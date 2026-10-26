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Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski Motorola Razr 70 Crystals by Swarovski
Půl roku po základním modelu přichází exkluzivní edice. Motorola Razr 70 Swarovski i tak zůstává jedním z nejdostupnějších véček na trhu. A musíme přiznat, že tentokrát je povrchová úprava opravdu povedená. V ceně je i zajímavý bonus.

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Témata: Motorola Razr

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