela těžká váha. Konkrétně novinka Realme využívá technologie z přístrojů Ricoh řady GR.
Ale nejprve ta designová vychytávka. Fotomoduly jsou dnes jedním z nemnoha prvků smartphonů, které je dokážou snadno identifikovat. Realme si to vzalo k srdci a vymyslelo kryty na fotomodul.
Samotný fotomodul má u GT8 Pro výrazný tvar, firma ho přirovnává k hlavě robota a něco na tom je. Ale pokud zákazník bude chtít, může si z firemního příslušenství vybrat jiné tvary krytu fotomodulu.
Nasazování by nemělo být složité, ale bez nářadí to nepůjde. Nejprve se kryt nasadí na středící kolíky a pak se připevní dvěma šroubky. A na ty bude potřeba šroubováček. Ten by měl být v balení.
Realme nabídne kulatý, hranatý, robotí nebo průhledný kryt. Ale firma vydala i 3D model ve formátu .3mf pro 3D tisk. Takže se mohou objevit nejrůznější šílenosti, s kterými se bude i soutěžit.
Realme se některými designy chlubí na stránce a tento chlupatý je opravdu bizarní.
Samotný foťák má výborné parametry, ostatně jako všechny letošní top modely čínských značek. Disponuje třemi objektivy a zajímavostí je Ricoh GR mód, který nabízí styl ovládání z japonského fotoaparátu.
Sestava se skládá s hlavního 50Mpix snímače a širokoúhlého snímače se stejným rozlišením. Třetím je 200Mpix teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Ten je od Samsungu a měl by poskytnout až šestinásobné přiblížení s pomocí výřezu a bez ztráty kvality.
Protože se Realme GT8 Pro zřejmě dostane později i na český trh, tak si dovolíme predikovat, že možná i s touto Si-C baterií s kapacitou 7 000 mAh. Je to tiž rozdělená na dvě části. Po drátu je nabíjecí výkon 120 W, bezdrátově 50 W.
Pro čínské telefony je už od loňského podzimu standardem plnění norem IP68 a IP69, takže jsou vodotěsné, prachotěsné a zvládnou i horkou tlakovou vodu.
V prodeji v Číně jsou tři verze. Bílá má hladký povrch, je to totiž tvrzené sklo.
Druhé dvě barevné verze mají povrch zad z umělé kůže, která má strikturu starého papíru. Patrné to je až při detailním pohledu na kryt telefonu.
Boky jsou kovové a ploché. Z obrázku je patrné, že fotomodul z těla telefonu vystupuje docela výrazně. Přístroj má hmotnost 212 gramů a rozměry 162 × 77 × 8,2 nebo 8,3 mm. Silnější jsou verze s eko kůží.
Parádní je displej s úhlopříčkou 6,79 palce a rozlišením 2K. Nejvyšší obnovovací frekvence je 144 Hz a lokální maximální jas je až 4 000 nitů.
Displej je opravdu špičkový a v Číně si ho mohou uživatelé vylepšit tapetami s maskotem Realme.
S výkonem také problém nebude, ani tady se nedělaly kompromisy. Telefon pohání nejnovější čip Snapdragon 8 Elite gen 5, vyráběný 3nm technologií a s extrémním výkonem.
Paměťových verzí je na čínském trhu hodně, do Evropy zřejmě dorazí jen některé. V Číně se dělí na varianty s 12 nebo s 16 GB operační paměti a k tomu si zákazník může vybrat 256 nebo 512 GB místa v telefonu. Vrcholem je kombinace 16 GB operační a 1 TB uživatelské paměti.
Realme v Číně telefon postupně představovalo skoro celý říjen. Do Evropy se zřejmě dostane nejdříve až na konci roku, tak tomu bylo i u předchůdce. Ale i to je docela rychlost, takové Xiaomi přiveze vrcholné modely řady 17 do Evropy až příští rok na jaře.
V Číně ceny začínají v přepočtu na 11 800 Kč a vrcholné provedení stojí 15 300 Kč. Což jsou s ohledem na výbavu snové částky. V Česku základní cenu odhadujeme na 22 000 korun.
