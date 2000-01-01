náhledy
Označení, které se vymyká všem předchozím modelům. A výbava se zase vymyká všem stylovým mobilům s tenkým tělem. Nová motorola sice neláme v tomto směru rekordy, ale také u ní nemusíme hledat jakékoliv kompromisy. Vysloužila si i zlatý odznak od DxO.
Autor: Motorola
Motorola Signature navazuje na model Edge 70, který má také tenké tělo a je to primárně stylový smartphone. Ostatně se spekulovalo, že Signature se měl jmenovat Edge 70 Ultra. Nakonec je z toho úplně samostatný model.
Autor: Motorola
A ano, je tenký, ale spíš skoro supertenký než opravdu supertenký. Edge 70 s šesti milimetry v pase. Konkurenční Samsung S25 Edge a iPhone Air mají v pase pod šest milimetrů, novinka Signature naopak milimetrů sedm.
Autor: Motorola
Ale ten milimetr navíc nemůžeme motorole vyčítat. Rozdíl je to minimální a telefon eliminuje vše, co se primárně tenkému samsungu i iPhonu vyčítá. Tedy slabší výbava, která nekoresponduje s prémiovou kategorií. To nová Motorola Signture kompromisy nedělá.
Autor: Motorola
Zde jsou právě iPhone Air (vpředu) a Samsung S25 Edge. U obou prodeje zaostávají za očekáváním, samsung se pak rychle propadl do slevové spirály. Výbava v principu špatná není, ale zákazníci zjevně očekávají mnohem víc. Což jim Motorola Signature nabídne.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
i Proto se dočkala ocenění od společnosti DxO Mark, které hodnotí foťáky v mobilech a některé další parametry. Přestože můžeme mít k hodnocení DxO Mark výhrady, tak pro orientaci na trhu poslouží velmi dobře.
Autor: Motorola
Nová Motorola Signature dostala od DxO zlatý odznak. Má to být nejlepší foťák v ultratenkém mobilu, což je taková kategorie sama pro sebe, ale podstatnější je celkové skóre 164 bodů, což je opravdu hodně i absolutně.
Autor: Motorola
Foťák ošizený není, jsou zde čtyři 50Mpix snímače, ale ten čtvrtý je vpředu. Vzadu jsou tři: hlavní, teleobjektiv a širokoúhlý snímač. Hlavní využívá senzor Sony Lytia 828 s pokročilou optickou stabilizací a multispektrálním senzorem.
Autor: Motorola
Teleobjektiv je periskopového typu se senzorem Sony Lytia 600 a trojnásobným optickým přiblížením. Digitální může být až stonásobné. Ohnisková vzdálenost je 71 mm a objektiv s optickou stabilizací slouží i pro mako snímky.
Autor: Motorola
Jediným snímačem bez optické stabilizace je širokoúhlý s ohniskovou vzdáleností 12 mm. I ten je optimalizovaný pro pořizování makro snímků.
Autor: Motorola
Na tenký telefon výjimečně silnou sestavu korunuje přední foťák se snímačem od Sony, konkrétně to je Lytia 500 s automatickým ostřením a světelností f/2.0.
Autor: Motorola
Výborný je i samotný displej, který Motorola označuje Extreme AMOLED. Má úhlopříčku 6,8 palce a rozlišení 1,5K. Výhodou je špičkový jas lokálně přes 6 000 nitů a maximální obnovovací frekvence 165 Hz.
Autor: Motorola
Signature je tedy nová řada od Motoroly a uvidíme, co vše do ní výrobce zařadí. Design se však v základních rysech příliš neliší od toho, co známe z v podstatě všech modelů značky. Použité jsou však lepší materiály, což je patrné především v detailech, například orámování.
Autor: Motorola
Vedle zajímavé barvy Martini Olive z katalogu Pantone bude telefon dostupný i v druhém odstínu, kterým je Carbon, opět z palety odstínů od společnosti Pantone. Jistě stojí za povšimnutí, že každá barva má jiný povrch na zádech.
Autor: Motorola
Z praktického hlediska telefon splňuje vše, co lze dnes od běžného přístroje chtít a ještě přidává něco navíc. Takže je zde odolnost IP68 i IP69, což znamená, že telefon vydrží i pod vodou a snese i ostřik horkou tlakovou vodou.
Autor: Motorola
K tomu je zde ochrana displeje Gorilla Glass Victus 2 a plnění armádní normy MIL-STD-810H.
Autor: Motorola
Telefon pohání aktuálně nejvýkonnější čip Snapdragon 8 Elite gen 5, operační paměť může mít 12 nebo 16 GB a uživatelská 256 či 512 GB nebo až 1 TB. Signature řada pak má mít až sedm upgradů Androidu (zde se začíná Androidem 16) a vedle firemního AI zde mohou být i další služby. To ale asi podle trhu.
Autor: Motorola
Baterie má kapacitu 5 200 mAh a je to moderní Si-C článek. S ohledem na konstrukci přístroje je to zřejmě maximum možného. Důležité je, že po drátu lze telefon nabíjet výkonem 90 W a bezdrátově až 50 W.
Autor: Motorola
Pokud vás zajímá zvuk, tak zde jsou všechny vychytávky telefonu v tomto směru: 3 mikrofony, dvoje stereofonní reproduktory a podpora formátů: Sound by Bose, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless a také Qualcomm Snapdragon Sound.
Autor: Motorola
Motorola Signature je velmi zajímavý telefon, který se bude prodávat i na českém trhu. Přesný termín zatím výrobce neoznámil, mělo by to být v prvním pololetí. A ani cenu zatím neznáme, ale při četbě mezi řádky by to mělo být okolo 22 až 24 000 korun. Což je s ohledem na výbavu solidní cena.
Autor: Motorola