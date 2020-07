Motorola připravuje nový Razr. Bude podporovat sítě 5G

Razr je legendární značka mobilů. Motorola s tímto modelem udělala před mnoha a mnoha lety velké terno. V roce 2004 první představené véčko s tehdy převratným plochým designem a leptanou klávesnicí bylo sice velmi drahé, ale to zákazníkům vůbec nevadilo. Motorola koncept vytěžovala dlouhá léta v podobě přímých nástupců i telefonů, které se Razru podobaly tak maximálně z rychlíku.

V současnosti se dlouho spekulovalo, že Motorola, dnes vlastněná čínským Lenovem, značku Razr oživí a to v podobě smartphonového véčka s ohebným displejem. Stalo se tak loni na podzim a výsledek vypadal skvěle. Bohužel, telefon se dostal do prodeje se zpožděním a v podstatě naplno chytil letošní koronavirovou krizi. Finální produkt navíc měl nějaké mouchy, takže to zásadní prodejní trhák není.

Sami jsme měli možnost vyzkoušet telefon jen na prezentaci při jeho evropském představení, vzorek na test se nám u výrobce zatím sehnat nepodařilo, takže zmíněné nedostatky nedokážeme posoudit.

V každém případě úplný propadák to rozhodně není, jinak by Motorola nechystala nástupce. Měl by se ukázat na podzim a hlavním rozdílem bude podpora sítí páté generace. Podle prvního snímku produktu s kódovým jménem Odyssey výrobce nebude design zásadně upravovat, dojde jen na drobné retuše. On ani není důvod, design je výborný, telefon vypadá skvěle na obrázku i v reálu.

Spíš se očekává úprava konstrukce, aby byla pevnější, a podle spekulací by měl výrobce použít odolnější ohebný displej. První Razr, tedy ten novodobý, neměl úplně špičkovou výbavu, třeba procesor odpovídá spíš střední třídě. I to by se mělo změnit, čipů s podporou 5G moc není a patří mezi nejvýkonnější na trhu.

První snímek telefonu zveřejnil známý únikář Evan Blass, který však u některých svých úniků změnil strategii a zadarmo je už ukazovat nechce. Proto u nich odkazuje na svůj účet na portálu Patreon, kde chce za prohlížení svých úniků dva dolary měsíčně, za jejich přepublikování pak 20 dolarů měsíčně, tedy asi 500 korun. Ostatně, i jeho twitterový účet není pro neschváleného čtenáře přístupný. Což se mnoha velkým zahraničním serverům nelíbí a argumentují, že fotky nejsou dílem Blasse. V každém případě, na celou fotku se můžete podívat zde.

Ale zpět k Motorole Razr. Telefon má na trhu sice jen jediného konkurenta, ovšem velmi silného. Samsung Z Flip stojí skoro stejně, tedy zhruba 40 000 korun. Má však silnější hardware a i zpracování je podle všeho lepší. Navíc Samsung už představil jeho 5G verzi, která by se měla brzy začít prodávat. Takže ani Motorola s 5G Razrem nemůže příliš dlouho otálet.