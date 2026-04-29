Motorola navazuje na loňské levné véčko Razr 60. Novinka se jmenuje logicky Razr 70, startovní cena je výborná a telefon se nám jeví lépe udělaný než předchůdce. Vlastně vypadá docela luxusně. Výkon je slušný a výbava velmi dobrá.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Motorola letos poprvé představila hned tři véčka Razr. Základní model 70, trochu lepší model 70 Plus a vrcholný Razr 70 Ultra. V Česku se budou prodávat modely 70 a 70 Ultra. Nás nejvíc zaujal ten základní, který má skvělý poměr výkonu a ceny.
Je to aktuálně nejlevnější véčko na trhu, ale není to nic ošizeného. Zpracování je perfektní a výhodou je, že Motorola tradičně sází na různé povrchové úpravy a barvy.
Kloub působí bytelně a všechny detaily jsou velmi hezky provedené.
Boky jsou zaoblené, což možná není tak moderní, jako ploché boky, ale u véčka to pomáhá při otvírání. Mezera mezi oběma půlkami je minimální.
Textilní struktura povrchu je u šedé verze. Odstín se v paletě Pantone jmenuje poněkud zvláštně Hematite. Komu by se nelíbil, může mít poměrně výrazný jasně zelený kryt, nebo perleťově bílý včetně struktury perleti.
Formát telefonu je klasické véčko, tedy spíš užší a delší přístroj. Někomu to vyhovuje, někomu méně. To by si měl každý zákazník v prodejně vyzkoušet.
V případě této novinky má hlavní displej úhlopříčku 6,9 palce a FHD+ rozlišení.
Vnější displej je z nové rodiny Razrů nejmenší, je zde lišta nad ním. Spíš než šetření je to záměr, aby se tento model odlišil od těch dražších. Vnější displej s úhlopříčkou3,63 palce lze poměrně použít pro ovládání velké části funkcí přístroje. Rozlišení je totiž 1 070 × 1 070 pixelů. Maximální jas je 1 700 nitů.
Hlavní displej má maximální jas 3 000 nitů a oba mají maximální obnovovací frekvenci 120 Hz. Vnitřní kryje ultra tenké sklo, vnější sklo Gorilla Glass Victus.
Rýha v ohybu displeje je zde docela dost patrná, víc než u mnohem dražšího modelu Ultra. Ale funkci to neomezuje a ani to není žádný extrém.
Foťák je tradičně na straně vnějšího displeje. Stejně tak tradičně zde jsou dva objektivy a blesk. A je to také jediná věc, kde je znát šetření.
Hlavní snímač s rozlišením 50 Mpix totiž nemá optickou stabilizaci. Což je jinak věc dnes ve střední třídě běžná. Stabilizaci má model Plus a samozřejmě ji má i Ultra. Mezigneračně se pak vylepšil druhý širokoúhlý snímač, který má nově také rozlišení 50 Mpix.
Selfíčka lze fotit vnitřním foťákem v hlavním displeji. Jeho rozlišení je poměrně vysokých 32 Mpix. Ale u véčka můžete mačkat selfíčka i v zavřeném stavu přes hlavní foťák a vnější displej.
Rozhodně pozitivní je kapacita baterie 4 800 mAh. To je v rámci véček nadstandard. Nabíjení je zrychlené 30W a dost exotické je v této třídě 15W bezdrátové nabíjení. Ale je to samozřejmě velké plus.
Telefon pohání čip Mediatek Dimensity 7450X. Pokud vám označení nic neříká, tak se není čemu divit. Čip Mediatek představil začátkem týdne.
A není to vlastně nic extra nového, ale drobné vylepšení loňského čipu 7400X, který používal předchůdce. Výkon očekávejme okolo milionu bodů v testu Antutu, což je v dané třídě zcela dostačující.
Razr 70 nabídne stereofonní zvuk a hned tři mikrofony. V prodeji bude jediná paměťová verze s 8 GB operační a 256 GB uživatelského místa.
Na trhu jsou aktuálně prakticky jen dvě véčka od Samsungu: Z Flip 7 a Z Flip 7 FE. Oba se nástupců dočkají asi v červenci. A oba se dají sehnat ve slevě, aktuálně s firemním cashbackem.
Levnější model Flip 7 FE vyjde po slevě na 17 500 korun, ale má jen 128GB úložiště. To nová Motorola Razr 70 stojí standardně 18 690 Kč, ale hned na úvod dává výrobce slevu 2 500 korun.
Telefon tak vyjde na 16 190 Kč, což je výborná cena. Podobně výhodný byl i předchůdce. Z výbavy můžeme pokárat výrobce za chybějící optickou stabilizaci, jinak je poměr výkon cena výborný.
