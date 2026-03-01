Prvotina a hned poráží zavedené značky. Pokud chcete skládačku, ale nechcete dělat kompromisy u foťáku, tak nový Razr Fold je jasná volba. Foťák přebírá z modelu Signature a společně aktuálně drží osmé místo mezi nejlepšími fotomobily podle výzkumné společnosti DxO Mark.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Motorola doposud excelovala ve véčkách, moderních Razrech. To byla historicky její doména. Klasickou knížkovou skládačku doposud nenabízela, model Razr Fold je první.
Po vzoru jiných modelů značky si zákazník s barvou vybírá i jinou povrchovou úpravu zad telefonu. Design zavřeného přístroje je klasický (aktuálně) motorolácký. Špatné to není, okoukané už trochu ano.
Motorola jako partner Fify je zároveň partnerem letošního MS ve fotbale. Speciální edice Razru Fold je dražší, ale nese sebou lístek na jeden zápas šampionátu. Počet kusů byl však výrazně omezený.
Pokud bychom krátce a stručně srovnávali Razr Fold s jinými knížkovými skládačkami, tak je výrazně těžší třeba než Samsung Z Fold 7 nebo Honor Magic V6. Hmotnost je přes 240 gramů.
Telefon je i o fous vyšší než zmínění konkurenti, zároveň však nabízí největší displeje. Vnější má úhlopříčku 6,6 palce, vnitřní pak 8,1 palce. Rozdíly to jsou v desetinách palce, ale pro někoho to může být podstatné.
Oproti konkurentům je Motorola i o fous silnější, v zavřeném stavu má v pase 10,1 mm, konkurenti to umí i o milimetr tenčeji. Otázkou je, jestli je to podstatné. Odolnost je IP48/49. Tedy lehká prachotěsnost a vysoká voděodolnost. Honor Magic V6 má specifikaci vyšší IP68/69.
Hlavní displej není bez rýhy. Ta je průměrná, jako u jiných modelů na trhu. Ale ostatní parametry displeje jsou výborné. Rozlišení 2 232 × 2 484 pixelů je nejvyšší z uvedené trojice aktuálních skládaček.
Motorola boduje i velmi vysokým jasem, ve špičce to je lokálně až 6 200 nitů (vnější nabízí 6 000 nitů).
Čísla jsou jedna věc, ale v praxi je displej opravdu špičkový. Dodejme, že panel je typu LTPO P-OLED.
Foťák ve vnitřním displeji je v jeho pravém horním rohu. Rozlišení snímače je 20 Mpix. Pro zajímavost, selfie foťáček ve vnějším displeji má vyšší rozlišení 32 Mpix.
Vnitřní displej má v rámci kategorie knížkových skládaček velmi tenké rámečky, displej zabírá téměř 92 procent celkové plochy. Konkurenti jsou do devadesáti procent.
Foťák je výborný, podle DxO Mark jasně nejlepší ze všech skládaček. Doposud se totiž u těchto telefonů očekával jistý kompromis, který výrobci naplňovali. Zde tomu tak však není.
Sestava je podobná jako u konkurentů: hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. Jenže výsledná kvalita je zde nejvyšší. Motorola, která do letoška nepatřila mezi značky útočící na přední příčky v žebříčcích nejlepších fotomobilů se utrhla s modelem Signature. A zde je úplně stejná sestava foťáku.
Všechny tři snímače mají rozlišení 50 Mpix a hlavní s teleobjektivem jsou opticky stabilizované.
Teleobjektiv nabízí trojnásobné optické přiblížení. Podle DxO Mark získala sestava foťáků Razru Fold 164 bodů a o osmé místo se dělí s Motorolou Signature a Honorem Magic 8 Pro.
V rámci skládaček vede nová Motorola o parník. Ale nutno dodat, že DxO Mark netestoval úplně všechny modely. Samsung Z Fold 7 je 46. se 145 body a na třicátém místě je předchozí Honor Magic V5 se 150 body.
V případě baterie nabízí novinka Motoroly kapacitu 6 000 mAh. To je slušné, Samsung Z Fold 7 má baterii s kapacitou jen 4 400 mAh, naopak Huawei s aktuálním Magikem V6 nabízí 6 600mAh článek.
Baterie je moderního typu Si/C a Motorola umožňuje nabíjení po drátu výkonem 80 W a bezdrátově 50 W. Honor je na tom obdobně, Samsung v tomto směru tradičně ztrácí.
Motorola sice do knížkových skládaček naskočila pozdě, ale přemýšlela u toho, takže má třeba zajímavý režim rozkročeného telefonu, který na stole supluje klasický kalendář a přidává hodiny s budíkem.
Zpracování je bezproblémové, výkon taktéž, protože telefon pohání Snapdragon 8 gen 5. Paměti je dost, v Česku prodávaná verze má sestavu 16+512 GB.
Cena není podbízivá, v zaváděcí akci vyjde telefon na 42 990 Kč, standardně pak téměř na 50 tisíc. Verze Fifa s lístkem na MS ve fotbale vyjde na 52 990. V obou případech přidává výrobce dotykové pero ve vlastním pouzdru, u základní verze ještě sluchátka a za recenzi přidá hodinky. Takže tradičně bohatý balíček.
