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S touto věcičkou můžete šmírovat sousedy i o tři ulice dál. Novinka ohromuje
Mallorca (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Oppo představila svůj nový špičkový mobil Find X10 Pro Max, který si fotografickými funkcemi troufá na boj o přední příčky mezi fotomobily. Ačkoliv je to opravdu skvěle vybavený smartphone,...
Vymysleli hodinky, které fungují věčně. Legendární značka má i další lahůdky
Japonská hodinářská značka Citizen letos slaví významné výročí. Je to 50 let od doby, kdy na trh uvedla vůbec první náramkové hodinky se solárním napájením na světě. Čas ukázal, že je to velmi...
Nejdražší iPhone dorazil do Česka. Čím nás naprosto fascinuje?
iPhone Duo se v pátek začal prodávat po celém světě a my telefon začínáme testovat. Novinka nás zaujala parádním ohebným displejem, prémiovou konstrukcí a plynulostí systému. Největší překážkou je...
Praha z nečekaného úhlu. Podívejte se na periferie města z bývalé budovy operátora
Vodafone už dvanáctým rokem sídlí v pražských Stodůlkách. Pamatujete si ale, odkud začínal jeho předchůdce Oskar? Původní budovu ve Strašnicích operátor úplně neopustil – dodnes tam má antény pro...
Nic lepšího na machrování s mobilem dnes neexistuje. Jen se to špatně shání
Frajeřinka, ale i praktická věc. Nový Honor Robot Phone je velmi originální smartphone, který sice zpředu vypadá tak trochu jako iPhone, ale vzadu má nevídanou věc. Vysouvací foťák na gimbalu. Je to...
Na tento luxus si půjčku brát nemusíte. Příplatek je vyvážený milým dárečkem
Půl roku po základním modelu přichází exkluzivní edice. Motorola Razr 70 Swarovski i tak zůstává jedním z nejdostupnějších véček na trhu. A musíme přiznat, že tentokrát je povrchová úprava opravdu...
Takto tuto část Prahy neuvidíte. Z Prahy 10 jsme dohlédli až na Chodov
Do nové centrály v pražských Stodůlkách se tuzemský Vodafone přestěhoval z budovy, která byla před jeho vstupem na český mobilní trh známa jako Oskar Centrum Vinice. Sídlil zde totiž už jeho...
Je skvělý, ale chybek se našlo dost. Jak hodnotí iPhone Duo ve světě?
V redakci již od pátku nový iPhone Duo testujeme, ale na finální verdikt je u nás zatím ještě brzy. Přinášíme proto souhrny z některých zahraničních recenzí, které iPhone Duo vesměs chválí, ale...
Nejdražší iPhone dorazil do Česka. Čím nás naprosto fascinuje?
iPhone Duo se v pátek začal prodávat po celém světě a my telefon začínáme testovat. Novinka nás zaujala parádním ohebným displejem, prémiovou konstrukcí a plynulostí systému. Největší překážkou je...
Právníkem s vysokou školou AI? Tak to neděláte dobře, varuje úřad
Může být užitečným pomocníkem, ale ne vždy je její využití ku prospěchu věci. Formulace vytvořené pomocí AI mohou obsahovat zavádějící či smyšlené informace, upozornil Český telekomunikační úřad. V...
S touto věcičkou můžete šmírovat sousedy i o tři ulice dál. Novinka ohromuje
Mallorca (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Oppo představila svůj nový špičkový mobil Find X10 Pro Max, který si fotografickými funkcemi troufá na boj o přední příčky mezi fotomobily. Ačkoliv je to opravdu skvěle vybavený smartphone,...
Vymysleli hodinky, které fungují věčně. Legendární značka má i další lahůdky
Japonská hodinářská značka Citizen letos slaví významné výročí. Je to 50 let od doby, kdy na trh uvedla vůbec první náramkové hodinky se solárním napájením na světě. Čas ukázal, že je to velmi...
Převratný iPhone je totálně vyprodaný. Čekací lhůty jsou extrémně dlouhé
Možná problémy ve výrobě, možná marketingová kouzla. Každopádně, kdo v pátek neseděl u zahájení předobjednávek iPhonu Duo, tak si teď na telefon zřejmě pořádně počká. Aktuálně Apple slibuje dodání až...
Konec levných mobilů. Pro šetřílky zůstaly jen přístroje s děsivými parametry
Ještě v první polovině roku bylo možné koupit do pěti tisíc velmi slušný smartphone s docela výkonným čipem a podporou 5G. Teď budete rádi, když za stejnou cenu seženete vůbec nějaký obstojný...
Praha z nečekaného úhlu. Podívejte se na periferie města z bývalé budovy operátora
Vodafone už dvanáctým rokem sídlí v pražských Stodůlkách. Pamatujete si ale, odkud začínal jeho předchůdce Oskar? Původní budovu ve Strašnicích operátor úplně neopustil – dodnes tam má antény pro...
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Potřebujete zálohovat mobil? Levnější než u Googlu či Applu to nově máte u O2
Téměř tři čtvrtiny Čechů bojují s místem ve svých smartphonech. Nejčastěji tento problém řeší promazáváním starších fotek či videí. Často však doplácejí na nepravidelné zálohování. Vyplývá to z...
Nic lepšího na machrování s mobilem dnes neexistuje. Jen se to špatně shání
Frajeřinka, ale i praktická věc. Nový Honor Robot Phone je velmi originální smartphone, který sice zpředu vypadá tak trochu jako iPhone, ale vzadu má nevídanou věc. Vysouvací foťák na gimbalu. Je to...