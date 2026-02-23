Zatím největší letošní překvapení. Tak výborný foťák nikdo nečekal

Jan Matura
Je to první model Motoroly, který nepatří do některé ze současných řad. Stojí nad modely Edge a výbavou se řadí mezi to nejlepší, co trh nabízí. Model Signature se navíc dočkal skvělého hodnocení fotoaparátu. Prodávat se začne v nejbližších dnech a cena je docela zajímavá.
Motorola Signature Motorola Signature Motorola Signature Motorola Signature Motorola Signature Motorola Signature Motorola Signature Motorola Signature Motorola Signature Motorola Signature Motorola Signature Motorola Signature

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (24 příspěvků)

Nejčtenější

Dělá to Apple naschvál? Levným iPhonem chce potupit veškerou konkurenci

Možná podoba modelu iPhone 17e

Navzdory velkému svátku mobilů a přidružené elektroniky, barcelonskému veletrhu Mobile World Congress (MWC), uvede Apple na samostatné akci v době konání veletrhu nový dostupný iPhone. Dělá to...

iPhone si teď nekupujte. Za dva týdny tu bude novinka, na které ušetříte

Možná podoba modelu iPhone 17e

Americká společnost Apple oznámila datum premiéry několika novinek. Už za dva týdny zřejmě uvidíme nový levný iPhone 17e, který by mohl přinést několik zajímavých vylepšení oproti loňskému předchůdci.

Zatím největší letošní překvapení. Tak výborný foťák nikdo nečekal

Motorola Signature

Je to první model Motoroly, který nepatří do některé ze současných řad. Stojí nad modely Edge a výbavou se řadí mezi to nejlepší, co trh nabízí. Model Signature se navíc dočkal skvělého hodnocení...

Apple za něj chce šest tisíc a je vyprodaný. My ho sehnali za tři stovky

Ochranné pouzdro pro iPhone 17 z AliExpressu

Originální příslušenství od Applu je často velice drahé, přitom kolikrát materiálově jde o to samé, co jiný výrobce dovede vyprodukovat za zlomek ceny. Přesvědčili jsme se o tom na příkladu iPhone...

Umí si sám odskočit. Tak se rozkládají smartphony v Číně a je to praktické

Huawei Mate X7

Jsou opravdu v té Číně tak napřed? V případě smartphonů to můžete na vlastní kůži otestovat na novém modelu Huawei Mate X7. Luxusní skládačka se totiž prodává i v Česku, takže si sami můžete...

Zatím největší letošní překvapení. Tak výborný foťák nikdo nečekal

Motorola Signature

Je to první model Motoroly, který nepatří do některé ze současných řad. Stojí nad modely Edge a výbavou se řadí mezi to nejlepší, co trh nabízí. Model Signature se navíc dočkal skvělého hodnocení...

23. února 2026

To zabolelo. Objednal si telefony, jenže pak začala válka

Ilustrační snímek

Stát se to v Česku, spustila by se lavina narážek na kvalitu doručovací služby. Ta však za neuvěřitelně dlouhou prodlevou mezi odesláním a doručením zásilky nestojí. Libyjský obchodník se objednaných...

22. února 2026

Na papíře vypadal jako lepší volba, ale test ukázal překvapivý výsledek

Samsung Galaxy S25 FE

Tenký Samsung Galaxy S25 Edge zrovna mnoho úspěchů neslaví, ovšem na poli fotoaparátů si vlastně vůbec nevede špatně. Jeho dvojitá sestava získala v hodnocení DxO Mark dobré skóre. To „odlehčený“ top...

21. února 2026  7:02

Vysílače 5G jsou závažný zdravotní problém, tvrdí americký ministr Kennedy

Premium
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy jr. (8. ledna 2026)

Americký ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy mladší vyjádřil své znepokojení, co se týče negativního dopadu elektromagnetického záření 5G vysílačů na lidské zdraví. A to...

21. února 2026

Hokej s Kanadou přikoval Čechy k obrazovkám. O2 hlásí rekordní datový provoz

Lukáš Sedlák po asistenci Romana Červenky zasouvá kotouč do odkryté kanadské...

Operátor O2 tento týden zaznamenal nový absolutní síťový rekord, co se týče datového provozu. Postaral se o to i důležitý hokejový zápas Česka s Kanadou na zimních olympijských hrách v italském...

20. února 2026  14:22

Dělá to Apple naschvál? Levným iPhonem chce potupit veškerou konkurenci

Možná podoba modelu iPhone 17e

Navzdory velkému svátku mobilů a přidružené elektroniky, barcelonskému veletrhu Mobile World Congress (MWC), uvede Apple na samostatné akci v době konání veletrhu nový dostupný iPhone. Dělá to...

20. února 2026

Překvapení. Tak slušně vybavené mobily jsou opravdu jen za tak nízkou cenu

ilustrační snímek

Dá se koupit dobrý smartphone za méně než pět tisíc korun? Pro mnohé to může být překvapení, ale nám se takové přístroje podařilo najít. A výběr je nečekaně slušný. Kdo pak chce ještě víc ušetřit,...

19. února 2026

Google ukázal velkého konkurenta levného iPhonu. Pixel 10a mírně zlevnil

Google Pixel 10a

Google představil svůj nový „áčkový“ smartphone řady Pixel. Model 10a pokračuje v tradici dostupných modelů, oproti předchůdci se úplně zbavil výstupku fotoaparátů a mírně zlevnil. Novinka půjde do...

18. února 2026

Umí si sám odskočit. Tak se rozkládají smartphony v Číně a je to praktické

Huawei Mate X7

Jsou opravdu v té Číně tak napřed? V případě smartphonů to můžete na vlastní kůži otestovat na novém modelu Huawei Mate X7. Luxusní skládačka se totiž prodává i v Česku, takže si sami můžete...

18. února 2026

iPhone si teď nekupujte. Za dva týdny tu bude novinka, na které ušetříte

Možná podoba modelu iPhone 17e

Americká společnost Apple oznámila datum premiéry několika novinek. Už za dva týdny zřejmě uvidíme nový levný iPhone 17e, který by mohl přinést několik zajímavých vylepšení oproti loňskému předchůdci.

17. února 2026  11:28

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jsou nové iPhony 17 opravdu nejošklivější? Nebo se vám nelíbí starší kusy?

ilustrační snímek

Smartphony Applu se stejně jako jakýkoli jiný jeho produkt vyznačují čistým designem. Apple moc dobře ví, že co funguje, není důvod zásadně měnit, a tak k velkým designovým změnám přistupuje s...

17. února 2026

Apple za něj chce šest tisíc a je vyprodaný. My ho sehnali za tři stovky

Ochranné pouzdro pro iPhone 17 z AliExpressu

Originální příslušenství od Applu je často velice drahé, přitom kolikrát materiálově jde o to samé, co jiný výrobce dovede vyprodukovat za zlomek ceny. Přesvědčili jsme se o tom na příkladu iPhone...

16. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.