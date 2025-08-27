Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60

Ondřej Martinů
Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná cenu přibližovat vyšší střední třídě a i když má pár kompromisů ve výbavě, tak levnější a dobře vybavený mobil této konstrukce bez nutnosti sahat po výprodejovém sortimentu neseženete.
Motorola Razr 60

Ačkoliv se na český trhu už dostala véčka vícero značek, troufáme si tvrdit, že tento celkem specifický segment zařízení doopravdy obsluhují pouze dva výrobci: Samsung a Motorola. A právě Motorola dělá vše pro to, aby na ohebné telefony lidé přestali nahlížet jako na luxusní zboží a vnímali je spíše jako celkem obvyklou součást nabídky.

Značka dokonce ani v současnosti nemá žádný model typu „fold“, o to víc ovšem tlačí na kategorii véček, kde už několik let vydává nové modely série Razr. Letošní novinky Razr 60 Ultra (naše recenze zde) a Razr 60 cílí opět na předběhnutí konkurenční nabídky Samsungu a zároveň se Motorola s modelem Razr 60 snaží telefony této konstrukce zase o trochu přiblížit zákazníkům, kteří by rádi něco málo při koupi takového mobilu ušetřili. A co tedy s levnějším smartphonem Razr 60 dostanou?

Bude se mi líbit?

Design Motoroly Razr 60 už v podstatě nepřekvapí, jelikož Motorola jde cestou recyklace designu starších modelů vyšších řad. Razr 60 je totiž v podstatě návrat modelu Razr 40 Ultra. Má stejně velký vnější displej a v podstatě stejné rozměry, liší se pouze v jednom ohledu – materiálu, který kryje záda telefonu. Zde totiž namísto skla najdete imitaci kůže. Boky i pant jsou pak kovové.

Už dlouhodobě tvrdíme, že razr sice začal jako ikonický model s tenkým profilem a vystouplou bradou ve spodní části, nicméně Motorola se nakonec uchýlila ke konstrukčně jednoduššímu řešení. Znamená to sice, že nové razry už působí hodně podobně jako jakýkoliv jiný konkurent, ale na druhou stranu je to zkrátka forma, která je praktická i relativně líbivá.

Motorola Razr 60
Motorola Razr 60

Razr 60 nabídne tedy stejnou výhodu jako všechna ostatní véčka, a sice extrémně kompaktní rozměry ve chvíli, kdy je telefon zavřený. Ano, je pak sice i tlustší (15,9 mm), ale pořád se vejde i do opravdu malé kapsy. V otevřeném stavu jsou pak jeho rozměry 171,3 × 74 × 7,3 mm a hmotnost je 188 gramů.

Motorola navíc dále zapracovala na odolnosti proti prachu a vodě, Razr 60 je tak odolný dokonce proti ponoření pod vodní hladinu do hloubky 1,5 metru a navíc ještě nabídne utěsnění proti malým částečkám do 1 mm (certifikace IP48).



