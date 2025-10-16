náhledy
Je to specialita, která se běžně na českém trhu neobjevuje. Za vcelku rozumný příplatek připravila Motorola speciální set mobilu a sluchátek, které mají speciální výzdobu. Účel vsazených kamínků do telefonu a sluchátek je jednoznačný, mají potěšit ženy.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Kamínek v kloubu telefonu v tom není sám, dalších 32 menších najdeme na zádech telefonu. A ani to není vše.
Přitom v otevřeném stavu je to prostě Razr 60, tedy cenově dostupné véčko se slušnými parametry. V telefonu sice jsou speciální tapety, ale celkově se změny odehrály především na vnějšku telefonu.
Že máme v ruce limitku se pozná i na přední straně, kde jsou další tři kamínky od známé rakouské značky Swarowski. Razr 60 sice nemá displej úplně přes celou přední stranu jako mnohem dražší sourozenec Razr 60, ale velký je dostatečně.
Zde je vidět všech 35 drobných kamínků Swarowski, ten jeden větší v krytu kloubu u otevřeného telefonu vidět není.
A zde je již vidět, že v dárkovém balení není jen telefon, ale i příslušenství včetně sluchátek Moto Buds Loop, které jsou taktéž v úpravě Swarowski.
Přestože Razr 60 je jedno z nejlevnějších véček na trhu, tak ke zpracování nemáme výhrady a i hardware je zvolený tak, aby používání nenarušovaly nějaké zásadní kompromisy.
V ceně dárkového balíčku zákazník dostane i kryt na telefon, který ladí s designem přístroje.
Nutno dodat, že Motorola balení nešidí a kryty přibaluje k telefonům standardně.
Zároveň je Motorola známá tím, že se nebojí barev a většinu své produkce vůbec nenabízí v jindy běžné černé barvě. Swarowski speciál je vyvedený ve světle šedé barvě s nádechem do modra.
Zadní kryt telefonu je vyveden z eko kůže a celek s kamínky Swarowski vypadá decentně. Samozřejmě je otázkou, jak dlouho vydrží světlá koženka a do ní vložené kamínky.
Ale vlastně o trochu víc se obáváme výdrže kamínků ve sluchátkách.
Moto Buds Loop jsou otevřená True Wireless sluchátka. Zde opět ve speciální úpravě Swarowski a v barvě Ice Melt, jakou má i telefon.
Otevřená konstrukce je dnes docela oblíbená, ale ne každému bude vyhovovat. Doporučujeme vyzkoušet.
Sluchátka Buds Loop s kamínky Swarowski si na rozdíl od telefonu můžete koupit samostatně. Vyjdou na 6 400 korun, což je téměř o tři tisíce víc než obyčejná verze sluchátek.
Z tohoto pohledu je celá sada telefonu a sluchátek výhodnější volbou. Standardní Razr 60 vyjde na 17 500 korun + sluchátka na 3 700 korun. Dohromady tedy lehce přes 21 000 Kč. A Swarowski kolekce (set mobilu, sluchátek a příslušenství) stojí 24 990 Kč.
Vedle telefonu a krytu na něj dostanete ještě kabel a také popruh na telefon. Ten si letos na podzim užil slávu u Applu, který ho jako příslušenství (a dost drahé) nabídl k modelu Air.
Ale rozhodně to není výmysl Applu, na popruhy či řemínky na nošení telefonu jako kabelky jsou experti v Asii, kde je tento způsob populární už hodně dlouho a nabídka krytů a popruhů je obrovská v podstatě na všechny telefony. Výjimkou nejsou ani dost mohutné řetězy.
Na závěr ještě trocha povinné legislativy. Razr 60 je úsporný telefon s průměrnou odolností (je to véčko, takže je to vcelku logické). Je docela snadno opravitelný s průměrnou výdrží baterie. Vodotěsný je, prachotěsný jen částečně.
