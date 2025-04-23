Pokud toužíte po smartphonu s teleobjektivem, tak máte v podstatě dvě možnosti. Buď si vyberete přístroj, který výrobce teleobjektivem vybavil a nebo si můžete pořídit přídavný objektiv čínské provenience. První volba je sice dražší, ale také výrazně funkčnější. Při výběru si však dávejte pozor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V čínských obchodech seženete přídavné teleobjektivy už od osmdesáti korun (ten malý), lepší kusy stojí 800 Kč a víc (to je ten velký). Jsou univerzální a připojíte je k většině smartphonů.
Jenže ty velmi levné jsou prakticky nefunkční, ty dražší jsou do určité míry použitelné, ale je to stále velký kompromis v manipulaci a i ve výsledné kvalitě. Integrovaný teleobjektiv od výrobce je prostě něco úplně jiného.
Jenže teleobjektivy stále nejsou standardem ani ve střední třídě, natož u levných přístrojů. Přesto aktuálně nejlevnější smartphone na trhu s teleobjektivem seženete už za něco málo přes 6 000 korun.
Tím nejlevnějším mobilem s teleobjektivem je CMF Phone 2 Pro. Mnohým asi značka moc neřekne, je to levnější alternativa značky Nothing. U tohoto modelu je teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením a pozor, všechny snímače jsou bez optické stabilizace.
Proto bychom si připlatili zhruba 1 500 korun za Nothing Phone (3a). Možnosti teleobjektivu jsou podobné, ale hlavní snímač má už optickou stabilizaci.
Navíc i zde je přiblížení jen dvojnásobné, takže je to spíš portrétní objektiv. Ale i to se hodí. Ovšem počítejte s tím, že bez optické stabilizace je teleobjektiv použitelný jen za dobrých světelných podmínek.
Nothing vyjde na 7 800 až 9 000 korun podle paměti. O něco levnější Motorola Edge 60 (zelený telefon) vyjde na 7 300 korun a celkově lépe vybavená Motorola Edge 60 Pro (modrý kus) stojí od osmi do deseti tisíc podle paměti.
V případě foťáku se oba modely prakticky neliší, takže kdo nechce, nemusí připlácet. Teleobjektiv nabízí trojnásobné přiblížení a on i hlavní snímač mají optickou stabilizaci.
Takže základní smartphone s teleobjektivem, který je bez zásadních kompromisů, dnes stojí 7 300 korun a je to Motorola Edge 60. Zde je to zelený kus, model Pro jinak vypadá stejně, jako mnoho dalších Motorol.
Kdo chce šetřit, tak poslední kus, co se někdy vejde do deseti tisíc, je to Xiaomi 15T. Standardně se však cena pohybuje spíš okolo 11 000 tisíc korun. Ale z doposud zmíněných přístrojů je tento nejnovější, z loňského září.
Na druhou stranu, teleobjektiv nabízí jen dvojnásobné přiblížení a opticky stabilizovaný je pouze hlavní snímač.
V cenách nad 10 000 korun se nabídka mobilů s teleobjektivem rozšiřuje. Ovšem pokud chcete větší přiblížení, například pětinásobné, tak už z peněženky budete muset vytáhnout minimálně okolo 20 000 korun. Tolik stojí Poco F8 Ultra.
Je zde periskopický teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 115 mm. Samozřejmě s optickou stabilizací, stejně jako u hlavního snímače. Telefon má špičkový čip a celkově je to už top model. Ač od této značky se asi takové přístroje nečekají.
Pro porovnání, pětinásobné přiblížení mají i populární top Samsungy S36 Ultra nebo loňský S25 Ultra. Cenově se začíná na 26 000 u výprodejového modelu, za novinku (na fotce) pak dáte zhruba 35 000 korun a více.
Dostanete výborný foťák hned s dvojicí teleobjektivů. Jeden má trojnásobné přiblížení, druhý pětinásobné. Ohniskové vzdálenosti jsou 67 a 111 mm. Vše samozřejmě s optickou stabilizací. Tento a další špičkové modely umí i extrémní digitální přiblížení, kterému pak pomáhá umělá inteligence.
A to nejlepší přímo v těle? To musíte k Huaweii, kde si můžete pořídit model Pura 80 Ultra. Dnes vyjde asi na 30 000 korun a je to jeden z nejlepších fotomobilů na světě. Ale s tím, že omezení u zbytku telefonu jsou mimo Čínu docela výrazná.
Ale k foťáku. Také má dvojici teleobjektivů. První má 3,7násobné přiblížení, druhý extrémní 9,4násobné. Teleobjektivy mají stejný snímač, jsou vedle sebe, což je patrné i s fotky. A digitální přiblížení umí telefon skvěle vyhladit. Optická stabilizace je na obou teleobjektivech.
Ovšem pokud chcete opravdu hodně, tak za nedlouho se začne prodávat Vivo X300 Ultra, ke kterému dostanete foto kit včetně obřího nasazovacího teleobjektivu Zeiss s ohniskovou vzdáleností 400 mm.
Celá sestava by měla stát standardně 57 000 korun, v předprodeji lze docela ušetřit, ale výrazně pod 50 tisíc se nedostanete. Tento set právě testujeme.
Pro zajímavost, zde je držák se samostatnou spouští. A pozor, podobnou mega sestavu brzo uvede i Oppo. A opět by měla být k dostání i v Česku.
Navíc to není první takový set, loni Vivo začalo nabízet model X300 Pro s bohatým příslušenstvím včetně teleobjektivu v akci za 30 000 korun. Dnes koupíte samotný telefon od 25 000 Kč, ale příslušenství už k němu zřejmě nedostanete.
