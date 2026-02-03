Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem

Luděk Vokáč
Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s laděním fotoaparátů. Signature je totiž podle testu DxO Mark jeden z nejlepších aktuálních fotomobilů.
Motorola Signature

Motorola Signature | foto: Motorola

Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
20 fotografií

Je to docela nečekané. I když Motorola vykazovala v poslední době u fotoaparátů svých smartphonů postupné stabilní zlepšení, že by značka útočila na titul nejlepšího fotomobilu, nejspíš nikdo nečekal. Ale nová Motorola Signature překvapila a mezi nejlepší fotomobily na trhu se suverénně zařadila.

V testu organizace DxO Mark získala žhavá novinka skóre 164 bodů, což smartphone řadí na dělené šesté místo, společně s novým Honorem Magic 8 Pro. O bod tak nová Motorola překonala i špičkový Pixel 10 Pro XL, který má na poli fotomobilů ty nejvyšší ambice a patří rozhodně ke špičce. Pikantní je, že značka Motorola kdysi Googlu patřila a americký gigant ji odprodal právě čínskému Lenovu, pod které spadá teď.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)

175 – Huawei Pura 80 Ultra
171 – Vivo X300 Pro
168 – Oppo Find X8 Ultra
168 – Apple iPhone 17 Pro
167 – Vivo X200 Ultra
164 – Honor Magic 8 Pro
164 – Motorola Signature
163 – Google Pixel 10 Pro XL
163 – Huawei Pura 70 Ultra
161 – Apple iPhone 16 Pro Max
160 – Google Pixel 9 Pro XL
159 – Xiaomi 15 Ultra
151 – Samsung Galaxy S25 Ultra
150 – Honor Magic V5
148 – Honor Magic7 Pro
145 – Samsung Galaxy Z Fold7
143 – Google Pixel 9
141 – Apple iPhone Air
140 – Samsung Galaxy S25 Edge
137 – Samsung Galaxy Z Flip7
130 – Samsung Galaxy Z Fold6
129 – Google Pixel 9 Pro Fold
129 – Samsung Galaxy Z Flip6
128 – Google Pixel 9a
118 – Samsung Galaxy S25 FE
114 – Samsung Galaxy A56
103 – Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Vynikajícího výsledku dosáhla Motorola Signature i navzdory svému tenkému tělu. Smartphone měří „v pase“ 7 milimetrů, což je sice o 1,2 milimetru víc než třeba tenký Samsung Galaxy S25 Edge (a o 1,4 víc než iPhone Air), ale také o 1,2 mm méně než u špičkového Galaxy S25 Ultra, který má v hodnocení DxO Mark 151 bodů.

Za pozornost také stojí, že skvělého skóre dosáhla Motorola Signature, podobně jako Pixel 10 Pro XL, s relativně konzervativní sestavou fotoaparátu. Foťáky tu jsou totiž tři, přičemž někteří soupeři mají i čtyři. A všechny tři snímače mají rozlišení „pouze“ 50 megapixelů (Pixel je na tom podobně, má 50 a dvakrát 48 megapixelů).

Rozhodně se tak nabízí detailnější porovnání s Pixelem 10 Pro XL, který je pro mnohé určitým etalonem na poli fotomobilů. Za pozornost stojí, že Motorola má náskok v samotném fotografování, naopak na Pixel ztrácí u videa. Za něj má Signature 154 body, zatímco Pixel bodů 160. Ale je tu jedna zvláštnost: Motorola Signature si vysloužila ze všech fotomobilů dosud nejlepší skóre za natáčení širokoúhlým foťákem (151 bodů), její výkon u videa tak kazí zoom.

Přitom u samotného fotografování si v zoomu vede Motorola Signature skvěle i v porovnání s Pixelem. Za práci s teleobjektivem si od DxO Mark vysloužila 153 bodů, zatímco Pixel má 141 bodů. Širokoúhlý foťák hodnotí DxO Mark oproti pixelu třemi body navíc (161 bodů), za Bokeh efekt má Signature 170 bodů, o 10 víc než Pixel. Za samotné focení hlavním fotoaparátem pak Motorola získala 175 bodů, zatímco Pixel bodů 173.

V tomto ohledu je Motorola lepší než Honor Magic 8, se kterým v celkovém skóre remízovala. O bod překonává i čínské Vivo X200 Ultra, Vivo X300 Pro a Oppo Find X8 Ultra, které jsou jinak celkově v žebříčku před ní. Její skóre je stejné jako u iPhonu 17 Pro. Jediný mobil, který tak fotí hlavním fotoaparátem lépe než Motorola Signature je Huawei Pura 80 Ultra, který ale trpí kvůli sankcím na Huawei uvaleným a tak jako běžný smartphone dává smysl jen málokomu.

3. února 2026

