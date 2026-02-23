|
Zatím největší letošní překvapení. Tak výborný foťák nikdo nečekal
Dělá to Apple naschvál? Levným iPhonem chce potupit veškerou konkurenci
Navzdory velkému svátku mobilů a přidružené elektroniky, barcelonskému veletrhu Mobile World Congress (MWC), uvede Apple na samostatné akci v době konání veletrhu nový dostupný iPhone. Dělá to...
iPhone si teď nekupujte. Za dva týdny tu bude novinka, na které ušetříte
Americká společnost Apple oznámila datum premiéry několika novinek. Už za dva týdny zřejmě uvidíme nový levný iPhone 17e, který by mohl přinést několik zajímavých vylepšení oproti loňskému předchůdci.
Je to první model Motoroly, který nepatří do některé ze současných řad. Stojí nad modely Edge a výbavou se řadí mezi to nejlepší, co trh nabízí. Model Signature se navíc dočkal skvělého hodnocení...
Apple za něj chce šest tisíc a je vyprodaný. My ho sehnali za tři stovky
Originální příslušenství od Applu je často velice drahé, přitom kolikrát materiálově jde o to samé, co jiný výrobce dovede vyprodukovat za zlomek ceny. Přesvědčili jsme se o tom na příkladu iPhone...
Umí si sám odskočit. Tak se rozkládají smartphony v Číně a je to praktické
Jsou opravdu v té Číně tak napřed? V případě smartphonů to můžete na vlastní kůži otestovat na novém modelu Huawei Mate X7. Luxusní skládačka se totiž prodává i v Česku, takže si sami můžete...
Je to první model Motoroly, který nepatří do některé ze současných řad. Stojí nad modely Edge a výbavou se řadí mezi to nejlepší, co trh nabízí. Model Signature se navíc dočkal skvělého hodnocení...
To zabolelo. Objednal si telefony, jenže pak začala válka
Stát se to v Česku, spustila by se lavina narážek na kvalitu doručovací služby. Ta však za neuvěřitelně dlouhou prodlevou mezi odesláním a doručením zásilky nestojí. Libyjský obchodník se objednaných...
Na papíře vypadal jako lepší volba, ale test ukázal překvapivý výsledek
Tenký Samsung Galaxy S25 Edge zrovna mnoho úspěchů neslaví, ovšem na poli fotoaparátů si vlastně vůbec nevede špatně. Jeho dvojitá sestava získala v hodnocení DxO Mark dobré skóre. To „odlehčený“ top...
Vysílače 5G jsou závažný zdravotní problém, tvrdí americký ministr Kennedy
Americký ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy mladší vyjádřil své znepokojení, co se týče negativního dopadu elektromagnetického záření 5G vysílačů na lidské zdraví. A to...
Hokej s Kanadou přikoval Čechy k obrazovkám. O2 hlásí rekordní datový provoz
Operátor O2 tento týden zaznamenal nový absolutní síťový rekord, co se týče datového provozu. Postaral se o to i důležitý hokejový zápas Česka s Kanadou na zimních olympijských hrách v italském...
Překvapení. Tak slušně vybavené mobily jsou opravdu jen za tak nízkou cenu
Dá se koupit dobrý smartphone za méně než pět tisíc korun? Pro mnohé to může být překvapení, ale nám se takové přístroje podařilo najít. A výběr je nečekaně slušný. Kdo pak chce ještě víc ušetřit,...
Google ukázal velkého konkurenta levného iPhonu. Pixel 10a mírně zlevnil
Google představil svůj nový „áčkový“ smartphone řady Pixel. Model 10a pokračuje v tradici dostupných modelů, oproti předchůdci se úplně zbavil výstupku fotoaparátů a mírně zlevnil. Novinka půjde do...
Jsou nové iPhony 17 opravdu nejošklivější? Nebo se vám nelíbí starší kusy?
Smartphony Applu se stejně jako jakýkoli jiný jeho produkt vyznačují čistým designem. Apple moc dobře ví, že co funguje, není důvod zásadně měnit, a tak k velkým designovým změnám přistupuje s...
