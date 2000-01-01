náhledy
Nové jméno, nový design a parametry, ze kterých doslova přechází zrak. Výrobce by chtěl, aby to byl nejlepší smartphone na světě a je velká šance, že se mu to podaří. Alespoň papírově a alespoň na chvíli. Že je to Motorola, by ještě nedávno nikdo nehádal, stejně jako skóre v testu foťáku.
Autor: Motorola
Telefon se jmenuje Motorola Signature 27 a navazuje na první Signature, který byl představený před necelým rokem. Novinka však míří mnohem výš, první model patří mezi základní top modely, vlastně taková stylovka. Novinka bude ultimativní špičkový smartphone.
Autor: Motorola
Výpis parametrů je prakticky seznam toho nejlepšího, co lze dnes do smartphonů dostat. Třeba displej je panel typu Extreme AMOLED Duo s úhlopříčkou 6,78 palce a rozlišením 1,5K.
Autor: Motorola
Displej má obnovovací frekvenci 120 Hz, dále splňuje tyto parametry: Dolby Vision®, HDR10+, podpora Pantone Colour, atd.
Autor: Motorola
A pak je tu maximální jas a u něj doposud nepředstavitelná hodnota 12 000 nitů. To je hodnota snů, poloviční hodnoty jsou výrazně nadprůměrně. Vlastně si moc nedokážeme představit, co to v praxi bude znamenat. Běžný jas zatím výrobce neuvádí.
Autor: Motorola
Se Signature 27 Motorola mění zavedený design. Ten dosavadní se v posledních letech prakticky neměnil a výrobce ho používal od levných po drahé telefony. A možná bude měnit i označení, ale také je možné, že zobrazování modelového roku bude specialita jen pro vrcholný Signature.
Autor: Motorola
Detailní pohledy na telefon ukazují, že si výrobce pohrál s různými detaily. Třeba s vroubkovaným bokem. První Signature byl tenký přístroj, tento druhý není žádný tlusťoch, jeho osm milimetrů v pase je v dnešní době taková průměrná hodnota.
Autor: Motorola
Co zůstalo zachováno, je použití různých povrchových úprav. Zelený telefon má jiná záda než černý. A když už jsme u barev, Motorola se jich rozhodně nebojí, u nižších modelů třeba úplně vynechává černou, což je neobvyklé. Spolupracuje s firmou Pantone, což platí i zde. Zelená se jmenuje Pantone Capulet Olive, černá pak Pantone Coal Smoke.
Autor: Motorola
Použité materiály mají být špičkové kvality a jsme zvědaví, až telefon dostaneme do ruky, jak to bude v reálu působit. Samotný design a především fotomodul je dost originální.
Autor: Motorola
Už předchozí Signature překvapil. Motorola do té doby nepatřila mezi premianty fototestů (ač třeba optickou stabilizaci výrobce dával i do levných telefonů), ale sestava prvního Signature (a následně použitá i ve skládačce Fold) se dostala do první desítky v testech DxO Mark. A to byla velká věc. A novinka? Se 173 body je druhá nejlepší, letos úplně nejlepší. Před iPhonem 18 Pro.
Autor: Motorola
Vzadu jsou tři snímače. Hlavní je od Sony, konkrétně Lytia L910 s rozlišením 50 Mpix s pokročilou optickou stabilizací. Stejné rozlišení má i širokoúhlý snímač. Světelnost hlavního je f/1.6, širokoúhlého f/2.0.
Autor: Motorola
Asi nejzajímavější je teleobjektiv s rozlišením 200 Mpix (původ výrobce neuvádí, zřejmě to je čip od Samsungu). Má trojnásobné optické přiblížení a vylepšený, až 100násobný digitální zoom. Optická stabilizace nechybí.
Autor: Motorola
Sestavu hlavního fotoaparátu doplňuje 50Mpix snímač vpředu s automatickým ostřením.
Autor: Motorola
Přestože oficiálně Motorola model Signature 27 oznámila až nyní, první zmínky a také dojmy se objevily už v září. To se totiž telefon ukázal v rámci výroční konference Qualcommu. A důvod je prostý, Signature 27 Motorola bude první s novým superčipem Snapdragon Elite Extreme gen 6.
Autor: Motorola
Pokud netušíte, co je Snapdragon Elite Extreme gen 6 zač, tak to je super čip pro rok 2027 a jistě ho najdeme v modelech Samsungu a dalších vrcholných modelech jiných výrobců. V předběžných testech Antutu 11 dosáhl na celkový výsledek okolo 5,2 milionu bodů. Což je neuvěřitelné. Nepřekvapí proto, že velmi pokročilý systém chlazení má mimo jiné odpařovací komoru.
Autor: Motorola
Základní paměťová sestava pro Signature 27 je 12 + 256 GB, maximem je 16 + 512 GB. Výrobce v rámci RAM boostu slibuje až 24 GB operační paměti. Takové řešení se dříve používalo u levnějších telefonů, ale aktuálně v paměťové krizi poslouží i u top modelů.
Autor: Motorola
Baterie telefonu má kapacitu 7 000 mAh, což je solidní nadprůměr a je to článek typu křemík-uhlík (Si-C)
Autor: Motorola
Nabíjecí výkony jsou následující: 90 W po drátu, 50 W bezdrátově. A v případě reverzního nabíjení to je 5 W bezdrátově a 4,5 W po drátu.
Autor: Motorola
Telefon má 5 mikrofonů a koaxiální stereofonní reproduktory. Pokud jste se dobře koukali na obrázky, tak u objektivů je známé logo B&O, což znamená, že na ladění audia se podílela společnost Bang & Olufsen.
Autor: Motorola
Telefon zřejmě levný nebude, ač jinak je Motorola známá poměrně agresivní cenovou politikou.
Autor: Motorola
Cenu výrobce oznámí při začátku prodeje, což by mělo být do konce listopadu.
Autor: Motorola
Motorola Signature 27
Autor: Motorola
Motorola Signature 27
Autor: Motorola
Motorola Signature 27
Autor: Motorola
Motorola Signature 27
Autor: Motorola
Motorola Signature 27
Autor: Motorola
Motorola Signature 27
Autor: Motorola
Motorola Signature 27
Autor: Motorola