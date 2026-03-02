|
To se nečekalo. Má jeden z nejlepších foťáků na trhu a šokuje i cenou
Největší překvapení. Promakaný telefon zastínil všechny věhlasné značky
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si...
Je oranžový a všichni ho chtějí. Kdo nemá fejkový iPhone, jako by nebyl
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Na technologickém veletrhu v Barceloně byl i letos k vidění trend, který propojoval celou řadu výrobců mobilů. Letos se všichni rozhodli, že budou mít napodobeninu nejnovějšího iPhonu s...
Trapas, nebo geniální tah? Xiaomi překvapilo novým doplňkem k iPhonu
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je...
Tak skvělý displej jsme ještě neviděli. Překonává i panely prémiových značek
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už několik let vsází značka TCL především na smartphony a tablety s displejem s vlastní Nxtpaper technologií. Panely zajišťují díky antireflexní úpravě skvělou čitelnost za všech podmínek. Dosud ale...
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Skládačky obvykle nemají zdaleka tak dobré foťáky jako klasické smartphony. Nová Motorola Razr Fold však pronikla mezi ty nejlepší přístroje na trhu. Jenže zároveň si za kvalitu nechá výrobce...
Zdražující mobily zachrání prodej na splátky. Neplatičům ho na dálku zamknou
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Je to jeden z nevyhnutelných trendů, o kterých se v Barceloně na veletrhu MWC mluví spíš opatrně, neoficiálně. Chytré telefony však v průběhu letošního roku čeká zdražování, a to poměrně razantní....
To už snad ani není mobil. Má neuvěřitelně velkou baterii
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Kdo pamatuje staré kufříkové mobily pro standard NMT, tak si dokáže představit, jak mohutný je odolný smartphone Fossibot F107 Pro. Z dnešního pohledu gigantický telefon má taktéž gigantickou...
Zákazníci rozhodli o nejrychlejším internetu v Česku. Operátor má trofeje
Hned dvě trofeje převzali na barcelonském veletrhu MWC zástupci mobilního operátora O2 od společnosti Ookla. Ocenění za kvalitu své mobilní sítě za druhé pololetí 2025 získal operátor na základě...
Tento prcek vidí jako Predátor. Překvapí i velikostí baterie
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Kompaktní model značky Ulefone nás na veletrhu MWC zaujal několika prvky výbavy. Malý a odolný telefon nabídne termokameru a překvapivě velkou baterii. Navíc není ani nijak výrazně drahý.
Je to budoucnost lidstva? Roboti budou vylézat z mobilů a sledovat nás
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Umělá inteligence proniká do chytrých telefonů čím dál výrazněji a zdá se, že v blízké budoucnosti může změnit podstatu těchto zařízení. Prototyp smartphonu představený na veletrhu MWC v Barceloně...
Deutsche Telekom vymaže v Evropě zbývající bílá místa. Má řešení
Takzvaná bílá místa, tedy lokality bez pokrytí mobilním signálem, netrápí pouze tuzemské operátory. Místa, kde nelze využít mobilní data, jsou i jinde v Evropě. Německá skupina Deutsche Telekom hodlá...
Tento ohebný smartphone je nejtenčí na světě a funguje i pod vodou
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Honor představil v Barceloně nový smartphone Magic V6. Špičkový model s ohebným displejem opět v řadě ohledů posouvá hranice. Je opět tenčí, má skvělou výdrž baterie a přitom všem by měl být velmi...
To je v dnešní době šok. Nový levný iPhone oproti předchůdci o dost zlevnil
Apple představil novou generaci svého cenově dostupnějšího iPhonu. Model 17e přímo navazuje na loňský typ 16e, oproti němu ovšem přináší výrazná vylepšení. Startovní cena telefonu přitom zůstala na...
