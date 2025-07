Motorola Razr 60 Ultra v testu: luxusní skládačka jde po krku nejlepším

Část 1/6

Motorola Razr 60 Ultra

Úplně prapůvodní Motorola Razr způsobila při svém uvedení v roce 2004 poprask: tenký a luxusně zpracovaný telefon se zcela vymykal tehdejší produkci. V roce 2019 to Motorola zopakovala, když model Razr na trh vrátila, tentokrát s ohebným displejem a retro designem ve stylu původního modelu.

Od té doby už tu máme šestou generaci moderního razru s ohebným displejem. Motorola dokonce smartphone nabízí v několika provedeních, přičemž to právě testované, Razr 60 Ultra, je tím nejšpičkovějším, které lze pořídit. A ukazuje, jak vyspělé mohou smartphony s ohebným displejem dnes být. Přitom ctí i ducha původního modelu: je to totiž nebývale stylový přístroj, který boduje špičkovým zpracováním a překvapuje použitými materiály.

Čím překvapuje?

Motorola od nás v poslední době dostává za zpracování a design svých smartphonů jednu pochvalu za druhou. Líbí se nám, že značka vsadila na pestré barvy a nudná šedá a černá dnes nemají v jejím portfoliu příliš místa. Špičkový Razr 60 Ultra, který lze bez nadsázky označit za vlajkovou loď značky, k tomu navíc přidává i zajímavé hrátky s materiály.

Přístroj tak jde koupit ve třech barevných provedeních, která Motorola přichystala ve spolupráci se společností Pantone. Námi testovaná hnědo-béžová varianta se zlatavým rámem je asi nejkonzervativnější, ovšem nadchne zády telefonu ze dřeva. Dále je k dispozici červená varianta se zády z ekokůže a zelené provedení, které má zadní kryt z alcantary. Telefon díky tomu působí nejen stylově, ale také velmi příjemně v ruce. Troufáme si tvrdit, že z hlediska životnosti a trvanlivosti budou dřevěná záda asi tou nejjistější volbou. Kryty nejsou výměnné, takže když se ošoupou, bude potřeba pro jejich výměnu navštívit servis – a u dřeva hrozí ošoupání asi nejméně, alespoň takové jsou naše historické zkušenosti s různými nezvyklými materiály u mobilních telefonů.

Plusy a mínusy Proč koupit? stylový vzhled

výborné zpracování

skvělé displeje

výborná výdrž baterie

povedený fotoaparát Proč nekoupit? jen tři a čtyři roky updatů

horší integrace AI

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 32 490 Kč

Každopádně Razr 60 Ultra je opravdu skvěle zpracovaný smartphone. Rám telefonu je z hliníku, kloub z oceli. Vše perfektně lícuje a třeba chod kloubu je jemný a není k manipulaci s ním potřeba zbytečně moc síly. Přitom displej stále drží v libovolném zvoleném úhlu, takže konstruktéři tu zvolili ideální kompromis mezi pevností a snadnou manipulací. Mimochodem, telefon má nově odolnost podle IP48, tedy i určitou odolnost vůči prachu, což je pozitivní pokrok.

Tyto kroky tak jednoznačně vyvažují fakt, že Razr 60 Ultra, podobně jako už tři předchozí generace, svým vzhledem neodkazuje na původní model. Možná je to i dobře, držet se retro designu nemuselo být z hlediska masové přitažlivosti to pravé. Svými tvary tak sice celkově Razr 60 Ultra vypadá jako téměř kterýkoli jiný smartphone s ohebným displejem véčkové koncepce, ale bohatě to vyvažuje právě zpracováním, barvami a materiály. A také má fascinující přední displej.