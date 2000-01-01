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Půl roku po základním modelu přichází exkluzivní edice. Motorola Razr 70 Swarovski i tak zůstává jedním z nejdostupnějších véček na trhu. A musíme přiznat, že tentokrát je povrchová úprava opravdu povedená. V ceně je i zajímavý bonus.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Motorola rozhodně nedělá vizuálně nudné telefony. Jsou barevné, černá je vlastně dost výjimečná. Ale právě zde je použitá a vypadá báječně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Základem je véčko Razr 70, tedy ten obyčejnější model z dvou letošních véček. V obyčejném provedení stojí okolo 17 000 korun a s touto cenou je to nepřekonatelná nabídka. Výbava přitom nějak zásadně ošizená není, snad jen procesor lehce pod současným průměrem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výbava a parametry jsou u Swarovski kolekce stejné, jiný je design a upravené je i prostředí telefonu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Přestože Razr 70 je opravdu spíš střední třída než luxusní produkt, tak první pocit, když jej vezmete do ruky, je výborný. U této exkluzivní verze je to ještě výraznější.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A když Swarovski, tak samozřejmě s krystaly této světoznámé rakouské firmy (zakladatel však pocházel z Jiřetína pod Bukovou u Jablonce nad Nisou). Vpředu nad displejem jsou tři velmi malé.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na kloubu je pak jeden největší. Ale i ten je vlastně decentní, některé jiné realizace této kolaborace mezi Motorolou a Swarovski jsou výstřednější.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A poslední sada krystalů je na zadní straně telefonu. Vytlačený kosočtverečný vzor je elegantní, ale nejvíc se nám libí použitá černá barva. Je matná a přitom zářivá a jmenuje se Pantone Meteorite Crystals. Na reklamních obrázcích to nevynikne, ale ve skutečnosti je fakt výjimečná.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nutno dodat, že i obyčejný Razr 70 je k mání s různými a zajímavými povrchy a barvami, ale příplatek za toto provedení stojí za to. Většinou podobné vyzdobené přístroje jsou více či méně kýčové, tady to neplatí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Razr 70 se od verze Ultra liší vizuálně vnějším displejem. Zde je menší panel, nad kterým je ještě pruh rámu. Ultra má displej přes celý předek telefonu. Ale i zde je přední displej parádní AMOLED panel s úhlopříčkou 3,6 palce, rozlišením 1 056 × 1 066 pixelů a špičkovým jasem 1 500 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavní displej pak má rozlišení FHD+ a úhlopříčku 6,9 palce. Také je to LTPO AMOLED panel s maximálním jasem 3 000 nitů. Oba displeje jsou výborné a na tom vnějším lze ovládat docela dost aplikací bez nutnosti otvírat telefon.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Fotoaparát zde ošizený není, ale podobně jako i u mnohem dražších véček sestava za prémiovou třídou zaostává. Chybí totiž teleobjektiv. Motorola dvě generace zpět zkoušela u jednoho modelu vyměnit širokoúhlý objektiv za teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením, ale nezafungovalo to. Širokoúhlý snímač je v běžném použití praktičtější.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oba objektivy fotoaparátu jsou ve výřezu vnějšího displeje. Prakticky si tak můžete snadno pořídit selfíčko hlavním foťákem, ale pro jistotu u hlavního vnitřního displeje je také snímač.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavní fotoaparát má dva snímače s rozlišením 50 Mpix. Hlavní má světelnost f/1.7, širokoúhlý pak f/2.0. Hlavní je vybavený optickou stabilizací. Vnitřní snímač pro selfíčka má rozlišení 32 Mpix.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výkony foťáku nejsou špatné, pro běžné použití je sestava fajn a podává dobré výkony. Ale zázraky očekávat nelze.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výkon zajišťuje 4nm čip Mediatek Dimensity 7450X, což znamená výkon okolo milionu bodů v syntetickém testu Antutu. Na trhu je jediná paměťová verze s 8 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Tedy na dnešní dobu solidní sestava.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zpracování je velmi dobré, pocitově působí mnohem dráž, než kolik stojí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Podle eko štítku je telefon velmi odolný před pády, relativně snadno opravitelný a nevadí mu voda. S prachem je to, podobně jako u většiny véček, horší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Obě části k sobě těsně přiléhají, telefon lze otevřít jednou rukou, ale chce to grif.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Novinka stojí v akci od 22 tisíc korun, takže příplatek je asi pět tisíc oproti základní verzi telefonu. Což je samozřejmě docela dost, ale podle našeho mínění tentokrát prémiový design verze Swarovski za to stojí. A navíc, k telefonu dostanete sluchátka Motorola Moto Buds Loop Swarovski v světle modrém provedení. Ty stojí samostatně čtyři tisíce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz