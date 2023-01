Tento smartphone možná dostanete od zaměstnavatele. Není vůbec špatný

Ti, kteří se orientují v nabídce notebooků již asi tuší, proč se nová Motorola jmenuje ThinkPhone. Ano, je to variace na legendární označení notebooků ThinkPad. Původně od IBM, od roku 2005 od Lenova, který notebookový byznys od IBM koupilo. A protože Lenovo koupilo i značku Motorola, tak se logicky nabízelo, aby vznikl i telefon pod legendární značkou.

ThinkPhone se sice zřejmě bude prodávat i v běžné distribuční síti, ale není to produkt určený pro konvenční způsob prodeje. Motorola respektive Lenovo s ním má poněkud jiné plány. Telefon bude primárně nabízet svým firemním klientům, kteří odebírají produkty Lenova ve velkém. Vedle notebooků a dalšího sortimentu si nyní budou moci pro své zaměstnance firmy kupovat i speciální telefon.

Motoroly ThinkPhone tak bude možné ve firemní síti spravovat na dálku pomocí speciálních funkcí Moto OEMConfig nebo Moto Device Manager. Důraz je kladený i na bezpečnost, kterou zajišťuje aplikace Moto Secure a vlastní bezpečnostní procesor Moto KeySafe, což je další bezpečnostní vrstva třeba pro hesla nebo piny. Samozřejmě telefon spolupracuje s počítačovou platformou ThinkShield.

Další podstatnou vlastností novinky je spolupráce s počítači ThinkPad pomocí platformy Think 2 Think. Telefon se tak automaticky na stejné wi-fi síti spojí s počítačem, obě zařízení využívají společnou schránku na dokumenty, sdílejí upozornění, soubory lze snadno přenášet, android aplikace lze spouštět na počítači, počítač může sdílet webovou kameru z telefonu a nebo si z počítače spustíte LTE/5G hotspot.

Samotný telefon v ikonickém ThinkPad designu není vyložený top model, spíš na hraně střední třídy a top modelů. Něco zde chybí, jako třeba teleobjektiv, ale to je pro zaměření telefonu nedůležitá položka. Naopak s výkonem problémy nebudou a výhodou je také vysoká odolnost. Telefon splňuje vojenský standard MIL STD 810H a také splňuje normu IP68, takže je odolný prachu a vydrží i delší ponoření do vody. Rám je z hliníku a záda telefonu jsou z kompozitu vyztuženého odolnými aramidovými vlákny. Výrobce uvádí, že vydrží pád z výšky 1,25 metru.

Displej má úhlopříčku 6,6 palce, je typu pOLED s FHD+ rozlišením a maximální obnovovací frekvencí 144 Hz. Výkon zajišťuje špičkový procesor Snapdragon 8+ gen 1, operační paměť má podle verze 8 nebo 12 GB a uživatelská 128, 256 nebo 512 GB. Reproduktory jsou stereofonní, baterie má kapacitu 5 000 mAh a nabíjení je možné po drátu i bezdrátově. V prvním případě s výkonem 65 W v druhém 15 W.

U fotoaparátu výrobce uvádí dva snímače, i když telefon zřejmě má i snímač hloubky ostrosti nebo jiný senzor. Hlavní snímač s rozlišením 50 Mpix disponuje optickou stabilizaci obrazu. Druhý je širokoúhlý s rozlišením 13 Mpix. Vpředu je pak 32Mpix kamerka.

Telefon bude v prodeji i na českém trhu, ale přesný termín zatím výrobce neuvedl. To platí i o ceně. Ta pro korporátní zákazníky bude značně individuální, tu pro koncové zákazníky odhadujeme okolo 20 000 korun. Zřejmě to v tomto směru nebude nejvýhodnější nabídka na trhu, ale zase je to v některých ohledech výjimečný přístroj a to především pro majitele notebooků ThinkPad.