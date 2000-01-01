náhledy
Je to první model Motoroly, který nepatří do některé ze současných řad. Stojí nad modely Edge a výbavou se řadí mezi to nejlepší, co trh nabízí. Model Signature se navíc dočkal skvělého hodnocení fotoaparátu. Prodávat se začne v nejbližších dnech a cena je docela zajímavá.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vedle specifického označení je jednou z nejzajímavějších vlastností novinky tenké tělo. Motorola naskočila na vlak, který rozjel loni Samsung a svůj vagón následně připojil Apple. Motorola začala modelem Edge 70, který je tenčí než Signature, ale je to telefon ze střední třídy.
Model Signature je naopak top přístroj. Ne že by Motorola skvěle vybavené modely neměla, ultry v řadě Edge patřily mezi top modely, ale určitá míra prémiovosti jim chyběla. Novinka by to měla vyřešit.
V balení tradičně dostanete průhledný kryt a kabel. Nabíječky výrobce už přidávat nemůže. V případě novinky s 90W nabíjením můžete volit buď slabší 68W nabíječku od Motoroly za zhruba 500 korun, nebo 125W s dvojící výstupů, která v pohodě zvládne i notebook s USB-C. Tu koupíte za asi 1 200 korun.
Začneme s displejem. Motorola u modelu Signature použila 6.8palcový LTP AMOLED panel s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí až 165 Hz. Což umí málokterý smartphone.
Displej má i skvělý jas, lokálně ve špičce to je až 6 200 nitů. Vyšší hodnotu jsme zatím asi nikde jinde neviděli. V praxi je displej skvělý.
Rámečky jsou velmi tenké a průstřel na objektiv čelního fotoaparátu je taktéž minimalistický. Snímač má rozlišení 50 Mpix a světelnost je f/2.0. Ohnisková vzdálenost je pak 21 mm.
Motorola Signature je výborně zpracovaný telefon, na kterém výrobce použil špičkové materiály. Třeba na zadní kryt s textilní texturou. Ale nemůžeme si pomoci, trochu nám vadí, že skoro stejný design mají prakticky všechny modely výrobce, speciálně pokud mají vzadu čtyři kroužky u fotomodulu. Tedy prakticky vše od nějakých 5 000 korun výše.
Fotomodul zde organicky vystupuje z těla přístroje, ale to je právě ten jednotící styl s dalšími modely značky a to už po několik generací.
Až budete v obchodě, zkuste si vzít telefon do ruky. Na pohled nenápadný, ale opravdu prémiový.
Velkým lákadlem je foťák s trojicí snímačů. Vězte, že v žebříčku DxO Mark se s ním nová Motorola dostala na pozici šestého nejlepšího fotomobilu na světě. Tedy přesněji na šesté dělené místo s Honorem Magic 8 Pro. Skvělý až fantastický výsledek.
A z čeho se tedy hlavní foťák skládá? Jsou zde tři 50Mpix snímače, hlavní a teleobjektiv s optickou stabilizací. Ohniskové vzdálenosti jsou 12, 23 a 71 mm.
Šesté místo v DxO Mark znamená opravdu nadstandardní foťák, což se v prvotním krátkém testu, který jsme zatím provedli, potvrzuje. Skvěle hodnocený je zde i širokoúhlý snímač, jindy spíš popelka v sestavách top modelů.
Z fotky je jasné, že teleobjektiv je periskopický a nabízí trojnásobný zoom. Snímače jsou od Sony, což výrobce i uvádí na kroužku okolo blesku.
Velmi dobrých výsledků telefon dosáhl i v režimu nahrávání videa, tam třeba zmíněný širokoúhlý snímač má dokonce nejlepší hodnocení vůbec.
Přes tenkou konstrukci má telefon baterii s kapacitou 5 200 mAh, takže výdrž je slušná. Je odolný podle normy IP68, respektive výrobce uvádí i IP69. Opravitelnost a odolnost při pádech je velmi slušná, alespoň co povinný energitický štítek uvádí.
Slot na paměťovky se do prémiových smartphonů už hodně dlouho nedává. V případě SIM je zde jeden fyzický slot, druhý je elektronický na eSIM.
Telefon pohání čip Snapdragon 8 gen 5, tedy to nejlepší, co lze dnes pořídit. Paměťových sestav bude na výběr víc, základem je 12 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Vrcholná verze pak má 16 GB operační a 1 TB uživatelské paměti.
Samozřejmostí jsou stereofonní reproduktory, které mají velmi dobrý zvuk. Wi-fi je zde až sedmičkové, Bluetooth ve verzi 6.0, atd.
Motorola Signature se začne prodávat na konci února za 24 990 Kč. Výrobce připravil i startovní slevový kód 2 500 korun a bude přidávat nový reproduktor Moto Sound Flow v hodnotě 4 500 Kč jako dárek.
