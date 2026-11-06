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Falešná borovice s dvířky ve kmeni a fejkové kříže. Když klame to, co vidíte
Pokrýt území mobilním signálem vypadá sice jako snadný úkol, ale operátoři při tom stojí před řadou překážek. Pomineme-li ty administrativního charakteru, tak podmínky si kladou i ochránci přírody,...
Tato část slavného místa je nepřístupná. Ale my vás tam vezmeme
Její štíhlé, 60 metrů vysoké hranolové věže zahlédnete už z největšího českého náměstí. Navštívili jsme jednu z dominant pražských Vinohrad, baziliku svaté Ludmily. Ne náhodně. Už 21 let se z ní...
KVÍZ: Vyznáte se v mobilech? Některé otázky vás mohou překvapit
Mnozí z nás neudělají bez mobilního telefonu ani krok, zdaleka už totiž není jen komunikačním prostředkem. Zastoupí třeba zápisník, kompaktní fotoaparát či hudební přehrávač. Jste však natolik...
Nejlevnější skládací smartphone dnes koupíte v akci za směšně nízkou cenu
Ačkoliv smartphony v posledních měsících zdražují a segment ohebných telefonů patří na cenovou špičku mobilové nabídky, neznamená to, že se nedá žádný z nich sehnat výhodně. Pokud vám zrovna učaroval...
Nekompromisně vybavenější a je i levnější než iPhone Duo. Umí navíc extra věc
Nechce se vám čekat v pořadníku na iPhone Duo a ještě trnout, jestli se zlomí displej? Tak máme tip, se kterým ušetříte a ani nebudete muset dělat žádné kompromisy, co se fotoaparátu týče. A to nejen...
Přichází nejlepší smartphone světa. Není ovšem ani od Samsungu, ani od Applu
Nové jméno, nový design a parametry, ze kterých doslova přechází zrak. Výrobce by chtěl, aby to byl nejlepší smartphone na světě a je velká šance, že se mu to podaří. Alespoň papírově a alespoň na...
Vodafone naděluje obří slevy i populární streamovací službu zdarma
Vánoční odměny pro své zákazníky představil i Vodafone. Přináší obří slevy na mobily a až tři měsíce bezplatného využívání novinky v jeho nabídce. Nezapomíná ani na předplacenkáře.
Tato část slavného místa je nepřístupná. Ale my vás tam vezmeme
Její štíhlé, 60 metrů vysoké hranolové věže zahlédnete už z největšího českého náměstí. Navštívili jsme jednu z dominant pražských Vinohrad, baziliku svaté Ludmily. Ne náhodně. Už 21 let se z ní...
Pod stromeček něco lepšího než ponožky? O2 dá 5G mobil už od koruny
O2 představilo svou letošní vánoční nabídku. Největším lákadlem je špičkový 5G samsung s téměř pětitisícovou slevou. Operátor si pro zákazníky přichystal v aplikaci i další slevy či vybraná zařízení...
Nejlevnější skládací smartphone dnes koupíte v akci za směšně nízkou cenu
Ačkoliv smartphony v posledních měsících zdražují a segment ohebných telefonů patří na cenovou špičku mobilové nabídky, neznamená to, že se nedá žádný z nich sehnat výhodně. Pokud vám zrovna učaroval...
Super ceny smartphonů uprostřed paměťové krize. Jak dlouho slevy vydrží?
Smartphony dramaticky zdražují a mohou za to extrémně rostoucí ceny pamětí. Na trhu jsou však ještě přístroje, které tuto situaci popírají. Mají velkou paměť za stále rozumnou cenu. Poráží tím mnohé...
Falešná borovice s dvířky ve kmeni a fejkové kříže. Když klame to, co vidíte
Pokrýt území mobilním signálem vypadá sice jako snadný úkol, ale operátoři při tom stojí před řadou překážek. Pomineme-li ty administrativního charakteru, tak podmínky si kladou i ochránci přírody,...
Stále čekáte na svůj iPhone Duo? Podívejte se, co skrývá balení
Minulý týden se na českém trhu začal prodávat iPhone Duo, ohebná novinka od Applu. Co všechno najdete v balení s telefonem a jak vypadají první momenty po nastavení iPhonu Duo, můžete zhlédnout v...
KVÍZ: Vyznáte se v mobilech? Některé otázky vás mohou překvapit
Mnozí z nás neudělají bez mobilního telefonu ani krok, zdaleka už totiž není jen komunikačním prostředkem. Zastoupí třeba zápisník, kompaktní fotoaparát či hudební přehrávač. Jste však natolik...
Kauza nového iPhonu je nic proti jiným mobilním průšvihům. To byly katastrofy
Aktuální problémy s displeji nového iPhonu nejsou v historii smartphonů vlastně nic neobvyklého. Může být totiž ještě daleko hůř. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů...
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4 599 000 Kč
Nekompromisně vybavenější a je i levnější než iPhone Duo. Umí navíc extra věc
Nechce se vám čekat v pořadníku na iPhone Duo a ještě trnout, jestli se zlomí displej? Tak máme tip, se kterým ušetříte a ani nebudete muset dělat žádné kompromisy, co se fotoaparátu týče. A to nejen...
T-Mobile dává na Vánoce velké slevy na mobily a také jeden dost neobvyklý dárek
Stává se tradicí, že prvním tuzemským operátorem, který odhaluje svou vánoční nabídku, je T-Mobile. Nejinak je tomu totiž i letos. Vánoce u magentového operátora startují už 1. listopadu. Letos láká...