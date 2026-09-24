Motorole se daří a věří si. V posledním roce se vydala i mimo své dřívější sféry cenově výhodných přístrojů s vrcholem na pomezí střední třídy a top modelů. Letošní Motorola Signature však míří výš, stejně jako dvě poslední generace véčka Razr Ultra. A cenovým vrcholem nabídky je skládačka Motorola Fold.
Legendární americká značka, která dnes patří čínskému Lenovu, ale stále se silným americkým vlivem, se chce ve vrcholné třídě udržet. Důkazem má být nový model Signature. Ukázal ho přímo výrobce, částečně v rámci výroční konference Qualcommu, ale zatím to berme spíš jako ochutnávku než plnohodnotnou premiéru. K té by mělo dojít ještě letos, ale chvíli to potrvá.
Zajímavostí je zde však už nyní docela dost. Tak především, telefon bude první s docela zajímavým číslováním. Nebude to Motorola Signature 2 nebo něco podobného, ale Signature 27 podle modelového roku. Ač premiéra a zřejmě i začátek prodeje proběhnou ještě letos. Výrobce uvádí, že tento styl značení bude používat i nadále.
Další změna je patrná při pohledu na první uvolněné obrázky. A je to změna velká, výrobce se odklání od desgnu, kterého se držel několik let a který používal u telefonů všech kategorií. A to co bylo zpočátku nápadité a zajímavé, bylo už letos poněkud nudné a to především u dražších modelů.
Nový Signature 27 bude vrcholným modelem značky, takže těžko odhadovat, jak budou vypadat levnější modely s horší výbavou, ale zde je v případě fotomodulu na první pohled docela nepřehledná změť objektivů. Ale předpokládejme, že primární je horní řada, kterou mohou mít i další modely výrobce. Zde je pak ještě jeden objektiv o řádek níž a to spolu s dost výrazným bleskem. Samozřejmě je možné, že jiné modely značky budou mít jiný design, ale spíš se přikláníme, že výrobce přejde na široký fotomodul u všech budoucích telefonů.
Při pozorném sledování si na fotomodulu všimneme ještě výrazného logo B&O a popisku Audio by. Vysvětlení je prosté, Motorola navázala spolupráci s prémiovou dánskou značkou Bang & Olufsen, která se postarala o ozvučení telefonu. Partnerství to není jednorázové, takže Adio by B&O se dostane i do dalších modelů značky. Budeme zvědaví, jak to v reálu bude fungovat.
Současná premiéra souvisela s představeném nového mobilního top čipu od Qualcommu. Jmenuje se Snapdragon Elite Extreme Gen 6 a jeho předlouhé jméno by mělo slibovat extrémní výkon. Čip vyráběný 2nm technologií by měl být tím nejvýkonnějším na trhu. Aby to fungovalo, tak Motorola zmiňuje chladící systém ArcticMesh vlastní konstrukce, který kombinuje nový tepelný gel s diamantovými částicemi, tekutý kov, měděnou síťovinu a přepracovanou 3D parní komoru.
Podrobné parametry výrobce zatím neuvádí. Zmiňuje maximální integraci Google Gemini plus AI služby Gemini Omni pro tvorbu videí či Lyria pro generování hudby, třeba soundtrackům pro vygenerovaná videa. U foťáku víme, že hlavní snímač bude od Sony a konkrétně to bude Lytia 910 s rozlišením 50 Mpix. Periskopový teleobjektiv pak bude mít snímač s rozlišením 200 Mpix. Výrobce vytdvihuje o kombinaci optické stabilizace a technologie od Quaocommu. Dodejme, že předchozímu Signature a z něj vycházejícímu foťáku v modelu Fold se v žebříčku DxO Mark podařilo dostat do první desítky.
Motorola označuje model Signature 27 za ultraprémiový. V překladu by to měl být telefon na úrovni vrcholných modelů Samsungu, Viva, Oppa nebo Xiaomi. A samozřejmě se bude chtít porovnávat s iPhony 18 Pro. Cenu neznáme, ale s ohledem na dobu a situaci na trhu je nutné očekávat sumu okolo 30 000 korun. Ale je možné, že Motorola překvapí.