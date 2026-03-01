náhledy
Skládačky obvykle nemají zdaleka tak dobré foťáky jako klasické smartphony. Nová Motorola Razr Fold však pronikla mezi ty nejlepší přístroje na trhu. Jenže zároveň si za kvalitu nechá výrobce zaplatit. Což zrovna u Motoroly není obvyklé.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Fold je první knížková skládačka od Motoroly. S véčky má tato čínsko-americká značka (patří pod Lenovo) velké zkušenosti. Jednak historicky s tlačítkovými telefony, jednak právě s modelem Razr, který byl prvním moderním smartphonovým véčkem. Na dražší knížky si však Motorola asi nevěřila, takže se k nim dostala až nyní.
A prvotina se povedla. Design jasně navazuje na jiné modely výrobce, což je na jednu stranu fajn, na druhou už trochu nuda. Pro smartphony platí, že zepředu si jsou všechny podobné. Pro aktuální modely Motoroly to platí i zezadu. V prodeji bude černé a krémové provedení.
Razr Fold patří mezi tenčí skládačky, ale na rekordmany od Honoru (Magic V5 a V6) nebo Samsungu (Fold 7) nemá. Výsledných 9,9 mm je fajn hodnota, samozřejmě to však neplatí v místech fotomodulu (jako u konkurence).
Skládací mechanismus je solidní – telefon umí stát polorozevřený, nebo ho lze používat jako notebook. Výrobce slibuje odolnost IP48 a IP49, tedy s vodou si poradí bez problémů, ale prachotěsný není, ač i zde trochu odolný je. Zepředu je pak nové krycí sklo Gorilla Glass Ceramic 3.
Ještě k té tloušťce. Je to skoro směšné, že výrobce udává tloušťku na setinu milimetru: 9,89 mm. No a pokud by vás zajímalo, kolik má v otevřeném stavu, tak je to 4,55 mm. Hmotnost přístroje je těsně pod hranicí 250 gramů.
Motorola rozhodně není konzervativní značka, u většiny modelů nemá černé provedení a její modely hýří barvami (odstíny od společnosti Pantone). Ale u Razru Fold si výrobce nedovolil odvaz. Na výběr je černé a krémově bílé provedení. Zajímavostí je, že každé má jinou povrchovou strukturu.
Přední displej telefonu má úhlopříčku 6,6 palce. Je to pOLED panel s rozlišením FHD+.
Hlavní displej (vnitřní) má úhlopříčku 8,09 palce při rozlišení 2K a je to také LTPO AMOLED panel.
Displej je výborný, ale rýha v ohybu zde je, a to docela výrazná.
Telefon má velmi tenké rámečky, takže přes opravdu velký displej se docela dobře drží v ruce.
Skládačky sice mají i solidní foťáky, ale doposud to nebylo hlavní lákadlo. Ani v testech nijak neexcelovaly. U Razru Fold je to však jinak, sestava foťáků si v testu u DxO Mark získala zlatou pečeť a se ziskem 164 bodů se dostala mezi deset nejlepších fotomobilů na světě.
A to je fantastický výsledek. Zjevně je zde podobná sestava jako u modelu Signature, který získal v DxO Mark stejný počet bodů.
Sestava má tři 50Mpix snímače. Hlavní je Lytia 828 od Sony s optickou stabilizací. Je zde Dolby Vision pro nahrávání videa, které může mít rozlišení až 8K.
Širokoúhlý snímač má také rozlišení 50 Mpix, zde výrobce typ snímače nezmiňuje a není zde ani optická stabilizace. Což je však standard.
Třetím je teleobjektiv, který v periskopickém provedení používá snímač Sony Lytia 600. Přiblížení je trojnásobné a nechybí optická stabilizace. Jak je běžné u konkurence, je zde i až 100× digitální přiblížení.
Motorola po restartu pod Lenovem se z počátku soustředila na levnější produkci, ale nyní podle vlastních slov udává 40 procent produktů z řad Edge a Razr. Což jsou telefony od střední třídy do té nejvyšší.
Razr Fold bude to úplně nejdražší, co Motorola kdy nabídla (od té doby, co je pod Lenovem). Telefon bude stát na českém trhu 49 990 Kč. To je podobná cena jako ta standardní u Samsungu Fold 7, ale ten lze v různých akcích koupit i výrazně levněji.
Telefon má velkou baterii s kapacitou 6 000 mAh, k tomu je zde 80W drátové nabíjení a 50W bezdrátové. V tomto směru je na tom Razr Fold výborně.
Telefon pohání současný top procesor Snapdragon 8 Elite gen 5 a paměťová sestava je 12+256 GB. Respektive, budou v nabídce i další až do sestavy 16 GB operační a 1 TB uživatelské paměti.
Pokud by se vám základní Razr Fold zdál příliš obyčejný, bude v prodeji i fotbalová verze. Ta je připravená pro letošní Mistrovství světa a bude o 10 000 korun dražší. Budeme se jí věnovat samostatně.
