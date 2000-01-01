náhledy
V rámci veletrhu CES v Las Vegas představila Motorola několik novinek. Jedna z nich je trochu překvapivá, Motorola se totiž pustila do skládacího telefonu ve tvaru knížky. S véčky hraje první ligu, tak bude zajímavé sledovat, jak se jí bude dařit i v tomto segmentu.
Samsung, Pixel, Huawei, Honor, OnePlus, Vivo, Oppo, Nubia a nyní Motorola. Všechny tyto značky mají skládačku ve tvaru knížky. Mnohé v x-té generaci. Chybí jen Apple, který by měl skládací telefon představit v září. Motorola jako významný konkurent Applu na americkém trhu tak bude mít náskok.
Můžete namítnout, že Motorola proti Applu na americkém trhu paběrkuje, což je částečně pravda, ale stále je to tamní trojka a třeba ve skládacích véčkách jednička. Takže nový produkt může být pro značku dost důležitý. A podle našich informací se bude prodávat i na českém trhu.
Razr Fold, tedy nepříliš nápaditě pojmenovaný přístroj, ukázala Motorola na akci v rámci veletrhu CES v Las Vegas spolu s dalšími produkty v čele s modelem Signature. Ten má přednost, takže známe celou jeho výbavu, u Foldu přímo výrobce zveřejnil jen něco. Plné představení proběhne během následujících měsíců (přelom zimy a jara). Prodej by měl začít jistě před skládačkou Applu.
Foťák novinky má mít trojitou sestavu snímačů, každý s rozlišením 50 Mpix. U displejů pak budou 20 Mpix uvnitř a 32 Mpix vně. Ale detaily zatím výrobce nezveřejnil.
Je dost možné, že to bude sestava stejná jako u modelu Signature. Tedy hlavní a teleobjektiv s optickou stabilizací, širokoúhlý s makrem a vše od Sony z řady Lytia.
Nápovědu dává popisek okolo blesku, kde je uvedený rozsah ohniskové vzdálenosti 12 až 71 mm, což odpovídá právě možnostem foťáku u modelu Signature. V každém případě, teleobjektiv má trojnásobné optické přiblížení.
Rozměry a hmotnost neznáme (vypadá jako velmi tenký), ale už se ví, že telefon se bude prodávat ve dvou barevných provedeních: liliově bílém a zčernale modrém. Odstíny jsou od společnosti Pantone.
Zde na detailním obrázku je jasnější, co která barva ve skutečnosti znamená. Podstatnější je, že každá má jiný vzor, což je u Motoroly už tradice.
Displeje má telefon dva: hlavní s úhlopříčkou 8,09 palce a vnější s úhlopříčkou 6,56 palce. Zřejmě to jsou OLED panely, ale výrobce to zatím nekonkretizuje. Rozlišení vnějšího displeje neuvádí vůbec, vnitřní by měl být 2K.
Výkon by měl zajišťovat špičkový čip Snapdragon 8 Ultra gen 5. Paměťových verzí bude zřejmě víc, očekávají se verze s 12 a 16 GB operační paměti v kombinaci s 256 či 512 GB uživatelského místa a neměla by chybět ani varianta s 1 TB vnitřní paměti.
Kapacita baterie známá není, ale Motorola své top modely osazuje moderními Si-C články, takže lze očekávat nadprůměrnou kapacitu. Ale opět platí, že detaily zatím výrobce neuvádí.
Pro mnoho zákazníků může být rozhodující výhodou podpora dotykového pera Moto Pen Ultra, které se však primárně bude prodávat jako příslušenství. Tedy podobně, jako je tomu u Honoru. Je to výhoda především nyní, kdy Samsung u loňského Foldu 7 podporu dotykového pera zrušil.
Jak již bylo řečeno, telefon Motorola dopředstaví později. Může to být na veletrhu MWC v Barceloně, což by bylo na začátku března. Ale také to může být na samostatné akci. Třeba loni měla takovou na jaře Motorola v New Yorku v dubnu.
Pak bychom měli znát i cenu, a ta by mohla být v případě Motoroly velmi zajímavá, protože právě Motorola často boří cenové mýty u produktů různých kategorií. Na to si však budeme muset ještě počkat.
